Nữ sinh 12 tuổi giành huy chương Vàng trượt băng châu Á

TPO - Dù mới là học sinh lớp 7, Đinh Trúc Quyên - học sinh Trường THCS Hạ Đình (TP Hà Nội) đã ghi dấu với nhiều huy chương Vàng, Bạc tại các giải trượt băng tốc độ cấp châu Á và Đông Nam Á.

Tình yêu với bộ môn trượt băng

Từng gắn bó với đôi giày patin từ năm lớp 1, Trúc Quyên nhanh chóng bị cuốn hút bởi cảm giác “vút bay như tên bắn” trên mặt băng và mạnh dạn xin mẹ cho theo học nghiêm túc.

“Lần đầu tiên bước vào sân băng, cảm xúc của mình vừa háo hức vừa lo lắng vì sợ ngã, cảm giác như đang bước trên mặt nước. Nhưng khi bắt đầu trượt được vài bước, mình thấy rất thích”, Quyên chia sẻ.

Những buổi đầu đến sân tập, Quyên vẫn còn vụng về với từng bước trượt. Chỉ cần mất thăng bằng là ngã sõng soài trên mặt băng lạnh buốt. “Lúc mới tập, mình phải học cách đứng vững trên giày trượt, rồi mới đến trượt thẳng, đánh tay và xoay người. Có hôm mình ngã đến cả chục lần, nhưng càng ngã mình lại càng muốn tập”, Quyên kể.

Dần dần, từ những động tác cơ bản, Quyên bắt đầu làm quen với các kỹ thuật khó, đòi hỏi sự linh hoạt và sức bền lớn hơn như vào cua, tăng tốc hay phanh gấp. Càng tập, nữ sinh nhỏ tuổi càng cảm nhận rõ hơn sự thú vị trong từng cú lướt và niềm tự hào khi chinh phục được động tác mới.

“Mỗi lần tập kỹ thuật mới, Quyên ngã khá nhiều và chịu nhiều đau đớn. Nhưng vì lòng kiên định và sự gắn bó với trượt băng, con ít khi than thở hay kể lại với tôi. Chỉ đến khi nhìn thấy những vết bầm trên chân, tôi mới biết để xoa thuốc cho con”, chị Vũ Thị Sinh, mẹ của Quyên chia sẻ.

Trúc Quyên là gương mặt sáng giá của thể thao trẻ Việt Nam với bộ sưu tập huy chương. Ảnh: NVCC

Trúc Quyên lên nhận huy chương vàng tại Giải trượt băng tốc độ châu Á mở rộng 2025.

﻿Ảnh: NVCC

Chính ngọn lửa đam mê mãnh liệt ấy đã trở thành nguồn động lực giúp Quyên vượt qua muôn vàn thử thách suốt hành trình 3 năm theo đuổi bộ môn trượt băng tốc độ. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với em là lần phải tạm dừng luyện tập suốt một tháng vì chấn thương dây chằng, sau cú ngã tại giải châu Á ở Indonesia.

Khi trở lại sân băng, nỗi đau từ vết thương cũ khiến từng bước trượt của Quyên trở nên nặng nề. Nhiệt độ lạnh buốt cùng đôi giày trượt cứng và nặng làm “chiến binh nhỏ” bật khóc chỉ sau 15 phút tập luyện vì quá đau nhức.

Thế nhưng, bằng tình yêu sâu sắc với sân băng và khát khao được tiếp tục tham gia các giải đấu, Quyên đã cắn răng chịu đựng, vượt qua những cơn đau âm ỉ để hoàn thành trọn vẹn buổi tập của mình.

Viết tiếp giấc mơ

Hiện nay bộ môn trượt băng chưa quá phổ biến tại Việt Nam, nên các sân tập chuyên dụng hầu như không có. Do đó Quyên phải chia sẻ không gian với những người chơi phong trào.

Ngoài ra, Quyên cũng thường xuyên đối mặt với áp lực cân bằng giữa việc học tập trên trường và những buổi luyện tập thi đấu. Mỗi tuần, nữ sinh dành khoảng 4 buổi tập, mỗi buổi kéo dài từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối.

Dẫu chặng đường theo đuổi môn trượt băng tốc độ còn nhiều gian nan, Trúc Quyên đã sớm xác định cho mình một hành trình bền bỉ. Không chỉ dừng lại ở sở thích, Quyên coi đây là con đường để vươn tới những mục tiêu lớn hơn và mang vinh quang về cho thể thao nước nhà. “Mình muốn giành được nhiều thành tích hơn nữa, nên chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc”, Quyên chia sẻ.

Trúc Quyên tự hào giơ cao lá cờ Việt Nam tại đấu trường quốc tế. Ảnh: NVCC

Với Quyên, mỗi giải đấu là một dấu mốc để trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Cô gái nhỏ vẫn nhớ như in cảm giác tiếc nuối tại Giải vô địch châu Á mở rộng 2025 ở Ấn Độ.

Khi chỉ còn cách vạch đích 500m, Quyên không may bị ngã dù trước đó đang giữ phong độ tốt ở cự ly 777m. “Mình vẫn còn tiếc một chút ở giải đấu vừa qua, nhưng cũng xem đó là bài học để cố gắng hơn”, Quyên nói.

Hiện tại, vận động viên trẻ đang nỗ lực tập luyện cho các giải đấu khu vực sắp tới, trước khi hướng đến những đấu trường lớn hơn như SEA Games hay Olympic. Với tinh thần kiên định và khát vọng bứt phá, hành trình của Đinh Trúc Quyên không dừng lại ở câu chuyện về ý chí cá nhân, mà còn minh chứng cho niềm tin rằng: Những giấc mơ lớn luôn bắt đầu từ những đam mê nhỏ.