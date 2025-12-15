‘Vua tốc độ’ Đường lên đỉnh Olympia ước mơ làm doanh nhân

TPO - Nam sinh Phổ Năng khiếu, ĐHQG TPHCM Đỗ Đường Minh Quân được gọi là “vua tốc độ” khi đạt điểm tuỵệt đối phần thi Tăng tốc trên hành trình chinh phục vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 26. Cậu ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt.

Đỗ Đường Minh Quân đang học lớp 11 chuyên Hóa, Trường Phổ Năng khiếu, ĐHQG TPHCM. Cậu từng đoạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Hóa học; có ước mơ trở thành doanh nhân.

Minh Quân chia sẻ, bố cậu làm trong lĩnh vực kinh doanh và từ nhỏ đã thần tượng bố. Qua những câu chuyện kể của bố, cậu có dịp hiểu về công việc kinh doanh và học thêm nhiều điều cho bản thân như sự quyết đoán và suy nghĩ, giải pháp nhanh trong những tình huống cấp bách.

Minh Quân là thí sinh tranh tài trận tuần 3 tháng 2 quý I Đường lên đỉnh Olympia, cùng với Khuất Duy Tùng (THPT Phúc Thọ, Hà Nội), Đặng Thanh Gia Mỹ (THPT Thiên Hộ Dương, Đồng Tháp) và Phạm Thị Hồng Nhung (THPT Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên). Minh Quân đã thể hiện xuất sắc, liên tục dẫn đầu đoàn leo núi.

Phần Khởi động, nam sinh trường Phổ thông Năng khiếu này đã tạo được đà dẫn đầu với 70 điểm. Hồng Nhung 30 điểm, Gia Mỹ 20 điểm, Duy Tùng 15 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 7 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Tương tác giữa hai vật theo định luật III Newton gồm lực tác dụng và... Bốn thí sinh ghi điểm với đáp án “Phản lực”.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Điền từ vào ô trống của bài ca Trái đất: “Trái đất trẻ của bạn trẻ năm châu/ Vàng, trắng, dù da khác...”. Bốn thí sinh tiếp tục có thêm với đáp án “Màu”.

Minh Quân nhanh chóng nhấn chuông và trả lời chính xác ẩn số cần tìm là “Pháo hoa”. Qua đó, cậu củng cố ngôi đầu với 140 điểm, Hồng Nhung 50 điểm, Gia Mỹ 40 điểm, Duy Tùng 35 điểm.

Các thí sinh suy nghĩ, đưa ra đáp án câu hỏi đầu tiên.

Tại phần thi Tăng tốc, Minh Quân xuất sắc thể hiện sự nhanh nhạy và chính xác để giành điểm tuyệt đối ở 4 câu hỏi. Trong đó, có 2 câu hỏi chỉ Minh Quân ghi điểm.

Minh Quân là thí sinh thứ 2 giành điểm tuyệt đối phần thi Tăng tốc. Trước đó là Nguyễn Anh Tú (THPT chuyên Bắc Ninh, Bắc Ninh) ở trận tuần đầu tiên Olympia 26.

Sau phần thi này, Minh Quân củng cố vị trí dẫn đầu với 300 điểm, tạo khoảng cách rất lớn so với đối thủ. Xếp sau là Hồng Nhung 90 điểm, Gia Mỹ 70 điểm và Duy Tùng 65 điểm.

Trong phần thi Về đích, Minh Quân chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Cậu trả lời chính xác câu đầu, nhưng để Gia Mỹ ghi điểm ở câu cuối. Minh Quân về vị trí với 300 điểm. Tuy nhiên, nam sinh Phổ thông Năng khiếu tiếp tục ghi điểm ở lượt thi của Gia Mỹ, Hồng Nhung.

Minh Quân thắng trận tuần. Ảnh: FBCT

Kết quả chung cuộc trận tuần 3 tháng 2 quý I Đường lên đỉnh Olympia 26, Đỗ Đường Minh Quân (Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TPHCM, TPHCM) giành vòng nguyệt quế với 380 điểm.

Khuất Duy Tùng (THPT Phúc Thọ, Hà Nội) về nhì với 105 điểm. Cùng về thứ ba, Đặng Thanh Gia Mỹ (THPT Thiên Hộ Dương, Đồng Tháp) 30 điểm và Phạm Thị Hồng Nhung (THPT Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên) 70 điểm.