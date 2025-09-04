Giấc mơ chinh phục AI của cựu học sinh chuyên Toán

TP - Một mình đi tàu từ Quảng Bình ra Hà Nội nhập học, Lê Anh Dũng mang theo bao hi vọng và niềm tin vào tương lai phía trước. Lê Anh Dũng là một trong số những tân sinh viên có mặt làm thủ tục nhập học ngày 3/9, tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Gặp PV Tiền Phong khi đang làm thủ tục đăng kí ở kí túc xá của trường, Dũng cho biết, trúng tuyển ngành công nghệ thông tin - khoa học máy tính theo phương thức xét tuyển tài năng. Dũng là cựu học sinh chuyên Toán, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình (cũ).

Lê Anh Dũng trở thành tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NGHIÊM HUÊ

Dũng sở hữu 5 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia bao gồm 3 giải nhì cấp tỉnh trong 3 năm THPT, 1 giải khuyến khích quốc gia năm lớp 11 và 1 giải Ba học sinh giỏi cấp quốc gia lớp 12.

Dũng cho hay, chọn học tại Hà Nội vì năm lớp 11, khi vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán, thấy các anh chị lớp 12 trong đội đều đặt mục tiêu xét tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội nên Dũng bị “ảnh hưởng” và quyết tâm “đu” theo. Bản thân Dũng cũng thích ngành công nghệ thông tin nên khi đạt giải Ba quốc gia, cậu làm hồ sơ xét tuyển theo phương thức tài năng vào đại học này.

Dũng có bố vốn là kĩ sư của Sở Xây dựng Quảng Bình (cũ) nhưng căn bệnh teo cơ đã khiến sức khỏe bị giảm sút và ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc 10 năm nay. Gánh nặng kinh tế gia đình dồn lên vai mẹ, giảng viên trường CĐ Quảng Bình. Kinh tế khó khăn, dù trong đội tuyển thi học sinh giỏi Toán của Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp nhưng Dũng tự học là chủ yếu. Thầy cô giáo luôn đồng hành cùng Dũng bằng cách hỗ trợ tài liệu. Không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, thầy cô, năm lớp 12, Dũng giành giải Ba kì thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán.

Lựa chọn học công nghệ thông tin với định hướng chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI), Dũng không lo bị chính AI thay thế. Bởi em tự tin mình có lợi thế tư duy về Toán, không làm về code (quá trình tạo ra các dòng mã lệnh bằng ngôn ngữ lập trình). Dũng cho biết, phía trước còn khá gian nan vì em mới bắt đầu bước vào cánh cửa đại học, sống xa nhà, xa gia đình, kinh tế khó khăn. Dũng chia sẻ, khi tiễn em lên tàu ra Hà Nội nhập học, mẹ chỉ nhắc cố gắng học tập, không được sa đà vào chơi game.

Học kì I trước mắt, Dũng đặt mục tiêu làm quen với môi trường học tập mới, quen nếp sống tại kí túc xá và vượt qua kì phỏng vấn xin học bổng sắp tới. Có học bổng, ở kí túc xá cũng là một giải pháp để Dũng giảm gánh nặng trên vai mẹ. Với hành trang có thể mạnh về các môn khoa học tự nhiên, Dũng hi vọng sẽ vượt qua các kì thi cam go tại đại học để có thể chạm tay vào ước mơ chinh phục AI trong tương lai không xa.