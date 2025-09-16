Bộ đội chủ lực đột phá vào chuyển đổi số

TPO - Lãnh đạo Trung đoàn Trung đoàn 24 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) chỉ đạo tuổi trẻ đơn vị phát huy sáng tạo trong ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, quản lý và khai thác hiệu quả các phần mềm, thiết bị số, góp phần xây dựng Quân đội hiện đại.

Nâng cao năng lực hành động cho đoàn viên

Ngày 16/9, tại Quảng Ngãi, Đoàn cơ sở Trung đoàn 24 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham gia của 120 đại biểu ưu tú đại diện cho tuổi trẻ toàn Trung đoàn. Đây là Đại hội (ĐH) được lựa chọn làm trước rút kinh nghiệm trong toàn quân.

Lãnh đạo Quân đoàn 34 và Ban Thanh niên Quân đội tham quan mô hình "Vườn ươm số" tại Đại hội, sáng 16/9.

Với tinh thần “Khát vọng, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, ĐH có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết ĐH Đoàn cơ sở Trung đoàn nhiệm kỳ 2022 -2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2025-2030.

ĐH cũng tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết trình Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Sư đoàn 10 giai đoạn 2022-2025; bầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tá Trần Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 24 cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn cơ sở Trung đoàn đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, xây dựng ý chí và nâng cao năng lực hành động cho đoàn viên.

Cán bộ, đoàn viên luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xung kích, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy; tích cực chủ động, khắc phục mọi khó khăn, có ý chí chiến đấu cao, trong sáng về đạo đức, lối sống, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Quân đoàn 34 tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các tổ chức Đoàn trong toàn Đoàn cơ sở đã khẳng định vị trí, vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích trên mọi lĩnh vực công tác, đồng thời là môi trường giáo dục, rèn luyện, phát triển đảng viên mới. Đội ngũ cán bộ Đoàn ở các vị trí được kiện toàn thường xuyên, đầy đủ; đời sống cơ sở, vật chất của cán bộ, đoàn viên ngày càng được nâng lên.

“Đoàn cơ sở cũng đã làm tốt công tác quán triệt và thực hiện chương trình phối hợp hoạt động kết nghĩa với các tổ chức Đoàn trên địa bàn đóng quân; tích cực tham gia thực hiện Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè hằng năm; góp phần củng cố và tăng cường xây dựng mối đoàn kết quân dân, để lại dấu ấn tốt đẹp và niềm tin vững chắc trong lòng cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương”, Thượng tá Trần Mạnh Cường nói.

Đột phá về chuyển đổi số

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐH đề ra, Chính ủy Trung đoàn 24 yêu cầu Đoàn cơ sở thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng cho đoàn viên, thanh niên bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội.

Tập trung đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, trọng tâm là phong trào “Thanh niên Trung đoàn rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.

Mỗi đoàn viên, thanh niên phải là tấm gương sáng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, và sáng kiến, cải tiến trong huấn luyện, công tác.

“Tập trung đột phá vào nhiệm vụ xung kích nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị mới; chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động”, Thượng tá Trần Mạnh Cường nhấn mạnh.

Lãnh đạo Quân đoàn 34 và Ban Thanh niên Quân đội tham quan khu trưng bày tại Đại hội.

Chính ủy Trung đoàn 24 cũng lưu ý Đoàn cơ sở làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Đoàn có năng lực, bản lĩnh, nhiệt huyết, xứng đáng là thủ lĩnh của thanh niên.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chương trình phối hợp hoạt động kết nghĩa với các tổ chức Đoàn trên địa bàn đóng quân, xây dựng chặt chẽ quy chế phối hợp đối với địa phương, phải có hiệu quả thiết thực bằng các hình thức sáng tạo, góp phần xây dựng địa bàn an toàn gắn với đơn vị an toàn.

Xác định chuyển đổi số là một trong những khâu đột phá quan trọng của nhiệm kỳ, Đoàn cơ sở và tuổi trẻ Trung đoàn cần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, quản lý và khai thác hiệu quả các phần mềm, thiết bị số phục vụ huấn luyện, công tác và sinh hoạt.

Các đại biểu về dự Đại hội.

“Ngay sau ĐH, Ban chấp hành Đoàn khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch công tác; tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Trung đoàn - một sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn”, Thượng tá Trần Mạnh Cường lưu ý.