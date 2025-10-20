Hành trình ‘leo núi’ của 4 chàng trai tranh tài Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 25

TPO - Trên hành trình tiến về trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 25, bốn "nhà leo núi" đến từ Hà Nội, Huế, Khánh Hoà và Đồng Tháp không chỉ vượt qua nhiều thí sinh tài năng khác mà còn ghi đậm dấu ấn riêng, mỗi người một vẻ.

Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sắp đến hồi kết với trận chung kết năm diễn ra vào sáng Chủ nhật, ngày 26/10/2025.

Bốn gương mặt xuất sắc nhất sẽ tranh tài trong trận chung kết gồm: Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc Học - Huế, thành phố Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, thành phố Hà Nội).

Cùng điểm lại dấu ấn của 4 "nhà leo núi" này trên hành trình tiến về trận chung kết năm Olympia 25.

Lê Quang Duy Khoa: Bản lĩnh "vua Khởi động" xứ Huế

Duy Khoa là gương mặt mang cầu truyền hình chung kết năm Olympia về thành phố Huế. Duy Khoa ghi dấu ấn với phong ổn định, vững kiến thức tự nhiên và am hiểu kiến thức lĩnh vực khoa học xã hội, lịch sử và kỹ năng ngoại ngữ.

Nam sinh Quốc Học - Huế được mệnh danh là “vua khởi động” của Olympia 25 khi liên tục tạo ưu thế dẫn đầu từ vòng thi khởi động trong các cuộc thi tuần, tháng và quý. Cậu được đánh dấu bằng những con số thuyết phục: 280 điểm thi tuần, 270 điểm ở cuộc thi tháng và 160 điểm trong trận quý I.

Với thành tích này, Duy Khoa đã góp phần làm nên "cú hat-trick" ba năm liên tiếp có học sinh của trường chuyên Quốc Học Huế lọt vào chung kết Olympia.

Lê Quang Duy Khoa - thí sinh quý I

Nguyễn Nhựt Lam: "lội ngược dòng" ngoạn mục của chàng trai Đồng Tháp

Nhựt Lam thể hiện tinh thần “chiến binh” không bao giờ bỏ cuộc. Đến với cuộc thi quý II với tư cách là thí sinh có điểm nhì cao nhất, nam sinh THPT Cái Bè đã có một màn "lội ngược dòng" đầy ngoạn mục để giành chiến thắng với 290 điểm.

Trước đó, Nhựt Lam về nhì ở cuộc thi tuần với 220 điểm và nhất tháng với 230 điểm.

Nguyễn Nhựt Lam - thí sinh quý II

Ở trận thi quý, Nhựt Lam chỉ giành được 40 điểm sau phần thi Khởi động, đứng cuối cùng trong bốn thí sinh. Tuy nhiên, với bản lĩnh và sự quyết tâm, cậu đã bứt phá mạnh mẽ ở các phần thi sau đó, đặc biệt là phần thi Về đích, để mang về vòng nguyệt quế và lần đầu tiên đưa cầu truyền hình Olympia về với tỉnh Đồng Tháp.

Đoàn Thanh Tùng: Chàng trai điềm tĩnh đến từ thành phố biển

Thanh Tùng là chủ nhân của vòng nguyệt quế quý III. Với phong thái điềm tĩnh, tự tin, Thanh Tùng đã chinh phục khán giả bằng kiến thức chắc chắn và khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy.

Đoàn Thanh Tùng - thí sinh quý III

Hành trình đến với trận chung kết của Thanh Tùng cũng đầy ấn tượng với 215 điểm thi tuần, 165 điểm (về nhì) thi tháng và 255 điểm thi quý.

Thanh Tùng là người thứ hai mang cầu truyền hình chung kết năm Olympia về ngôi trường chuyên Lê Quý Đôn và tỉnh Khánh Hòa.

Trần Bùi Bảo Khánh: "Chiến binh" cuối cùng đầy bản lĩnh của Thủ đô

Bảo Khánh là thí sinh cuối cùng ghi danh vào trận chung kết năm Olympia 25.

Bảo Khánh đã phải trải qua một cuộc thi quý IV đầy kịch tính với 5 "nhà leo núi" thay vì 4 như thường lệ. Nam sinh Hà Nội - Amsterdam đã thể hiện một bản lĩnh thi đấu vững vàng, hiểu biết để giành chiến thắng thuyết phục với 270 điểm.

Trước đó, Bảo Khánh đã có những chiến thắng ấn tượng ở thi tuần (250 điểm) và cuộc thi tháng (295 điểm).

Bảo Khánh đã vượt qua những câu hỏi hóc búa và mang cầu truyền hình lần thứ 6 về cho ngôi trường danh tiếng của Thủ đô.

Trần Bùi Bảo Khánh - thí sinh quý IV

Trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 hứa hẹn sẽ là một cuộc so tài nảy lửa và hấp dẫn giữa bốn "nhà leo núi" tài năng. Ai sẽ là người chạm tay vào vòng nguyệt quế vinh quang, tất cả sẽ được quyết định vào sáng ngày 26/10 tới đây.