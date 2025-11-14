Những thủ khoa xuất sắc truyền cảm hứng - Bài 3: Dám chọn lại

TP - Buổi lễ trao bằng tốt nghiệp tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) hôm ấy, khi tên Trần Thị Ngọc Hoài (sinh năm 2002, Nghệ An) được xướng lên trong danh sách thủ khoa xuất sắc toàn trường với điểm tuyệt đối 4.0/4.0, cả khán phòng vỗ tay dài không dứt. Hoài từng thi lại đại học, trong khi bạn bè đã có một năm đại học.

Biến áp lực thành động lực

Trần Thị Ngọc Hoài từng là học sinh chuyên Địa của Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, cái nôi đào tạo nhiều học sinh giỏi của xứ Nghệ. Cô gái nhỏ luôn đứng trong nhóm học sinh giỏi toàn diện và từng đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm đầu tiên thi đại học, Hoài đỗ vào một số trường đại học top đầu, nhưng chỉ sau vài tháng nhập học, cô nhận ra mình không thật sự hứng thú với ngành học.

Trần Thị Ngọc Hoài (đứng giữa) trong một sự kiện của NEU Orientation Club. Ảnh: NVCC

“Tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục, dù có tốt nghiệp loại giỏi, mình vẫn sẽ không tìm thấy niềm vui trong công việc tương lai. Khi ấy, tôi hiểu rằng, nếu không dám bước ra khỏi vùng an toàn, mình sẽ mãi không biết bản thân thực sự có thể đi xa đến đâu”, Hoài nhớ lại.

Quyết định thi lại với một cô gái mới 18 tuổi từng là học sinh trường chuyên có tiếng là một áp lực lớn. Hoài đối mặt với ánh mắt nhìn lo lắng của cha mẹ, với những lời bàn tán của người quen, và cả nỗi sợ mơ hồ rằng mình có thể thất bại. Nhưng thay vì chùn bước, Hoài biến áp lực thành động lực.

“Nhiều người nói tôi liều, nhưng với mình, đó là sự lựa chọn của niềm tin. Tôi muốn học ngành mà mình yêu thích, được sống đúng với đam mê, chứ không chỉ đi học cho xong. Và đến giờ, tôi thấy quyết định năm ấy là điều đúng đắn nhất mà bản thân từng làm”, nữ thủ khoa ĐH Kinh tế Quốc dân chia sẻ.

“Tôi nghĩ thất bại không đáng sợ, điều quan trọng là dám thử, dám sai và biết đứng dậy. Đam mê không tự đến, nó được tạo ra từ những nỗ lực mỗi ngày. Chỉ cần kiên trì và quyết tâm, mình sẽ đi đến cùng con đường đã chọn. Sau tất cả, tôi chỉ mong mọi người nhớ đến mình không phải chỉ là thủ khoa xuất sắc, mà là một người trẻ dám chọn lại, dám kiên định theo đuổi điều mình yêu thích và hy vọng câu chuyện ấy có thể truyền cảm hứng cho những ai đang loay hoay tìm lối đi riêng”. Thủ khoa Trần Thị Ngọc Hoài

Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Trần Thị Ngọc Hoài

Suốt một năm ôn thi lại, Hoài tự đặt ra thời khóa biểu rất nghiêm ngặt: sáng học lý thuyết, chiều làm đề, tối tự hệ thống lại kiến thức. Hoài rời xa mạng xã hội, chỉ tập trung vào ôn thi với một mục tiêu duy nhất: đỗ NEU. “Đôi khi, tôi thấy cô đơn và mệt mỏi, nhất là khi nhìn bạn bè đã đi học đại học còn mình vẫn ở lại. Nhưng chính những lúc ấy, tôi càng nhắc mình phải kiên định. Tôi luôn tự nhủ: Một năm này không phải để làm lại, mà là để làm đúng”, Hoài chia sẻ.

Và Hoài đã làm được. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân, ngành Quản trị kinh doanh, nữ sinh xứ Nghệ vui sướng đến bật khóc. Bao nhiêu nhọc nhằn, áp lực ôn thi được đền đáp xứng đáng, mở ra hành trình bốn năm đại học rực rỡ nhất của cô gái xứ Nghệ tại ngôi trường mơ ước - Đại học Kinh tế Quốc dân. Nhìn lại, Hoài không chút tiếc nuối cho rằng, quãng thời gian “bước lùi” khiến bản thân học được sự kỷ luật, quyết tâm để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Học để hiểu, không học để lấy điểm số

Bước vào cánh cổng NEU, Trần Thị Ngọc Hoài bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức của mình. Ngay từ năm nhất, Hoài đã đặt mục tiêu rất rõ ràng: học để hiểu, để ứng dụng, chứ không phải để đạt con số đẹp trên bảng điểm. Mỗi môn học, Hoài đều cố gắng nắm thật chắc nền tảng kiến thức, tìm thêm tài liệu thực tế, những tình huống doanh nghiệp cụ thể để đặt câu hỏi cho giảng viên. “Học kinh tế không thể chỉ học thuộc mà phải học ứng dụng giải quyết vấn đề thực tiễn”, Hoài nói.

Với cách học đó, suốt 7 kỳ học, Hoài đều đạt học bổng xuất sắc, giữ điểm trung bình tuyệt đối GPA 4.0/4.0, cùng điểm rèn luyện toàn khóa loại xuất sắc. Năm 2025, cô được vinh danh là thủ khoa xuất sắc toàn trường, là 1 trong 100 sinh viên toàn quốc nhận học bổng Phát triển nhân tài - Never Give Up.

