Lộ diện 4 ‘nhà leo núi’ chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25

Trải qua những phần thi đầy gay cấn, 4 chiến binh xuất sắc nhất Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 đã lộ diện, đó là: Lê Quang Duy Khoa đến từ THPT chuyên Quốc Học - Huế, TP. Huế; Nguyễn Nhựt Lam - THPT Cái Bè, Đồng Tháp; Đoàn Thanh Tùng - THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, Khánh Hòa và Trần Bùi Bảo Khánh - THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.
Như vậy 4 điểm cầu chung kết năm thứ 25 là Huế - Đồng Tháp - Khánh Hòa - Hà Nội. Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 30 Chủ nhật ngày 26/10/2025 và được truyền hình trực tiếp trên VTV3.