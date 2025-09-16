Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Thủ khoa tốt nghiệp toàn quốc là thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Ngoại thương

Nghiêm Huê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bốn năm trước, Trần Ngọc Anh là thủ khoa toàn quốc kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với 57,45/60 điểm. Năm nay, Ngọc Anh tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương với thành tích thủ khoa chuyên ngành Logistics với kết quả 3,91/4,0.

Năm 2021, Ngọc Anh tham gia kì thi tốt nghiệp THPT khi là học sinh lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam. Kết quả, Ngọc Anh đạt 9,2 điểm môn Toán; 9,25 điểm môn Ngữ văn; 9,5 điểm ở hai môn Lịch sử và Địa lý; điểm 10 tuyệt đối ở môn Ngoại ngữ và Giáo dục công dân, tổng điểm 54,45/60 điểm, cao nhất toàn quốc.

z7013946496823-0d57f25b1c336883fe41af9a243bf0b7.jpg
Ngọc Anh (thứ ba từ trái sang) bên gia đình trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Từ thời phổ thông, Ngọc Anh đã có một cách học thông minh (theo Ngọc Anh, đó là từ kinh nghiệm của thầy cô, của những anh chị đi trước, bản thân đã hệ thống được những kiến thức trọng tâm và lưu lại, để có thể dễ dàng học và ôn tập). Bốn năm đại học không phải quãng thời gian ngắn, Ngọc Anh khẳng định mình là một người khá tham vọng, nên luôn đặt mục tiêu cao nhất có thể và chạy theo nó. “Em nghĩ quan trọng là có mục tiêu, biết mình ở đâu rồi phân bổ thời gian, sức lực phù hợp, và thêm cả nhiều may mắn nữa”, Ngọc Anh nói. Em luôn tập trung vào cái mình đã chọn, vất vả hay không cũng là do mình tự đánh giá con đường của mình.

z7013927123289-a59f7f16b9d9435a7f1c1e5aa5a36049.jpg
Ngọc Anh (người ngoài cùng bên phải) cho biết đây là nhóm bạn đã cùng cô bổ sung kiến thức, "đồng cam cộng khổ" trong học tập để có được thành tích như hôm nay. Ảnh NVCC

Bên cạnh chú trọng học kiến thức, từ năm thứ 3, Ngọc Anh đã trải nghiệm một vài vị trí thực tập sinh. Đây là những cơ hội quý giá để cô nữ sinh có thêm kinh nghiệm thực tế, học hỏi kiến thức chuyên môn.

z7013924985240-cd051dbefec287a939fbd51a018c9b78.jpg
z7013924992533-422da2d136fa2d4516848a6cf720fa6f-5162.jpg
z7013924996137-1e53afe0ef371893dd9ca94ffe100a66-1341.jpg
z7014070343674-208e13b8e66ac275855d057b46ad460c.jpg

Hiện tại, Ngọc Anh đã đi làm cho một công ty trong TPHCM với vị trí là nhân viên kế hoạch sản xuất, một vị trí đáng mơ ước. Cô gái này cho biết, có tấm bằng của Trường Đại học Ngoại thương, có 1 chút lợi thế nền tảng ở những vòng tuyển đầu tiên của doanh nghiệp, nhưng để bước được chân vào doanh nghiệp phải do thực lực và cách thể hiện của mỗi người.

Nghiêm Huê
#Thủ khoa #Trường Đại học Ngoại thương #Thủ khoa tốt nghiệp THPT toàn quốc

