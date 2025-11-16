Thắp sáng niềm tin, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ

TP - Nhân kỷ niệm 72 năm ra số đầu tiên, báo Tiền Phong đón nhận những tình cảm đặc biệt, sự tin yêu và kỳ vọng từ đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trong dòng chảy của thời đại mới, các bạn trẻ cũng gửi gắm nhiều tâm tư, hiến kế để tờ báo tiếp tục đổi mới, giữ vững sứ mệnh "tiên phong", luôn là người bạn đồng hành tin cậy, gần gũi, cùng thế hệ trẻ Việt Nam chắp cánh những khát vọng, cống hiến và kiến tạo một đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Anh Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư: Thắp lửa tiên phong cho người trẻ

Trong suốt chặng đường 72 năm, báo Tiền Phong luôn là bạn đồng hành tin cậy, thắp sáng ngọn lửa tiên phong của tuổi trẻ Việt Nam. Không chỉ phản ánh sinh động hơi thở của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, báo góp phần định hướng dư luận xã hội, lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích, sống cống hiến - những giá trị cốt lõi làm nên bản lĩnh thanh niên Việt Nam hôm nay.

Bạn trẻ dành nhiều tình cảm yêu mến cho báo Tiền Phong. Ảnh: Như Ý

Nhiều chương trình, hoạt động do báo Tiền Phong khởi xướng như “Chủ Nhật Đỏ”, “Hoa hậu Việt Nam”, “Siêu cúp bóng đá quốc gia”... đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một tờ báo, trở thành thương hiệu xã hội, biểu tượng của tinh thần nhân ái, sáng tạo và khát vọng vươn lên của thanh niên Việt Nam. Có thể nói, báo Tiền Phong không chỉ đồng hành với thanh niên, mà còn góp phần định hình nên hình ảnh người thanh niên thời đại mới có lý tưởng, có trách nhiệm và dám dấn thân. Nếu công tác Đoàn là hành trình khơi nguồn khát vọng, thì Tiền Phong chính là người thắp sáng niềm tin, lan tỏa ánh lửa ấy trên mỗi chặng đường của tuổi trẻ Việt Nam.

Anh Nguyễn Nhất Linh

“Báo Tiền Phong cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, trở thành nền tảng truyền thông đa phương tiện của thanh niên Việt Nam, kết hợp báo in, báo điện tử, mạng xã hội, podcast, video ngắn, tương tác trực tiếp. Điều quan trọng là phải đi tới nơi thanh niên đang sống, nói ngôn ngữ thanh niên đang dùng, chạm vào điều thanh niên đang quan tâm”. Anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng hiện nay, báo Tiền Phong cần tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan báo chí tiên phong của tuổi trẻ Việt Nam, đồng thời, mạnh mẽ đổi mới về tư duy, nội dung và phương thức thể hiện, để phản ánh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi một cách sinh động, gần gũi và truyền cảm hứng hơn.

Về định hướng nội dung, báo cần tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng về công tác thanh niên, đặc biệt là xây dựng lớp thanh niên thời đại mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, tri thức, khát vọng vươn lên và tinh thần phụng sự đất nước. Các tuyến bài nên đi sâu vào những câu chuyện đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, qua đó, cổ vũ tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

Về phương thức thể hiện, Tiền Phong cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, trở thành nền tảng truyền thông đa phương tiện của thanh niên Việt Nam, kết hợp báo in, báo điện tử, mạng xã hội, podcast, video ngắn, tương tác trực tiếp. Điều quan trọng là phải đi tới nơi thanh niên đang sống, nói ngôn ngữ thanh niên đang dùng, chạm vào điều thanh niên đang quan tâm.

Về sứ mệnh xã hội, báo cần giữ vững “chất Tiền Phong” - bản lĩnh, trung thực, tiên phong và nhân văn. Tôi tin rằng, nếu biết kết hợp hài hòa giữa giữ vững bản sắc cách mạng của một tờ báo Đoàn và bắt nhịp tinh thần phát triển mới của Đảng, báo Tiền Phong sẽ tiếp tục là ngọn cờ tiên phong đồng hành với thanh niên trong hành trình khát vọng - cống hiến - dựng xây một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội: Bắt đúng mạch những vấn đề của thanh niên

Với vị thế là tờ báo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, báo Tiền Phong không chỉ phản ánh kịp thời các chương trình, phong trào, hoạt động của Đoàn mà còn góp phần quan trọng trong việc định hướng tư tưởng, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần sáng tạo, xung kích của thế hệ trẻ Việt Nam. Đối với tuổi trẻ Thủ đô, Tiền Phong thực sự là một kênh thông tin được đông đảo bạn đọc trẻ yêu mến và lựa chọn.

