'Thanh niên xung phong' luôn thiêng liêng, kiêu hãnh và đầy tự hào

TPO - Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim, không giấu được sự xúc động khi tưởng nhớ sự hy sinh của các liệt sĩ, thương binh, khẳng định bốn chữ “Thanh niên xung phong” luôn thiêng liêng, kiêu hãnh và đầy tự hào.

Ngày 15/8, tại Hà Nội, Ban Liên lạc Đội Thanh niên xung phong K53 tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống (1965 - 2025) và 15 năm đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Các tiết mục văn nghệ do các cựu TNXP biểu diễn. Ảnh: Xuân Tùng

Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Vũ Trọng Kim – Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; các đội viên đội TNXP K53 ở Hà Nội, Ninh Bình.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng. Ảnh: Xuân Tùng

Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim tặng hoa chúc mừng Đội cựu TNXP K53. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao lẵng hoa Ban Bí thư T.Ư Đoàn chúc mừng Đội cựu TNXP K53. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại truyền thống của Đội TNXP K53. Ảnh: Xuân Tùng

Đội thanh niên xung phong đặc biệt

Ông Đỗ Quốc Phong - Trưởng ban Liên lạc Đội TNXP K53 cho biết, Đội K53 do T.Ư Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (nay là T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) thành lập, với 343 đoàn viên thanh niên được tuyển chọn tại các tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội), Nam Định, Ninh Bình (cũ) và 3 cán bộ người Quảng Trị - Thừa Thiên - Huế, cùng 1 bác sĩ người Huế.

Ngày 16/8/1965, Đội K53 làm lễ xuất quân ra chiến trường. Đây là đội TNXP đầu tiên và duy nhất của Đoàn cử đi B và được trang bị như cán bộ dân chính đi chiến trường, với nhiệm vụ là làm công tác thanh vận ở khu giải phóng miền Tây Trị -Thiên.

“Đây là điểm độc đáo của K53, khi các đội viên được trang bị như cán bộ dân chính, sẵn sàng cho những thử thách cam go phía trước”, ông Phong nói.

Ông Đỗ Quốc Phong - Trưởng ban Liên lạc Đội TNXP K53 phát biểu. Ảnh: Xuân Tùng

Ông Phong cho biết, K53 đóng vai trò nòng cốt trong công tác vận tải và giao liên trên các tuyến đường mới do Quân khu Trị - Thiên – Huế mở rộng, kết nối với đường dây 559 và các nhánh đường ngang xuống đồng bằng để chi viện cho bộ đội địa phương.

Bên cạnh đó, các đội viên TNXP K53 còn trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ đường dây và lập nhiều chiến công chống Mỹ, nguỵ. Tháng 4/1968, K53 đã tiêu diệt một đại đội Mỹ trên dốc Bồng Bông.

“K53 thực sự là một đội TNXP đặc biệt với những chiến công đặc biệt, nhưng cũng phải chịu những mất mát vô cùng to lớn. Trong suốt quá trình hoạt động, đã có 11 đội viên hy sinh, 167 đội viên bị thương, và nhiều người khác bị sức ép, nhiễm chất độc da cam”, ông Phong bày tỏ.

Với những thành tích đã đạt được, đội K53 đã được tặng cờ thi đua xuất sắc 1967-1972; được thưởng hàng ngàn huân chương chiến công và huân chương các loại gấp 4 lần quân số. Tháng 2/2010, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký quyết định phong tặng Đội K53 danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Cựu TNXP tham dự tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Thiêng liêng “Thanh niên xung phong”

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim gửi lời chúc sức khỏe tới các cựu thanh niên xung phong – những người nay phần lớn đã ở tuổi 80, 90; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những đồng đội đã hy sinh và các thương binh nay vẫn mang trong mình vết thương chiến tranh, chất độc da cam.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam xúc động chia sẻ, chặng đường của lực lượng thanh niên xung phong K53 là hành trình gian nan, đầy hy sinh và quả cảm, vượt qua bom cày, đạn xới, khói lửa suốt ngày đêm.

Theo ông Vũ Trọng Kim, động lực để thế hệ thanh niên năm xưa bền bỉ chiến đấu chính là lý tưởng của người thanh niên lao động, ngọn cờ Đoàn dẫn dắt, tinh thần cống hiến và sẵn sàng hiến dâng cho sự nghiệp giải phóng miền Nam.

Ông Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Nhắc lại những gian khó trong Chiến dịch Mậu Thân 1968, Chủ tịch Hội Cựu TNXP xúc động, tưởng nhớ sự hy sinh của các chiến sĩ, thanh niên xung phong; đồng thời khẳng định bốn chữ “Thanh niên xung phong” luôn thiêng liêng, kiêu hãnh và đầy tự hào.