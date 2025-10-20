Lộ diện 4 ‘nhà leo núi’ chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Với chiến thắng trong vòng thi quý 4 vừa qua, nam sinh Trần Bùi Bảo Khánh đến từ THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là cái tên thứ 4 ghi danh vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia.

Trải qua những phần thi đầy gay cấn, 4 chiến binh xuất sắc nhất Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 đã lộ diện, đó là: Lê Quang Duy Khoa đến từ THPT chuyên Quốc Học - Huế, TP. Huế; Nguyễn Nhựt Lam - THPT Cái Bè, Đồng Tháp; Đoàn Thanh Tùng - THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, Khánh Hòa và Trần Bùi Bảo Khánh - THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

olympia-25.jpg
4 chiến binh xuất sắc nhất sẽ cùng bước vào trận đấu trí đỉnh cao tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Ai sẽ chạm tay vào vòng nguyệt quế?

Như vậy 4 điểm cầu chung kết năm thứ 25 là Huế - Đồng Tháp - Khánh Hòa - Hà Nội. Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 30 Chủ nhật ngày 26/10/2025 và được truyền hình trực tiếp trên VTV3.