Anh Nguyễn Tiến Hưng

Tôi kỳ vọng Tiền Phong sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, là cầu nối vững chắc giúp thanh niên hiểu và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trong bối cảnh hiện nay, báo cần tiếp tục “bắt đúng mạch” những vấn đề thời sự, những chủ đề thanh niên quan tâm như khởi nghiệp sáng tạo, lao động sáng tạo, cổ vũ phong trào “Thanh niên tình nguyện”… .

Tôi tin tưởng báo sẽ có nhiều đổi mới sáng tạo hơn nữa trong nội dung và hình thức thể hiện, chủ động tạo ra các chiến dịch truyền thông có sức ảnh hưởng tích cực đến giới trẻ. Phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực” cần được thể hiện ngày càng rõ nét, chủ động và sáng tạo.

Tiền Phong có thể đẩy mạnh hình thức thể hiện hiện đại hơn: clip ngắn, podcast, talkshow trực tuyến, đồ họa thông tin sinh động… để tăng khả năng tiếp cận trên các nền tảng mạng xã hội. Tòa soạn tăng cường hợp tác với các tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên trong các chương trình đồng hành, cuộc thi sáng tạo nội dung, diễn đàn thanh niên số, từ đó đưa báo đến gần hơn với từng học sinh, sinh viên, công nhân trẻ.

Với truyền thống 72 năm tiên phong và đổi mới, tôi tin báo Tiền Phong sẽ tiếp tục là cầu nối gắn bó giữa tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ, là ngọn lửa truyền cảm hứng để thanh niên Việt Nam vững bước trên hành trình dựng xây đất nước trong kỷ nguyên số.

Chị Dương Minh Nguyệt - Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang: Khẳng định uy tín của tổ chức Đoàn

Điều tôi trân trọng nhất ở báo Tiền Phong, đúng như tên gọi - đó là tinh thần tiên phong, sáng tạo, luôn đồng hành với thanh niên trong mọi mặt của đời sống xã hội. Nhiều cuộc thi, giải thưởng do báo Tiền Phong tổ chức hay các tin bài, phóng sự rất sắc sảo, đã khẳng định uy tín, trách nhiệm, thương hiệu riêng có.

Chị Dương Minh Nguyệt - Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang

Báo Tiền Phong còn là cầu nối các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện như làm đường, xây cầu, dựng trường lớp ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, tạo dấu ấn xã hội sâu sắc và lan tỏa giá trị tốt đẹp của tinh thần xung kích, tình nguyện. Những hoạt động ấy cổ vũ, truyền cảm hứng để thanh niên sống đẹp, sống có ích, dám nghĩ, dám làm vì quê hương, đất nước, đồng thời góp phần khẳng định uy tín và sức mạnh của tổ chức Đoàn trong lòng xã hội.

Trong xu hướng phát triển, sự bùng nổ của mạng xã hội, nhu cầu, thị hiếu của người trẻ có nhiều thay đổi và thay đổi rất nhanh, Tiền Phong cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới cách thức thể hiện nội dung theo hướng đa nền tảng, ngắn gọn, sinh động, hấp dẫn và tăng tính tương tác với bạn đọc. Báo cần tăng cường các chuyên mục phản ánh xu hướng tích cực, gần gũi với cuộc sống của giới trẻ, các câu chuyện truyền cảm hứng, đồng thời, vẫn duy trì bản sắc của một tờ báo chính thống, mang tính định hướng và lan toả những giá trị tốt đẹp.

Với đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp, nhanh nhạy, tôi tin tưởng rằng, báo Tiền Phong sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình, không chỉ là tờ báo của thanh niên mà còn là người bạn, người đồng hành cùng thanh niên, truyền nguồn năng lượng tích cực để thanh niên cống hiến nhiều hơn nữa, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An: Ứng dụng công nghệ mới, bắt nhịp xu hướng thời đại

Báo Tiền Phong luôn giữ vai trò tiên phong trong công tác tuyên truyền, đồng hành với thanh niên Việt Nam. Tại Nghệ An, báo duy trì phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh trong việc lan tỏa các chương trình, hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ tỉnh nhà như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch tình nguyện hè, Mùa đông ấm - Xuân tình nguyện, khởi nghiệp, lập nghiệp… Báo không ngừng tôn vinh những tấm gương sáng, truyền cảm hứng sống đẹp, cống hiến.

