Chiến sĩ mũ nồi xanh được kết nạp đảng tại Abyei

TPO - Đảng bộ Đội Công binh số 3 tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc UNISFA tại khu vực Abyei vừa tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho các chiến sĩ mũ nồi xanh, khẳng định sức sống mãnh liệt của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mọi nẻo đường, kể cả nơi khó khăn nhất.

Sau khi có quyết định chuẩn y của Đảng ủy Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, ngày 5/9/2025 các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Đội Công binh số 3 đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên một cách trang trọng. Các đồng chí được kết nạp lần này đều là những quần chúng ưu tú, đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cũng như hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao tại Phái bộ.

Lễ kết nạp diễn ra trong không khí thiêng liêng và trang nghiêm, tại vùng đất cách xa Tổ quốc hàng nghìn km. Tại buổi lễ, 6 Đảng viên mới đã tuyên thệ dưới lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng, nguyện trung thành tuyệt đối với lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đây là khoảnh khắc thiêng liêng, ghi dấu sự trưởng thành về chính trị và ý chí cống hiến của mỗi cá nhân.

Đảng bộ Đội Công binh số 3 tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc UNISFA tại khu vực Abyei thực hiện nghi lễ chào cờ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Lê Hồng Giang - Bí thư Đảng ủy Đội Công binh số 3 đã gửi lời chúc mừng và động viên sâu sắc đến các đảng viên mới.

Trung tá Lê Hồng Giang nhấn mạnh: “Kết nạp đảng không chỉ là niềm vinh dự to lớn, mà còn là khởi đầu của một chặng đường mới, đòi hỏi mỗi đồng chí phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng. Tôi mong các đồng chí sẽ luôn là những người tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, từ công tác chuyên môn đến việc xây dựng hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế”.

Theo Trung tá Giang, đây là một vinh dự và niềm tự hào rất lớn đối với toàn thể Đảng bộ. Việc tổ chức lễ kết nạp đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về sự phát triển và lớn mạnh của tổ chức Đảng tại đơn vị.

​Sự kiện này càng đặc biệt hơn khi diễn ra tại một nơi xa xôi, trong môi trường làm nhiệm vụ đặc thù của Phái bộ Gìn giữ hòa bình. Mỗi cá nhân được đứng vào hàng ngũ của Đảng vào thời khắc thiêng liêng này sẽ càng cảm nhận rõ hơn về trách nhiệm của mình, không chỉ với nhiệm vụ tại Phái bộ, mà còn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Toàn cảnh Lễ kết nạp đảng viên mới.

Đảng bộ có 6 đồng chí được kết nạp lần này đều là những quần chúng rất ưu tú, đã trải qua quá trình rèn luyện, thử thách nghiêm túc và có sự phấn đấu không ngừng nghỉ. Các đồng chí không chỉ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, mà còn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức kỷ luật cao và tinh thần đoàn kết, tương trợ đồng đội.

​“Chúng tôi kỳ vọng rằng sau khi trở thành đảng viên, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy những phẩm chất đó, trở thành những hạt nhân nòng cốt, những tấm gương sáng trong mọi hoạt động của Đội. Việc trở thành đảng viên là một cột mốc quan trọng, nhưng cũng là khởi đầu của một chặng đường dài phấn đấu, rèn luyện.

Tôi tin rằng các đồng chí đảng viên mới sẽ luôn giữ vững lời thề, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân. Đây là một minh chứng sống động cho sức mạnh và sự lan tỏa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù ở bất cứ đâu, những người con ưu tú của dân tộc vẫn luôn hướng về Tổ quốc và trung thành với lý tưởng của Đảng”, Trung tá Giang nói.

Trung tá Lê Hồng Giang - Bí thư Đảng ủy Đội Công binh số 3 tặng hoa chúc mừng đảng viên mới.

Trung tá Phạm Văn Hảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Đội trưởng Đội Công binh số 3 tặng hoa chúc mừng tân đảng viên.

Việc phát triển Đảng viên ngay tại môi trường quốc tế này mang đến thông điệp về hòa bình, hữu nghị, lan tỏa những giá trị tốt đẹp về đạo đức, bản lĩnh chính trị của người Việt Nam. Điều đó góp phần khẳng định vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế, cũng như khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta trong việc tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Về phía các đảng viên mới, Thiếu úy Trịnh Minh Công - một trong những Đảng viên mới được kết nạp, chia sẻ: “Được kết nạp vào Đảng đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là một vinh dự vô cùng lớn lao. Chúng tôi xin hứa sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Quân đội và nhân dân”.

Cùng chung cảm xúc đó, Thiếu úy QNCN Đinh Công Tân xúc động nói: “Ngày hôm nay sẽ mãi là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời binh nghiệp của tôi. Dù ở bất cứ đâu, tôi cũng sẽ luôn cống hiến hết mình, giữ vững bản lĩnh chính trị và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần vào thành công chung của Đội và nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của đất nước”.

Đây không chỉ là niềm tự hào của các chiến sĩ mũ nồi xanh, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự tiếp nối truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lý tưởng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam. Các đảng viên đã và đang lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong mọi lĩnh vực, kể cả nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Sự kiện này là động lực mạnh mẽ để toàn thể cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 3 tiếp tục phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.