Giáo dục

Google News

Thủ khoa cả nước trải lòng trong lễ khai giảng

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại diện hơn 2.000 tân sinh viên ĐH Y Dược TPHCM, Trần Đức Tài chia sẻ ước mơ, khát vọng và quyết tâm trên con đường trở thành thầy thuốc trong lễ khai giảng năm học mới.

Sáng 5/9, trong Lễ khai giảng năm học mới của Đại học Y Dược TPHCM, Trần Đức Tài, tân sinh viên ngành Y khoa, đồng thời là thủ khoa khối B duy nhất cả nước năm 2025 đã đại diện tân sinh viên chia sẻ cảm nghĩ.

soc01704-min.jpg
Trần Đức Tài trở thành thủ khoa Đại học Y Dược TPHCM năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Tài cho rằng được trở thành sinh viên Y Dược là thành quả của một hành trình nỗ lực bền bỉ, không chỉ của riêng bản thân mà của cả thế hệ tân sinh viên. “Đây không chỉ là cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời, mà còn là khởi đầu cho một chặng đường mới – gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng ước mơ và rèn luyện bản lĩnh để trở thành những người thầy thuốc trong tương lai”- Tài nói.

Theo nam thủ khoa, mỗi sinh viên khi đến với Đại học Y Dược TPHCM đều mang trong mình lý do riêng: theo đuổi ước mơ từ bé, tiếp nối truyền thống gia đình hoặc đơn giản là mong muốn dấn thân để giúp đời, giúp người. “Dù xuất phát điểm khác nhau, chúng ta cùng chung khát vọng phụng sự sức khỏe nhân dân và cống hiến cho ngành y tế nước nhà,” Tài bày tỏ.

Nhận thức được chặng đường phía trước nhiều thử thách, nam sinh khẳng định sự đồng hành của nhà trường, sự tận tâm của thầy cô, sự sẻ chia từ anh chị khóa trên và niềm tin vào chính mình sẽ là động lực để các tân sinh viên vượt qua áp lực, rèn luyện cả chuyên môn lẫn nhân cách của người thầy thuốc.

Thủ khoa khối B duy nhất trong kỳ tuyển sinh đại học 2025 hứa nghiêm túc học tập, rèn luyện không chỉ về kiến thức, chuyên môn mà còn về đạo đức và nhân cách của người thầy thuốc.

4c034d33ca0f4151181e.jpg
Tân sinh viên Trần Đức Tài được nhà trường tặng giấy khen trong Lễ khai giảng

Cũng trong Lễ khai giảng, PGS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng ĐH Y Dược TPHCM dặn dò sinh viên, học viên: “Điều tuyệt vời nhất của cuộc đời là được sống với đam mê và hiện thực hóa ước mơ. Các em hãy tự hào vì đã chọn ĐH Y Dược TPHCM. Nhà trường sẽ đồng hành cùng thành công của các em trên chặng đường phía trước”.

Thầy Đạt nói thêm, năm nay trường tuyển 2.576 chỉ tiêu nhưng có đến 17.975 thí sinh đăng ký. Kết quả, 2.720 thí sinh trúng tuyển và 2.589 thí sinh xác nhận nhập học, đạt tỷ lệ 100,5% so với chỉ tiêu. Hiện trường đang đào tạo 11.217 sinh viên ở 16 ngành bậc đại học, trong đó 9,4% sinh viên đạt loại xuất sắc, 20,7% loại giỏi, 41,6% loại khá.

Về sau đại học, nhà trường có 169 ngành/chuyên ngành ở 5 bậc đào tạo. Năm 2025, hơn 5.000 thí sinh dự tuyển, song chỉ 2.171 học viên đáp ứng yêu cầu, chiếm 42,6%. Tỷ lệ nhập học ở các bậc sau đại học đạt trên 98%. Trường cũng vừa mở thêm hai ngành tiến sĩ mới: Gây mê hồi sức và Điện quang – Y học hạt nhân.

Trần Đức Tài là cựu học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến (TPHCM), là thí sinh duy nhất đạt 30/30 điểm với ba môn Toán – Hóa – Sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Thành tích này đưa nam sinh trở thành thủ khoa của Đại học Y Dược TPHCM và nhận học bổng toàn phần năm học đầu tiên.

Anh Nhàn