Không chỉ dừng ở truyền thông, báo Tiền Phong còn trực tiếp đồng hành trong nhiều hoạt động an sinh, hướng về biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, góp phần khắc họa hình ảnh thanh niên xứ Nghệ năng động, nghĩa tình. Chúng tôi trân trọng sự đồng hành sâu sắc của báo Tiền Phong đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng báo sẽ tiếp tục là bạn đồng hành thân thiết, phát huy vai trò tiên phong, cùng tuổi trẻ cả nước viết tiếp hành trình cống hiến và chung sức dựng xây quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ và sự thay đổi nhanh chóng trong cách tiếp nhận thông tin của giới trẻ, báo Tiền Phong, với vai trò là tờ báo gắn bó sâu sắc với thanh niên cần tiếp tục phát huy thế mạnh, đồng thời đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung, hình thức và cách tiếp cận để bắt nhịp với xu hướng của thời đại.

Về nội dung, Tiền Phong nên gia tăng những chuyên mục mang hơi thở thời đại, phản ánh sinh động đời sống, suy nghĩ, khát vọng và nỗ lực vươn lên của thanh niên hôm nay. Bên cạnh các tuyến bài chính trị - xã hội và thời sự, cần đẩy mạnh các chuyên đề truyền cảm hứng: câu chuyện người trẻ khởi nghiệp, chuyển đổi số, sáng tạo trong học tập, lao động; những lối sống tích cực, nhân văn; xu hướng văn hóa đọc và các “trend” được giới trẻ quan tâm.

Về hình thức thể hiện, Tiền Phong cần tiếp tục đa dạng hóa các loại hình truyền thông trên nhiều nền tảng để tăng tính tương tác, gần gũi và phù hợp với thói quen tiếp nhận của bạn đọc trẻ. Việc tổ chức talkshow, tọa đàm trực tuyến với các gương mặt trẻ tiêu biểu hay người ảnh hưởng tích cực trong nhiều lĩnh vực cũng là cách hiệu quả để mở rộng tầm ảnh hưởng và tạo cầu nối giữa báo với độc giả; ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) nhằm phân tích hành vi, thị hiếu người đọc, từ đó cá nhân hóa nội dung và tối ưu hóa trải nghiệm truyền thông.

Điều quan trọng, sức hút bền vững của báo Tiền Phong không chỉ đến từ sự đổi mới trong cách làm báo mà còn từ tinh thần tiên phong và trách nhiệm xã hội. Tinh thần ấy giúp Tiền Phong luôn là “bạn đồng hành” tin cậy của thanh niên, là tiếng nói truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng và thôi thúc thế hệ trẻ không ngừng nỗ lực, cống hiến vì Tổ quốc.

Anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng: Diễn đàn tin cậy của tuổi trẻ cả nước

Có thể nói, báo Tiền Phong đã trở thành tờ báo được đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân Đà Nẵng tin tưởng, đón nhận. Những tin bài của báo luôn bám sát thực tiễn, phản ánh sinh động hơi thở đời sống, đặc biệt là các hoạt động của tuổi trẻ thành phố.

Anh Lê Công Hùng

Với chúng tôi, Tiền Phong như một người bạn đồng hành tin cậy, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa, lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích qua những chuyên mục đầy tính thời sự và mang tính nhân văn sâu sắc.

Trên từng chặng đường, báo Tiền Phong đã cùng tuổi trẻ Đà Nẵng lan tỏa nhiều câu chuyện đẹp, những tấm gương nỗ lực, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác tình nguyện.

Trong thời gian tới, tôi mong báo Tiền Phong tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức thể hiện, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của giới trẻ để phản ánh sinh động hơn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời đại số. Báo cần phát huy mạnh mẽ vai trò đồng hành trong các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt hướng về người dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi - nơi luôn cần sự sẻ chia và lan tỏa tinh thần nhân ái.

Tôi tin tưởng rằng với truyền thống và uy tín của mình, Tiền Phong sẽ ngày càng lớn mạnh, tiếp tục là diễn đàn tin cậy của tuổi trẻ cả nước.