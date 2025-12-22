Sinh viên STU trình làng sản phẩm đậu nành thế hệ mới được doanh nghiệp đặt hàng

Cuộc thi "Phát triển Sản phẩm từ Đậu nành Thế hệ mới cùng U.S. Soy!" do Khoa Công nghệ Thực phẩm (CNTP), Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) tổ chức, vừa khép lại thành công rực rỡ, không chỉ tạo sân chơi học thuật bổ ích cho sinh viên mà còn mở ra cơ hội hợp tác đầy tiềm năng giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Nhóm sinh viên dự án Mì đậu nành tự tin trình bày ý tưởng

Cuộc thi, diễn ra từ ngày 01/09/2025 đến 13/12/2025, là một phần quan trọng trong học phần "Thực hành Phát triển sản phẩm" và là điểm nhấn trong kế hoạch năm học 2025-2026 của Khoa Công nghệ Thực phẩm trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU). Với sự đồng hành của Hội đồng Xuất khẩu Đậu nành Hoa Kỳ (U.S. Soy/USSEC) và Công ty TNHH 2D&ONE, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của 20 đội thi, với gần 500 sinh viên năm 3 và năm 4 ngành Công nghệ Thực phẩm.

Mục tiêu của cuộc thi không chỉ là khuyến khích sinh viên nghiên cứu và sáng tạo ra những sản phẩm thực phẩm mới từ đậu nành Hoa Kỳ thế hệ mới, mà còn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, thiết kế, thử nghiệm, thuyết trình và ứng dụng kiến thức vào thực tế. Các sản phẩm dự thi được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm dinh dưỡng, an toàn, tính bền vững, tính ứng dụng thực tế, tiềm năng thương mại và sự đổi mới sáng tạo.

Sinh viên STU tự tin trao đổi với khách hàng doanh nghiệp

Điểm đặc biệt của cuộc thi năm nay là sự quan tâm đặc biệt từ phía doanh nghiệp: Đại diện Hội đồng Xuất khẩu đậu nành Hoa kỳ (U.S. Soy/USSEC), Chuyên gia Phát triển sản phẩm Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk), Đại diện Công ty TIM Corp, Công ty Vị xanh/Tân nhiên, Công ty TNHH Dầu đậu nành Yanbee, Công ty Sugar Town, công ty 2D&One.

Công ty dầu đậu nành Yanbee và công ty Sugar Town đã đánh giá cao tiềm năng của một số sản phẩm và quyết định mua công thức sản phẩm hoặc tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp. Công ty Yanbee đề nghị đầu tư cho sản phẩm Thanh năng lượng đạm đậu nành kết hợp với mứt xoài khô và mì đậu nành.

Cuộc thi nhận được sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp trong lĩnh công nghệ thực phẩm

Tương tự, sản phẩm mì đậu nành cũng được doanh nghiệp và ban giám kháo thống nhất đánh giá cao do sản phẩm gần như hoàn chỉnh để phát triển ra quy mô công nghiệp. Việc bổ sung bột đậu nành với tỷ lệ thích hợp vào mì sợi tươi đã tăng được thành phần protein cho mì sợi, sản phẩm được đóng gói dạng mỳ tươi tạo cảm giác mới lạ và tiện dụng cho người dùng.

Trong khi công ty Yanbee chú ý đến sản phẩm có tính công nghiệp là thanh năng lượng đạm đậu nành và mì tươi đậu nành, thì công ty Sugar Town lại bị thu hút với các sản phẩm bánh như và món ăn kèm như bánh mochi nhân đậu nành, panna cotta đậu nành, gia vị rắc cơm với sự trọn vẹn và tinh tế của hương vị và quy trình sản xuất chỉn chu, cho thấy tiềm năng phát triển thành sản phẩm tham gia thị trường. Đại diện công ty Sugar Town đã đề nghị mua công thức và đầu tư hoàn thiện 3 sản phẩm là bánh mochi nhân đậu nành, panna cotta đậu nành và rắc cơm “Rắc Rắc”.

GS.TSKH. Lưu Duẩn chia sẻ: Cuộc thi Phát triển sản phẩm thực phẩm là cuộc thi truyền thống của Khoa Công nghệ thực phẩm. Qua mỗi năm, chất lượng của bài thi đều tăng lên, cho thấy sự trưởng thành của giảng viên và sinh viên của Khoa. Sự đồng hành và tham gia của các doanh nghiệp cho sinh viên cơ hội học hỏi và tiếp thêm động lực cho đam mê nghề nghiệp của sinh viên.

Chia sẻ thêm về ý nghĩa của cuộc thi, PGS.TS Phan Ngọc Hòa – Trưởng khoa Công nghệ thực phẩm bày tỏ sự phấn khởi: "Chúng tôi rất vui mừng khi thấy các sản phẩm của sinh viên được doanh nghiệp đánh giá cao và mong muốn hợp tác. Đây là minh chứng cho sự thành công của mô hình đào tạo gắn liền với thực tiễn, đồng thời mở ra cơ hội nghề nghiệp rộng mở cho các em sau khi tốt nghiệp."

Trong khi đó, Th.S Lưu Mai Hương – Phó trưởng khoa nhấn mạnh: "Cuộc thi là cơ hội tuyệt vời để sinh viên được thể hiện khả năng sáng tạo và ứng dụng kiến thức vào thực tế."

Ngoài các sản phẩm được doanh nghiệp quan tâm, cuộc thi còn chứng kiến nhiều ý tưởng sáng tạo khác, như đề tài "Nghiên cứu phát triển sản phẩm Kem đậu nành matcha", "Sốt yến mạch đậu nành", "Thanh năng lượng đạm đậu nành kết hợp mứt xoài khô”, “Bánh mì đậu nành”, “Sốt yến mạch đậu nành”,...

Cuộc thi “Phát triển Sản phẩm từ Đậu nành Thế hệ mới cùng U.S. Soy!” không chỉ ghi dấu ấn chuyên môn của Khoa Công nghệ Thực phẩm mà còn thể hiện rõ định hướng đào tạo gắn với thực tiễn, nghiên cứu và hợp tác quốc tế của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU).

Sự quan tâm và “đặt hàng” từ doanh nghiệp dành cho các sản phẩm dự thi là minh chứng rõ nét cho chất lượng đào tạo của STU – nơi sinh viên được trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, tư duy sáng tạo và khả năng làm việc nhóm.

Trên nền tảng đó, Khoa Công nghệ Thực phẩm trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động học thuật thiết thực, góp phần xây dựng môi trường học tập năng động, sáng tạo và thúc đẩy đóng góp của sinh viên cho ngành công nghiệp thực phẩm và nền kinh tế Việt Nam.

