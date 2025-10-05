Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuổi trẻ Đà Nẵng sôi động tranh tài livestream chợ phiên OCOP, sáng tạo sản phẩm AI

Giang Thanh

TPO - Hàng ngàn bạn trẻ hào hứng tham gia Ngày hội Thanh niên Đà Nẵng tiên phong Chuyển đổi số năm 2025 với những phiên livestream chợ phiên OCOP sôi động, tranh tài sáng tạo AI kịch tính.

tp-festival-chuyen-doi-so-8.jpg
Sáng 5/10, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Thanh niên Đà Nẵng tiên phong Chuyển đổi số﻿ năm 2025 với sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Ảnh: G.T
tp-festival-chuyen-doi-so-9.jpg
Năm nay, chuỗi sự kiện Ngày hội Thanh niên Đà Nẵng tiên phong Chuyển đổi số được khởi động từ ngày 10/9 và kéo dài đến 5/10 với đa dạng các hoạt sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số được triển khai.
tp-festival-chuyen-doi-so-2.jpg
Tại ngày hội, triển lãm Chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên đã trưng bày những sản phẩm, sáng kiến, mô hình, ứng dụng công nghệ của tuổi trẻ thành phố. Đây là không gian trải nghiệm sáng tạo, góp phần khẳng định vai trò tiên phong của đoàn viên, thanh niên trong việc đưa chuyển đổi số vào thực tiễn đời sống.
tp-festival-chuyen-doi-so-5.jpg
Bên cạnh đó, các Đoàn, xã phường trên địa bàn đã giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP thanh niên, kết nối và tìm kiếm đầu ra với các doanh nghiệp, tiếp cận giải pháp “số hóa” trong sản xuất, bán hàng từ các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp công nghệ ở Đà Nẵng.
tp-festival-chuyen-doi-so-15.jpg
tp-festival-chuyen-doi-so-14.jpg
Các bạn đoàn viên thanh niên hào hứng tranh tài trong cuộc thi “Livestream thực chiến – Chợ phiên OCOP thanh niên Đà Nẵng”.
tp-festival-chuyen-doi-so-13.jpg
Mỗi đơn vị sẽ có 15 phút livestream để bán sản phẩm, chợ phiên OCOP được trực tiếp trên fanpage tích xanh Tuổi trẻ Đà Nẵng.
tp-festival-chuyen-doi-so-4.jpg
Theo chị Huỳnh Thị Thùy Trâm, Bí thư Đoàn xã Đại Lộc, hoạt động này tạo ra kênh kết nối để các sản phẩm khởi nghiệp thanh niên, sản phẩm OCOP của địa phương tiếp cận gần hơn với thị trường.
tp-festival-chuyen-doi-so-3.jpg
“Thời gian qua, Đoàn xã cũng tổ chức nhiều hoạt động, mô hình để đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trên quê hương, như: hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn vay, tập huấn khởi nghiệp, hỗ trợ các giải pháp chuyển đổi số, triển khai các hoạt động livestream bán hàng…”, chị Trâm nói.
tp-festival-chuyen-doi-so-10.jpg
tp-festival-chuyen-doi-so-11.jpg
Ngoài ra, các bạn trẻ đến từ các đơn vị Đoàn phường, xã, Đoàn trường ĐH, CĐ tranh tài sôi động tại đấu trường “Đấu trí AI”. Với những câu lệnh được đưa ra trực tiếp tại Hội trường, các đội thi tiến hành sử dụng các công cụ AI để tạo ra các sản phẩm đáp ứng đề bài của ban tổ chức.
tp-festival-chuyen-doi-so-18.jpg
Trước đó, Thành Đoàn Đà Nẵng đã phát động Hội thi “Thử thách sáng tạo AI﻿ – Xây dựng cộng đồng”; Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số và Cuộc thi thiết kế phim ngắn 1 phút bằng trí tuệ nhân tạo.
tp-festival-chuyen-doi-so-17.jpg
Trong khuôn khổ Ngày hội, các đội thi lần lượt trình bày các dự án/sản phẩm được thiết kế, sáng tạo, ứng dụng đa dạng các công cụ AI trên các nền tảng. Thông qua các cuộc thi này, Thành Đoàn mong muốn nâng cao kỹ năng thực hành, sử dụng AI của đoàn viên thanh niên.
tp-festival-chuyen-doi-so-1.jpg
Dịp này, công trình thanh niên Số hóa Phòng truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng chính thức được ra mắt. Đây là dấu ấn quan trọng trong hành trình đổi mới phương thức giáo dục truyền thống, ứng dụng công nghệ số để lưu giữ, lan tỏa những giá trị lịch sử, những chặng đường vẻ vang của tổ chức Đoàn; giúp thế hệ trẻ dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu truyền thống bằng hình thức sinh động, hiện đại.
tp-festival-chuyen-doi-so-4.jpg
Theo anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, trong năm qua, tuổi trẻ Đà Nẵng đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy chuyển đổi số thông qua hàng loạt chương trình, dự án đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao vào mọi lĩnh vực của đời sống.
tp-festival-chuyen-doi-so-16.jpg
“Tại ngày hội, mỗi sáng kiến, mỗi giải pháp chính là hạt mầm khởi nguồn cho sự phát triển mạnh mẽ của thành phố trong tương lai, đồng thời, khẳng định dấu ấn tiên phong của tuổi trẻ Đà Nẵng trên con đường chuyển đổi số﻿”, anh Hùng nói.
Giang Thanh
