Giới trẻ

Google News

Sinh viên Đà Nẵng bứt phá ý tưởng trong kỷ nguyên số

Duy Quốc - Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 20/12, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng tổ chức Cuộc thi “Đột phá ý tưởng sinh viên – Grab the Beyond 2025”, nhằm tạo môi trường thực tiễn để sinh viên phát huy tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng với yêu cầu của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Nhằm tạo môi trường thực tiễn để sinh viên phát huy tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề và thích ứng với yêu cầu doanh nghiệp trong kỷ nguyên số, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng tổ chức Cuộc thi “Đột phá ý tưởng sinh viên – Grab the Beyond 2025”.

tp-dhdanang-1.jpg
Đại học Đà Nẵng tổ chức Cuộc thi “Đột phá ý tưởng sinh viên – Grab the Beyond 2025”.

Cuộc thi là sân chơi đổi mới sáng tạo gắn với các bài toán thực tế của doanh nghiệp, hướng đến việc giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn, đồng thời rèn luyện tư duy chiến lược, kỹ năng phân tích, trình bày và xây dựng giải pháp khả thi. Ngay từ khi phát động, chương trình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Các dự án tham gia tập trung vào nhiều lĩnh vực như marketing, kinh doanh số, phát triển dữ liệu; ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh tế và đời sống; dịch vụ, du lịch; tài chính – ngân hàng; kinh doanh tạo tác động xã hội và các lĩnh vực tiềm năng khác.

tp-dhdanang-3.jpg
tp-dhdanang-2.jpg
Các đội trình bày tại cuộc thi các giải pháp sáng tạo gắn với bài toán thực tiễn của doanh nghiệp.

Trải qua nhiều vòng thi, Ban tổ chức đã lựa chọn Top 10 đội Tech Case và 5 đội Business Case xuất sắc vào vòng chung kết. Tại đây, các đội sẽ trình bày giải pháp trước hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và nhà quản lý trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo nhằm lựa chọn những ý tưởng khả thi, có giá trị ứng dụng cao.

tp-dhdanang.jpg
PGS.TS Nguyễn Thành Đạt - Trưởng ban tổ chức phát biểu tại cuộc thi.

PGS.TS Nguyễn Thành Đạt - Trưởng ban tổ chức cho biết, Đại học Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 lọt Top 150 đại học hàng đầu châu Á, đồng thời đẩy mạnh mô hình hợp tác “3 Nhà”: Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp, hướng tới mỗi năm hình thành khoảng 50 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

"Cuộc thi là môi trường để sinh viên biến tri thức thành giá trị thực tiễn, ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp. Với sự đồng hành chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng, cuộc thi trở thành “giảng đường thực tế”, nơi các đội thi giải quyết những bài toán của thị trường xoay quanh các tính năng Group Order và Family Account", PGS.TS Nguyễn Thành Đạt nói.

Duy Quốc - Thanh Hiền
#sinh viên #Đà Nẵng #ý tưởng sáng tạo #cuộc thi "Đột phá ý tưởng sinh viên – Grab the Beyond 2025" #kỷ nguyên số #khởi nghiệp #sáng tạo #năng lực

