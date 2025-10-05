Tuổi trẻ Đà Nẵng sôi động tranh tài livestream chợ phiên OCOP, sáng tạo sản phẩm AI

TPO - Hàng ngàn bạn trẻ hào hứng tham gia Ngày hội Thanh niên Đà Nẵng tiên phong Chuyển đổi số năm 2025 với những phiên livestream chợ phiên OCOP sôi động, tranh tài sáng tạo AI kịch tính.
Các bạn đoàn viên thanh niên hào hứng tranh tài trong cuộc thi “Livestream thực chiến – Chợ phiên OCOP thanh niên Đà Nẵng”.
Ngoài ra, các bạn trẻ đến từ các đơn vị Đoàn phường, xã, Đoàn trường ĐH, CĐ tranh tài sôi động tại đấu trường “Đấu trí AI”. Với những câu lệnh được đưa ra trực tiếp tại Hội trường, các đội thi tiến hành sử dụng các công cụ AI để tạo ra các sản phẩm đáp ứng đề bài của ban tổ chức.