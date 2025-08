Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trao bằng tốt nghiệp cho 351 tân bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng

Đợt này có 243 sinh viên tốt nghiệp ngành Y khoa, 86 sinh viên ngành Dược học và 22 sinh viên ngành Điều dưỡng. Trong đó, có 5 thủ khoa, 11 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc.

GS.TS.BS cao cấp Cao Tiến Đức, Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS.BS cao cấp Cao Tiến Đức, Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng và biểu dương các tân dược sĩ, bác sĩ nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong những năm qua.

GS.TS.BS cao cấp Cao Tiến Đức chia sẻ, chặng đường đại học mà các em đã đi qua không chỉ là quãng thời gian học tập, rèn luyện kiến thức và kỹ năng, mà còn là hành trình tôi luyện bản lĩnh, khát vọng và tinh thần phụng sự. Những tân bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng viên, những người sẽ đối diện trực tiếp với sinh – lão – bệnh – tử, mang trên vai sứ mệnh thiêng liêng: bảo vệ sự sống, nâng đỡ niềm tin, chữa lành nỗi đau.

Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột trao bằng cho các tân thủ khoa

Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột tin tưởng với hành trang là nền tảng chuyên môn vững chắc, với phẩm chất y đức được nuôi dưỡng suốt những năm tháng đại học và với trái tim nhiệt huyết của người trẻ, các em sẽ vững vàng vượt qua mọi thử thách, để viết nên câu chuyện của riêng mình trên hành trình phụng sự cộng đồng. Nhà trường luôn tự hào và sẵn sàng mở rộng vòng tay đón các em trở về với tư cách là những người đồng hành, cộng sự, những nhà chuyên môn đầy bản lĩnh của ngày mai.

Hiệu trưởng nhà trường gửi lời cảm ơn đến quý phụ huynh đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng nhà trường trong suốt quãng thời gian vừa qua.

Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 351 tân dược sĩ, bác sĩ, cử nhân điều dưỡng

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng với Lễ tuyên thệ của người thầy thuốc. Các tân bác sĩ, dược sĩ cùng nhau đọc lời thề thiêng liêng trách nhiệm của mỗi sinh viên ngành y trước khi ra trường, chia sẻ những cảm xúc và gửi lời tri ân đến cha mẹ thầy cô nuôi dạy đồng hành cùng các em trong suốt thời gian qua.

Tự hào và hạnh phúc khi đạt được danh hiệu thủ khoa Y, tân bác sĩ Nguyễn Thị Hà My cho biết, đây là thành quả của những năm nỗ lực không ngừng, ngay khi là sinh viên năm thứ nhất, Hà My lập một thời gian biểu riêng từng bước hoàn thành những mục tiêu, những kế hoạch đã đề ra, bên cạnh đó cùng với sự hỗ trợ từ nhà trường, thầy cô, gia đình và bạn bè. Thành tích này là động lực để My tiếp tục phấn đấu trong chặng đường sắp tới.

Theo Hà My, hành trình học y không dễ dàng, đòi hỏi sự kiên trì và cố gắng từng ngày. Mặc dù thời gian học cũng như kiến thức khá nhiều nhưng Hà My phân phối thời gian hợp lý để có thời gian được tham gia các hoạt động Đ oàn của trường. Những năm đầu, Hà My cùng các sinh viên của trường về các xã vùng sâu tỉnh Đắk Lắk tham gia các hoạt động thiện nguyện, chiến dịch tình nguyện hè. Mỗi trải nghiệm đều giúp Hà My trưởng thành hơn về cả kiến thức lẫn kỹ năng thực tế.

Dịp này, nhà trường cũng đã biểu dương, khen thưởng 11 sinh viên có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động phong trào Đoàn, Hội.