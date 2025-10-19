Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đà Nẵng có đấu trường cho sinh viên mê blockchain và tài sản mã hóa

Thanh Hiền
TPO - Ngày 18/10, UBND TP Đà Nẵng cho hay, cuộc thi kiến thức công nghệ “Rung chuông Web3” dành cho học sinh, sinh viên yêu thích lĩnh vực blockchain và tài sản mã hóa sẽ nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 21/10.

Cuộc thi do Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Đây là sân chơi dành cho học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, THPT (từ 16 đến 23 tuổi) có niềm yêu thích trong các lĩnh vực blockchaintài sản mã hóa.

tp-cong-nghe-dn-22-4414-7320.jpg
Cuộc thi là sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên đam mê blockchain, tài sản mã hóa, công nghệ... Ảnh: Thanh Hiền.

Học sinh, sinh viên tham gia sẽ phải vượt qua những thử thách về kiến thức blockchain, tài sản mã hóa, công nghệ... Từ đó nâng cao hiểu biết về lĩnh vực yêu thích, khám phá Web3. Đồng thời, cuộc thi cũng mang đến cho các em cơ hội tiếp cận các chuyên gia, doanh nghiệp tiêu biểu trong khu vực.

Vòng sơ khảo online dự kiến diễn ra vào ngày 22/10, vòng chung kết vào ngày 25/10 tại Trường Đại học Sư phạm. Cuộc thi có giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng.

Blockchain và tài sản số được coi là trọng tâm phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế của Đà Nẵng và là cơ hội để Đà Nẵng có thể đạt được những tăng trưởng đột phá về kinh tế, đầu tư.

Thành phố nỗ lực tạo lập môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ tài chính, blockchain và tài sản số thông qua các chính sách ưu đãi về thuế, phí, đào tạo nhân lực, cũng như triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát – cho phép thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới trong khuôn khổ pháp lý an toàn.

