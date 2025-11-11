Những thủ khoa xuất sắc truyền cảm hứng - Bài 2: Cạnh tranh với chính mình

TP - Không ồn ào, phô trương, Nguyễn Phương Anh – nữ sinh ngành Kinh doanh quốc tế, Học viện Ngân hàng đã chạm đến danh hiệu thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2025 bằng những nỗ lực bền bỉ và tinh thần học hỏi không ngừng. Suốt 4 năm đại học, Phương Anh giữ điểm trung bình gần như tuyệt đối, 3.99/4.0, nhận học bổng xuất sắc tất cả các kỳ; đồng thời khẳng định năng lực nghiên cứu, có công trình đăng tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus Q2.

Tỏa sáng trong các sân chơi học thuật

Nữ thủ khoa Học viện Ngân hàng không chỉ nổi bật trên giảng đường mà còn toả sáng trong các sân chơi học thuật, từ giải Nhất Sinh viên Nghiên cứu khoa học, Học viện Ngân hàng, Quán quân cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2024, đến học bổng đặc biệt của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phía sau bảng thành tích ấn tượng ấy là một hành trình tự thân vượt trội, được dẫn lối bởi triết lý giản dị: “Cạnh tranh với chính mình để trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày”.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Phương Anh may mắn được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu truyền thống tri thức, mẹ và chị gái đều là giáo viên. Chính môi trường ấy đã vun đắp trong cô sự tôn trọng tri thức và tinh thần học hỏi từ thuở nhỏ. Ba năm học tại ngôi trường THPT Chuyên Chu Văn An tiếp tục là bệ phóng vững chắc, rèn giũa cho cô bản lĩnh và ý chí trước khi bước vào cánh cửa đại học.

Nhìn lại bảng điểm gần như tuyệt đối (3.99/4.0), sau 4 năm đại học, điều khiến Phương Anh tự hào nhất không phải là những con số, mà là hành trình giữ được ngọn lửa học tập trong mọi hoàn cảnh. “3.99/4.0 không chỉ là điểm số, mà là minh chứng cho hành trình trưởng thành từ học cách kiên trì, học cách tin tưởng vào nỗ lực của bản thân, và quan trọng hơn, học cách không ngừng tò mò trước tri thức mới,” nữ thủ khoa tâm sự.

Từ cô sinh viên năm Nhất còn e dè, Phương Anh dần tìm thấy niềm vui trong nghiên cứu, trong những trang tài liệu và đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi “vì sao” không ngừng xuất hiện trong đầu. “Động lực lớn nhất để bản thân có thể duy trì phong độ học tập suốt 4 năm đại học đến từ hai chữ: cạnh tranh. Nhưng thay vì đốt cháy giai đoạn hay so sánh với người khác, mình chọn cạnh tranh với chính mình. Chính tinh thần đó giúp tôi không ngừng tiến bộ mà vẫn giữ được sự bình tĩnh, tích cực và định hình phong thái làm việc nghiêm túc, khoa học”, Phương Anh chia sẻ.

Nguyễn Phương Anh (ngoài cùng, bên trái) cùng nhóm sinh viên giành Quán quân cuộc thi “Tài năng trẻ Logistics Việt Nam” năm 2024

Bí quyết để trở thành thủ khoa xuất sắc của Phương Anh cũng đến từ cách nhìn này. “Tôi luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng cho từng giai đoạn, chia nhỏ kế hoạch học tập để có thể kiểm soát tiến độ và không bị quá tải. Mỗi tiết học trên giảng đường đều rất quý giá, vì vậy tôi luôn chăm chú lắng nghe và học với tinh thần “không giấu dốt”. Mình sẵn sàng đặt câu hỏi, sẵn sàng sai để được học thêm điều mới. Bởi mình tin rằng sự xuất sắc không đến từ những cú bứt phá, mà từ những nỗ lực âm thầm và kiên định, kỷ luật mỗi ngày”, Phương Anh chia sẻ.

Từ giảng đường đến tạp chí khoa học quốc tế

Song song với học tập, Phương Anh sớm tìm thấy đam mê nghiên cứu khoa học. Cô từng giành giải Nhất cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Học viện năm 2024, giải Khuyến khích Giải thưởng Khoa học - Công nghệ cấp Bộ, đồng tác giả bài nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế Scopus Q2 - Foreign Trade Review.

“Điều tôi thích nhất ở nghiên cứu là mở ra nhiều góc nhìn khác nhau về cùng một vấn đề kinh tế, giúp mình không chỉ hiểu lý thuyết mà còn hiểu cách vận dụng trong đời sống. Quá trình nghiên cứu còn mở ra cơ hội cho tôi được làm việc với các bạn rất giỏi và nhận được sự hướng dẫn tận tình từ các thầy cô. Mỗi đề tài, mỗi buổi thảo luận đều giúp mình học hỏi, rèn luyện tư duy phân tích, đồng thời cảm nhận rõ giá trị của tinh thần hợp tác và sự cầu thị trong khoa học”, Phương Anh nói.

