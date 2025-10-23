Nam sinh Khánh Hòa sẵn sàng bứt phá trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 25

TPO - Mang tinh thần thoải mái và sự tiếp sức từ quê nhà Khánh Hòa, Đoàn Thanh Tùng (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) bước vào Chung kết Olympia 2025 với niềm tin vào chính mình và quyết tâm chạm tay vào vòng nguyệt quế vinh quang.

Tâm lý thoải mái bước vào Chung kết

Đoàn Thanh Tùng đón chúng tôi bằng một nụ cười rạng rỡ ngay trước ngày lên đường ra Hà Nội để tham dự trận chung kết của Đường lên đỉnh Olympia 2025. Khác hẳn với hình dung về một "nhà leo núi" đang phải vật lộn với áp lực và khối lượng kiến thức khổng lồ trước trận chung kết năm, Tùng cho thấy một tinh thần thư thái đáng ngạc nhiên.

Đoàn Thanh Tùng cảm thấy thoải mái trước trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Chia sẻ về cách tiếp cận cuộc thi, chàng trai chuyên Sinh đến từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết không quá chú trọng đến điểm số hay thành tích của các thí sinh khác.

“Em chỉ quan sát cách các bạn thi đấu để học hỏi, chứ không muốn tạo áp lực cho bản thân bằng việc so sánh điểm số. Với em, việc giữ sự tập trung vào chính mình là điều quan trọng nhất,” Tùng nói.

Là người rất thích tìm hiểu nhiều lĩnh vực, Tùng cho rằng Đường lên đỉnh Olympia là hành trình thú vị để thể hiện những kiến thức mà em đã tích lũy. Không chỉ là sân chơi trí tuệ, với Tùng, Olympia còn là nơi cho em những trải nghiệm quý giá và cơ hội được gặp gỡ, học hỏi từ những người bạn xuất sắc khắp mọi miền đất nước.

Đường lên đỉnh Olympia là hành trình thú vị để Tùng thể hiện những kiến thức mà em đã tích lũy.

Đến với trận chung kết, Tùng chọn lối thi đấu rất riêng, nói không với mạo hiểm. Suốt chặng đường chinh phục đỉnh Olympia, Tùng chưa một lần chọn gói câu hỏi 30 điểm hay ngôi sao hi vọng.

“Mong rằng trong trận chung kết, em cũng không phải sử dụng đến hai thứ này. Vì khi sử dụng đến tức là tình thế của mình không được có lợi lắm. Với em, may mắn là một phần không thể thiếu trong cuộc chơi, nhưng mình cố gắng nắm được phần nào thì bình tĩnh, tự tin thể hiện phần đó. Tinh thần thoải mái là điều em luôn đặt lên hàng đầu”, Tùng bộc bạch.

Đón "lửa cổ vũ" từ phố biển

Mặc dù cánh cửa du học sẽ rộng mở nếu giành được vòng nguyệt quế nhưng Đoàn Thanh Tùng lại luôn kiên định với mục tiêu đã định. Tùng bày tỏ mong muốn được theo học ngành Y tại các trường đại học hàng đầu tại Việt Nam.

Đoàn Thanh Tùng (bìa phải) đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế trận quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 với số điểm 255.

Không giống những lần thi trước, lần này Đoàn Thanh Tùng mang theo cả niềm tự hào của quê hương bước vào trận chung kết năm. Việc điểm cầu truyền hình được đặt ngay tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) không chỉ là vinh dự cá nhân, mà còn là nguồn tiếp sức tinh thần to lớn.

"Dù không có mặt trực tiếp nhưng em luôn biết ở quê hương đang có sự đồng hành và tiếp lửa từ thầy cô, nhà trường cũng như hàng ngàn khán giả quê nhà. Em cảm thấy tự tin hơn và rất vui vì điều đó”, Tùng chia sẻ.

Sự động viên từ gia đình, thầy cô và bạn bè là nguồn tiếp sức tinh thần to lớn cho Tùng để bước vào trận chung kết.

Cô Đặng Ngọc Lệ Thy - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - bày tỏ niềm tin vững chắc vào học trò cưng. Với sự tập trung cao độ và khả năng phán đoán chính xác, cô Thy tin tưởng Đoàn Thanh Tùng sẽ phát huy được khả năng của mình, chinh phục được mọi thử thách trong trận đấu quyết định này.

“Toàn trường xin gửi đến em lời chúc từ trái tim. Chúc em khởi động mạnh mẽ, tăng tốc ngoạn mục và về đích thành công”, cô Thy gửi gắm.