“Tôi cho rằng, nếu đã chọn con đường khó hơn thì phải bước thật vững. Thành tích không đến từ một lần may mắn, mà từ hàng trăm lần kiên trì. Điều mình tự hào nhất không phải là GPA đạt điểm tuyệt đối 4.0, mà là mỗi kỳ học đều nhìn thấy bản thân tiến bộ, học hiệu quả hơn, tự tin hơn và hiểu rõ hơn về con đường mình muốn theo đuổi”, Hoài chia sẻ.

Nếu học tập cho Hoài sự bền bỉ, thì nghiên cứu khoa học đem lại cho cô một niềm say mê khác, được đặt câu hỏi và tìm lời giải. Hoài bắt đầu hành trình nghiên cứu khoa học từ năm thứ hai đại học, với không ít đêm trắng đọc tài liệu, xử lý dữ liệu lặp đi lặp lại và sửa sai nhiều lần. Trong đó, đề tài nghiên cứu: “Digital Literacy, Online Security Behaviors and E-Payment Intention” (Kiến thức số, hành vi bảo mật trực tuyến và ý định sử dụng thanh toán điện tử) đã mang lại những kết quả ấn tượng: Giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp Trường, giải Ba cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024, đặc biệt được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục Q1.

Chia sẻ về lý do chọn đề tài, Hoài cho biết, thế hệ trẻ ngày nay sống trong môi trường số, ai cũng nghĩ mình hiểu công nghệ, nhưng thực tế các vụ việc bị lừa đảo, đánh cắp dữ liệu cá nhân vẫn xảy ra thường xuyên. Hoài muốn nghiên cứu để hiểu rõ hơn hành vi, mức độ nhận thức và thái độ của người trẻ khi tương tác với công nghệ và các dịch vụ thanh toán điện tử.

Những tháng ngày thu thập dữ liệu, phân tích hành vi người dùng và đọc hàng trăm tài liệu quốc tế giúp Hoài nhận ra rằng: kiến thức số quan trọng, nhưng chưa đủ. “Người trẻ cần rèn kỹ năng thực hành, phát triển tư duy phản biện và biết cách tự bảo vệ mình trong thế giới trực tuyến”, cô nói.

Truyền cảm hứng tích cực

Từ năm hai đại học, Hoài đã đi làm thêm để trang bị kỹ năng, kiến thức thực tiễn từ các doanh nghiệp. Từ vị trí nhân viên tuyển dụng tại một công ty về sàn thương mại điện tử, chỉ sau một năm, nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân đã làm trưởng phòng nhân sự của công ty này. Năm cuối đại học, Hoài trở thành nhân viên tại một tập đoàn đa lĩnh vực với vị trí quản lý hệ thống nhân sự, khi chưa có bằng tốt nghiệp đại học.

“Đi làm sớm áp lực rất lớn, ít kinh nghiệm nhưng phải chịu trách nhiệm với những công việc quan trọng và thời gian gấp rút. Nhưng tôi đã học được cách quan sát, lắng nghe và chủ động đề xuất giải pháp. Cơ hội không đến vì tuổi tác hay bằng cấp, mà đến vì sự nghiêm túc và tinh thần cầu tiến”, Hoài chia sẻ.

Những trải nghiệm đi làm sớm giúp Hoài hiểu rõ hơn giá trị của việc biến kiến thức thành hành động. Hoài nhận thấy nhiều sinh viên còn thiếu định hướng nghề nghiệp, chưa có cơ hội tiếp xúc thực tế với doanh nghiệp để hiểu rõ yêu cầu và kỹ năng cần thiết khi bước vào thị trường lao động.

Từ thực tế đó, Hoài chủ động đề xuất thành lập và trở thành Chủ nhiệm Câu lạc bộ định hướng sinh viên NEU Orientation Club - mô hình kết nối sinh viên với doanh nghiệp, giúp các bạn rèn luyện kỹ năng, hình thành tư duy nghề nghiệp thực tế và chuẩn bị hành trang trước khi ra trường. Từ một sinh viên trầm lặng, Hoài dần trở thành người dẫn dắt, biết lắng nghe và truyền cảm hứng cho tập thể. Dưới sự dẫn dắt của Hoài, CLB nhanh chóng trở thành môi trường cho nhiều sinh viên tìm thấy định hướng mới. CLB tổ chức các buổi talkshow kỹ năng, kết nối doanh nghiệp, được nhà trường đánh giá cao về tính sáng tạo và lan tỏa tích cực trong cộng đồng sinh viên NEU.

Từ một “bước lùi” đầy dũng cảm, nữ sinh xứ Nghệ Trần Thị Ngọc Hoài đã trở thành một phiên bản rực rỡ nhất của chính mình. Với Hoài, danh hiệu thủ khoa xuất sắc không chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân, mà còn là trách nhiệm lan tỏa tinh thần học hỏi, tư duy phản biện và lòng kiên trì cho thế hệ trẻ.

“Tôi nghĩ, thủ khoa thời đại mới không chỉ giỏi học, mà phải có khả năng áp dụng kiến thức và truyền cảm hứng. Mỗi người trẻ nên học cách làm chủ chính mình, học để sống tốt hơn, để đóng góp nhiều hơn”, thủ khoa xuất sắc Đại học Kinh tế Quốc dân nói thêm.