“Thế hệ trẻ hôm nay không chỉ cần giỏi chuyên môn, mà còn phải linh hoạt, sáng tạo và luôn sẵn sàng học hỏi. Trong thời đại số, kiến thức thôi chưa đủ, quan trọng là biết cách áp dụng để giải quyết vấn đề thực tiễn và tạo giá trị cho cộng đồng. Khi kết hợp được tri thức, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm, người trẻ sẽ vừa phát triển bản thân vừa đóng góp tích cực cho xã hội; từ những việc nhỏ hàng ngày đến những dự án có tầm ảnh hưởng lớn”. Nguyễn Phương Anh, Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp Học viện Ngân hàng

Từ năm ba đại học, Phương Anh cùng 3 người bạn thân thực hiện đề tài nghiên cứu “Tác động của chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng đến tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam”. Đó là một quá trình không hề dễ dàng, được đánh dấu bằng những buổi họp nhóm kéo dài đến khuya, vô số lần chỉnh sửa bản thảo và những đêm dài “soi” từng con số trong các bộ dữ liệu phức tạp. Thành quả ngọt ngào đầu tiên đến vào đầu năm thứ Tư khi nhóm của cô giành được giải thưởng cao nhất tại Học viện Ngân hàng. Niềm vui vỡ òa khi vào cuối năm thứ Tư, cả nhóm nhận được email thông báo công trình chính thức được chấp nhận đăng trên một tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục Scopus Q2.

“Cảm giác khi ấy thực sự vỡ òa. Niềm vui không chỉ nằm ở tờ giấy chấp nhận, mà còn là vì chặng đường gần hai năm chúng tôi đã cùng nhau kiên trì, học hỏi và trưởng thành từng ngày. Thử thách lớn nhất không nằm ở kỹ thuật xử lý mô hình hay kỹ năng viết học thuật bằng tiếng Anh mà chính là việc giữ vững tinh thần bền bỉ khi phải đối mặt với hàng loạt vòng phản biện và yêu cầu chỉnh sửa từ các chuyên gia quốc tế”, Phương Anh chia sẻ.

Biến khó khăn, áp lực trở thành cơ hội rèn luyện

Với nền tảng nghiên cứu đó, Phương Anh thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp xuất sắc đạt điểm tuyệt đối 10/10 điểm. Khoá luận có chủ đề “Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến đổi mới công nghệ”. “Quá trình nghiên cứu giúp mình nhận ra rằng, FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài) chỉ thực sự tạo ra đổi mới công nghệ khi doanh nghiệp trong nước đủ năng lực hấp thụ và chủ động học hỏi. Nói cách khác, “đầu tư” không tự động đồng nghĩa với “phát triển”, mà cần chính sách, con người và khát vọng học hỏi đi cùng. Phát hiện này khiến tôi tâm đắc nhất, vì nó khiến mình nhìn rõ hơn vai trò của tri thức và cho thấy rằng, Việt Nam có thể bứt phá bằng tri thức và công nghệ, thay vì dựa vào lao động giá rẻ”, Phương Anh nói.

Song song với thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa, Nguyễn Phương Anh luôn chú trọng rèn luyện ngoại ngữ. Cô sở hữu IELTS 7.0 và chứng chỉ DELF A2 tiếng Pháp, coi đây là “tấm hộ chiếu tri thức” để mở rộng tầm nhìn ra thế giới. Hiện, thủ khoa Học viện Ngân hàng đang hoàn thiện hồ sơ du học thạc sĩ, tiếp tục theo đuổi lĩnh vực kinh doanh quốc tế và các dự án nghiên cứu, học thuật, đóng góp các công trình mang giá trị ứng dụng cho cộng đồng.

Không chỉ ghi dấu ấn xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, Phương Anh còn là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh và Sự kiện COP Media. Đây là nơi cô được “cháy” hết mình với đam mê, cống hiến cho các sự kiện và gặp gỡ những con người sáng tạo. COP Media chính là liều thuốc tinh thần giúp Phương Anh cân bằng giữa áp lực học thuật và đời sống tinh thần phong phú.

Chụp ảnh và đi du lịch là niềm đam mê của nữ sinh Học viện Ngân hàng. Sau thời gian học tập, nghiên cứu căng thẳng, Phương Anh thường rong ruổi trên các chuyến đi cùng chiếc máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc sống trên mỗi nẻo đường.

“Trong hành trình đại học, đôi lúc cảm thấy mệt mỏi, áp lực với học tập, các dự án nghiên cứu và hoạt động CLB dồn dập nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy muốn buông xuôi. Mình học được cách quản lý năng lượng, sắp xếp ưu tiên và duy trì sự kiên trì, biến mỗi khó khăn, áp lực trở thành cơ hội để rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành”, Phương Anh chia sẻ thêm.