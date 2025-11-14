Vinh danh 95 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô

Dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Năm nay, Lễ tuyên dương vinh danh 95 thủ khoa xuất sắc đến từ khối ngành kỹ thuật, quản lý - văn hoá - xã hội, kinh tế, sư phạm, y - dược, lực lượng vũ trang. Đây là những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố với thành tích học tập, rèn luyện nổi bật.

Trong đó có nhiều đảng viên trẻ, “Sinh viên 5 tốt” các cấp, những tấm gương vượt khó vươn lên, sở hữu các công trình nghiên cứu khoa học đoạt giải thưởng trong nước và quốc tế, cùng nhiều sáng kiến, giải pháp sáng tạo, thiết thực trong học tập và đời sống.

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ghi nhận, 95 thủ khoa xuất sắc là lực lượng cán bộ trẻ tiềm năng của Thủ đô và đất nước, là niềm tự hào của cha mẹ, thầy cô, nhà trường và quê hương.

Thành tích mà các em đạt được là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ, kiên trì rèn luyện, không ngừng vươn lên, chinh phục những đỉnh cao mới của tri thức; minh chứng sinh động cho ý chí, nghị lực và trách nhiệm của tuổi trẻ trước những vận hội mới của Thủ đô, của đất nước.

"Hành trình hôm nay mới chỉ là điểm khởi đầu, dù ở bất cứ vị trí nào, các em hãy luôn giữ cho mình một trái tim trong sáng, một trí tuệ không ngừng học hỏi và một tinh thần cống hiến không mệt mỏi, để trở thành những công dân ưu tú, thế hệ trí thức trẻ tiên phong trong kỷ nguyên số, đổi mới sáng tạo", bà Hà nói.

Bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại Lễ tuyên dương.

Trong số 95 thủ khoa xuất sắc được tuyên dương có 35 nam và 60 nữ. Có 90 thủ khoa tốt nghiệp từ các trường công lập và 5 thủ khoa tốt nghiệp từ các trường dân lập. Về kết quả học tập, có 64 thủ khoa đạt loại xuất sắc (≥ 9,0/10 theo đào tạo niên chế và ≥ 3.6/4.0 theo đào tạo tín chỉ). 31 thủ khoa đạt loại giỏi (≥ 8,0/10 theo đào tạo niên chế và ≥ 3.2/4.0 theo đào tạo tín chỉ). Có 33 thủ khoa xuất sắc là đảng viên; 44 thủ khoa xuất sắc là cán bộ Đoàn, Hội.

Đại diện cho 95 thủ khoa được vinh danh, bạn Nguyễn Thị Thúy Hường - thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 chia sẻ, trong bối cảnh Hà Nội và cả nước đang vươn mình mạnh mẽ trong công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế sâu rộng, sinh viên hôm nay - những trí thức trẻ của tương lai càng phải chủ động tiếp thu tinh hoa nhân loại, không ngừng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, dám cống hiến.

"Dù ở bất cứ đâu, chúng ta hãy luôn giữ trong tim tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và khát vọng đóng góp cho một Việt Nam hùng cường, một Thủ đô văn minh, hiện đại và hạnh phúc", Hường nói.

Với tất cả nhiệt huyết, trí tuệ và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay, 95 thủ khoa hôm nay nguyện tiếp nối truyền thống anh hùng, văn hiến của Thủ đô Hà Nội, kế thừa tinh thần tiên phong, dấn thân và sáng tạo của các thế hệ thanh niên đi trước.

Phát huy năng lực sáng tạo, chủ động nghiên cứu, khởi nghiệp và dấn thân vì cộng đồng; góp sức xây dựng Thủ đô xanh, thông minh, đáng sống - nơi hội tụ tri thức, nhân văn và khát vọng phát triển.

﻿ ﻿﻿ Vinh danh 95 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các trường, học viện trên địa bàn Thủ đô.

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình năm nay đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa: Lễ Báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lễ dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long; chương trình giao lưu giữa các Thủ khoa xuất sắc với học sinh tiêu biểu Trường THPT Chu Văn An; Lễ ghi danh Sổ vàng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố.