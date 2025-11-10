Những thủ khoa xuất sắc truyền cảm hứng Chuyện về nữ thủ khoa tốt nghiệp đại học sớm

TP - Năm 2025, TP Hà Nội tuyên dương 95 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô. Dù mỗi người một xuất phát điểm, một hành trình riêng nhưng đều mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng về khát vọng vươn lên làm chủ tri thức, cống hiến cho cộng đồng, xứng đáng đại diện cho “thế hệ vươn mình” trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Chỉ mất 3 năm rưỡi để hoàn thành chương trình đại học với điểm trung bình tuyệt đối 4.0/4.0, Nguyễn Thị Hằng, cử nhân ngành Kinh tế và Kinh doanh số, Học viện Chính sách và Phát triển, là minh chứng cho tinh thần tự học, dám vượt lên chính mình của người trẻ trong thời đại số.

Nguyễn Thị Hằng tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc Học viện Chính sách và Phát triển

Bước ra khỏi vùng an toàn

Sinh ra trong một gia đình làm nông ở Bắc Ninh, nữ sinh Nguyễn Thị Hằng không có xuất phát điểm đặc biệt. Bố mẹ em đều không học cao, nhưng luôn đặt việc học của con cái lên hàng đầu. “Gia đình tôi không có điều kiện vật chất, nhưng luôn dồi dào niềm tin rằng chỉ có tri thức mới giúp con thay đổi cuộc đời”, Hằng kể.

“Đại học không chỉ là nơi học kiến thức, mà là hành trình khám phá chính mình. Sẽ có lúc bạn mệt mỏi, nghi ngờ, nhưng đừng dừng lại. Hãy dám bước ra khỏi vùng an toàn, đừng ngại bắt đầu từ con số 0 và luôn nỗ lực tin vào giá trị bản thân – vì nỗ lực luôn xứng đáng. Không ai sinh ra đã giỏi, chỉ cần bạn kiên trì, nỗ lực, có trách nhiệm với lựa chọn của mình, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy phiên bản tốt nhất của chính mình trong hành trình đại học”. Nguyễn Thị Hằng, thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp Học viện Chính sách và Phát triển

Ngay từ nhỏ, cô bé Hằng đã hình thành tính kỷ luật và tự giác trong học tập. Vì vậy, dù điều kiện còn nhiều khó khăn, cả Hằng và em trai đều nỗ lực thi vào trường chuyên, lớp chọn và duy trì thành tích học tập tốt.

“Hành trình học tập của tôi không hề dễ dàng, có những giai đoạn mình mặc cảm về bản thân, từng rất stress vì cảm thấy không có năng khiếu gì đặc biệt. Nhưng may mắn là tôi luôn có gia đình, thầy cô và bạn bè đồng hành, lắng nghe, động viên đúng lúc”, Hằng chia sẻ.

Nỗ lực ấy được đền đáp khi Hằng thi đỗ vào ngành Kinh tế và Kinh doanh số - một trong những ngành mới của Học viện Chính sách và Phát triển (APD), nơi đào tạo sinh viên trong lĩnh vực kinh tế dữ liệu và công nghệ. Chỉ sau 3,5 năm, Hằng đã hoàn thành toàn bộ chương trình học - sớm hơn nửa năm so với quy định, trở thành thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2025 với GPA tuyệt đối 4.0/4.0, đồng thời 7/7 học kỳ đạt học bổng loại xuất sắc. Hằng cũng đoạt hàng loạt giải thưởng trong nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn thể.

Khi nhìn lại quãng đường đã qua, Hằng cho biết, điều khiến bản thân tự hào nhất không phải là điểm số hay danh hiệu, mà là “hành trình dám nghĩ, dám làm và dám bước ra khỏi vùng an toàn để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”.

Nữ sinh Nguyễn Thị Hằng (thứ 2, từ phải sang) cùng các thành viên nhóm bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học

“Tôi luôn nhớ câu nói của bố khi thi đại học xong: Con đã đủ 18 tuổi rồi, hãy tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình... Câu nói đó đã thôi thúc tôi phải tự tạo cơ hội cho chính mình, thay vì ngồi chờ đợi”, Hằng kể.

Sự xuất sắc đến từ kỷ luật

Từ năm nhất, Hằng mạnh dạn ứng cử làm lớp trưởng, tham gia các câu lạc bộ, tổ chức phi lợi nhuận dù chưa có kinh nghiệm. Chính từ những bước đi nhỏ ấy, Hằng dần trưởng thành, học cách lãnh đạo, quản lý thời gian, làm việc nhóm và cân bằng giữa học tập, trải nghiệm, cống hiến.

“Tôi bắt đầu gặt hái những “quả ngọt” đầu tiên từ nhận học bổng khuyến khích học tập, đạt giải Nhất cuộc thi của Khoa và được tin tưởng giao vị trí leader trong câu lạc bộ. Mỗi dấu mốc đạt được đều là nguồn động lực để tôi tự tin hơn, nỗ lực hơn và không ngừng hoàn thiện bản thân”, Hằng nói.

Nữ thủ khoa Nguyễn Thị Hằng gây ấn tượng khi duy trì phong độ học tập ổn định suốt 7 học kỳ. “Sự xuất sắc không đến từ thông minh mà đến từ kỷ luật, nỗ lực và niềm đam mê với điều mình làm. Tôi không cắm đầu học suốt ngày, nhưng luôn học đúng cách và đúng thời điểm”, Hằng bật mí.

Trước mỗi học phần, Hằng chủ động tìm hiểu đề cương, đọc tài liệu từ các khóa trước và chuẩn bị kiến thức nền tảng. Trong lớp, cô chọn ngồi bàn đầu để tập trung, luôn ghi chép, thảo luận, và nhận làm nhóm trưởng để củng cố kiến thức. Nhờ vậy, Hằng nắm chắc kiến thức cơ bản từ đầu nên thường không mất quá nhiều thời gian để ôn thi cho mỗi môn học. Khi vào phòng thi, Hằng có chiến thuật rõ ràng: chia thời gian hợp lý theo điểm số từng câu, viết đủ ý và không bỏ sót phần nào.

“Có thể mọi người thấy cách học này không có gì mới lạ, vì ai cũng từng đọc đâu đó hay những chia sẻ tương tự từ các “học bá”. Mặc dù nghe có vẻ dễ, ai cũng biết nhưng không phải ai cũng làm theo được một cách nghiêm túc. Bản thân tôi đã kiên trì thực hiện điều đó đến cùng”, Hằng nói.

Ngành Kinh tế và Kinh doanh số là lĩnh vực mới, kết hợp giữa kinh tế, công nghệ và dữ liệu. Lĩnh vực mới mẻ này từng khiến Hằng gặp không ít khó khăn. Những môn học như Lập trình căn bản, Dữ liệu lớn hay Hệ thống thông tin quản lý đòi hỏi tư duy logic cao. “Ban đầu tôi gần như không hiểu gì, nhưng nhờ thầy cô hướng dẫn tận tình và tinh thần tự học, tôi dần bắt nhịp được”, Hằng nhớ lại.

Sự nỗ lực ấy giúp Hằng giành giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp Khoa và Giải Nhì Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2023. Đặc biệt, bài viết của cô được công bố tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia về phát triển nguồn nhân lực số - thành tích hiếm thấy ở bậc sinh viên. Đề tài nghiên cứu mang tên “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực số tại Việt Nam - Cơ hội và thách thức”. Nghiên cứu chỉ ra rằng, AI có thể giúp cá nhân hóa quá trình học tập, tối ưu hóa hiệu quả đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, Việt Nam cần vượt qua rào cản về hạ tầng, khung pháp lý và thiếu hụt nhân lực công nghệ để bắt kịp xu hướng này.

Theo Hằng, người trẻ Việt Nam cần ba năng lực cốt lõi để không bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số: tự học, sáng tạo và thích ứng nhanh. “Tri thức bây giờ thay đổi từng ngày. Nếu không chủ động học hỏi, chúng ta sẽ bị lạc nhịp. Nhưng nếu dám thay đổi và sáng tạo, người trẻ hoàn toàn có thể làm chủ tương lai của mình”, cô nói.

Muốn du học để mở rộng tầm nhìn

Song song với học tập, nữ thủ khoa Nguyễn Thị Hằng đảm nhiệm cùng lúc nhiều vai trò: Phó Bí thư Liên chi đoàn, Trưởng ban Truyền thông khoa Kinh tế số, Bí thư lớp, đồng thời tham gia nhiều dự án tình nguyện. Cô từng là quán quân cuộc thi “Talented Young Leader 2022” - sân chơi về năng lực lãnh đạo dành cho sinh viên toàn quốc. Những trải nghiệm thực tế đã giúp Hằng trưởng thành hơn. Chiến dịch tình nguyện “Nắng về trên bản 2024” tại Sơn La để lại trong cô nhiều cảm xúc.

“Tôi nhớ nhất khoảnh khắc ngồi tô màu cùng các em nhỏ vùng cao. Ánh mắt hồn nhiên, háo hức của các em khiến tôi hiểu rằng giá trị của tuổi trẻ không chỉ nằm ở thành tích, mà là ở khả năng lan tỏa yêu thương”, Hằng chia sẻ. Trong vai trò Trưởng ban Truyền thông, Hằng cùng các bạn xây dựng môi trường học tập năng động bằng các workshop kỹ năng, chương trình hướng nghiệp và cuộc thi học thuật giúp sinh viên kết nối với doanh nghiệp.

Cùng lúc “ôm” nhiều vị trí, Hằng cũng không tránh khỏi áp lực. Có những đêm Hằng làm việc đến 2 - 3 giờ sáng để kịp deadline, chuẩn bị kế hoạch sự kiện, rồi lại dậy sớm đi học. Đặc biệt, với việc nghiên cứu khoa học, không ít đêm nữ sinh thức trắng phân tích dữ liệu, sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần để hoàn thiện từng con số, từng biểu đồ. “Nhưng chính nhờ những lần “vật lộn” ấy mà tôi học được cách kiên nhẫn, làm việc có khoa học, sắp xếp công việc hiệu quả hơn,” Hằng chia sẻ.

Nhờ hoàn thành chương trình đại học chỉ trong 3,5 năm, từ đầu năm thứ tư, Hằng đã bắt đầu đi làm trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Hà Nội. Tám tháng thực tập giúp cô hiểu sâu hơn về vận hành doanh nghiệp, quy trình marketing và chiến lược dữ liệu. “Tôi nhận ra rằng mình cần môi trường có quy mô và tiêu chuẩn cao hơn để phát triển”, Hằng chia sẻ.

Hằng đang lên kế hoạch học ngoại ngữ và du học thạc sĩ vào năm 2026, hướng đến việc trở thành giảng viên đại học và chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực kinh doanh số với mong muốn được tiếp tục học hỏi, mở rộng tầm nhìn, đóng góp tri thức cho thế hệ sinh viên sau này.