Nam sinh Quảng Trị cán đích 400 điểm giành vòng nguyệt quế và lập đỉnh Đường lên đỉnh Olympia 26

TPO - Lê Quốc Hưng – học sinh đến từ THPT Quảng Trị thi đấu ấn tượng ở trận thi tuần với chiến thắng cách biệt và tròn trịa 400 điểm. Điểm số này hứa hẹn là mốc kỷ lục đầy thách thức ở sân chơi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Trận tuần 3 tháng 1 quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra là cuộc so tài của bốn thí sinh Lê Quốc Hưng (THPT Quảng Trị, Quảng Trị), Nguyễn Đỗ Tùng Lâm (THPT & THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cầu Giấy – Hà Nội), Đặng Gia Huy (THPT Phan Châu Linh, Đà Nẵng) và Lê Đăng Danh (THPT Đông Anh, Hà Nội).

Bốn thí sinh tranh tài trận tuần 3 tháng 1 quý I Olympia 26. Ảnh: BTC

Phần thi Khởi động, Quốc Hưng chinh phục 6/6 câu hỏi trong lượt thi cá nhân; lấn lướt ở phần thi chung. Qua đó, tạo được ưu thế cách biệt với 135 điểm. Ba người cùng chơi, Gia Huy 60 điểm, Đăng Danh 50 điểm, Tùng Lâm 5 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần 13 chữ cái. Sau câu hỏi hàng ngang đầu tiên được giải đáp và hình ảnh gợi ý được lật mở, Gia Huy, Quốc Hưng, Tùng Lâm lần lượt nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật. Tuy nhiên, không ai có có câu trả lời chính xác và phải tạm dừng cuộc chơi. Đăng Danh là thí sinh duy nhất tiếp tục thi, song không thể giải đáp ẩn số.

Ẩn số chướng ngại vật – “Tôn sư trọng đạo”, cuối cùng được khán giả trong trường quay giải đáp.

Sau hai phần thi, Quốc Hưng 145 điểm, Gia Huy và Đăng Danh 70 điểm, Tùng Lâm 15 điểm.

Ẩn số chướng ngại vật được khán giả giải đáp

Phần thi Tăng tốc, Quốc Hưng tận dụng tốt 4 cơ hội để suýt soát giành điểm tối đa, cũng như tăng cách biệt điểm số với ba người cùng chơi. Cụ thể, Quốc Hưng 295 điểm, Gia Huy 160 điểm, Đăng Danh 120 điểm, Tùng Lâm 55 điểm.

Phần Về đích, Quốc Hưng lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối. Cậu trả lời chính xác 2/3 câu hỏi để về vị trí với 355 điểm. Tiếp đó, Quốc Hưng giành được quyền trả lời ở lượt thi của ba người cùng chơi, để gia tăng điểm số.

Gia Huy, Đăng Danh và Tùng Lâm dù nỗ lực, nhưng đã không tạo ra thay đổi về thứ hạng.

Quốc Hưng đã thể hiện phong độ xuất sắc ở trận thi tuần

Kết quả chung cuộc trận tuần 3 tháng I quý I Olympia 26, Lê Quốc Hưng (THPT Quảng Trị, Quảng Trị) giành vòng nguyệt quế với điểm số tròn trịa 400. Đây hứa hẹn là tổng điểm đầy thách thức cho các thí sinh Olympia 26 muốn xô đổ.

Đặng Gia Huy (THPT Phan Châu Linh, Đà Nẵng) về nhì với 210 điểm. Cùng về thứ ba, Nguyễn Đỗ Tùng Lâm (THPT & THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cầu Giấy – Hà Nội) 25 điểm và Lê Đăng Danh (THPT Đông Anh, Hà Nội) 60 điểm.