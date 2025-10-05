Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Nam sinh Hải Phòng thắng trận tuần gay cấn, giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

Tường Kha
TPO - Trận tuần 3 tháng 3 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 25 diễn ra gay cấn, thứ hạng của đoàn đua liên tục thay đổi qua từng câu hỏi. Nam sinh đến từ trường THPT Trần Nguyên Hãn (Hải Phòng) giữ vững phong độ để giành chiến thắng tuyệt đối, sở hữu vòng nguyệt quế của trận đấu.

Trận tuần 3 tháng 3 quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 với bốn thí sinh tranh tài: Vũ Minh Đức (THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng), Dương Ngô Minh Đức (THPT chuyên Thái Nguyên, Thái Nguyên), Phạm Thái Đan (THPT Khoa học Giáo dục, Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội) và Nguyễn Lê Tuấn (THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM).

Phần thi Khởi động, Vũ Đức dẫn đầu với 55 điểm, Dương Đức 15 điểm, Thái Đan 45 điểm, Lê Tuấn 30 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 5 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi về từ còn thiếu trong đoạn bài hát (Tiếng chày trên sóc Bombo – pv). Không thí sinh nào ghi điểm.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Từ nào còn thiếu trong đoạn thơ sau: “Khi Nguyễn Trãi làm … và đánh giặc/ Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hóa thành văn/ Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào Cửa Bắc/ Hưng Đạo diệt quân Nguyên sóng Bạch Đằng” (Chế Lan Viên). Vũ Đức, Dương Đức, Thái Đan ghi điểm với đáp án “Thơ”.

Ô hình ảnh gợi ý đầu tiên lật mở, Vũ Đức nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật sớm nhất và đưa ra đáp án chính xác “Tố Hữu”. Điều này giúp nam sinh Hải Phòng vững ngôi đầu với 115 điểm. Tiếp đến, Thái Đan 55 điểm, Lê Tuấn 30 điểm, Dương Đức 25 điểm.

tienphong-vuduc4.jpg
Vũ Đức nhấn chuông sớm nhất trả lời từ khóa cần tìm.

Phần thi Tăng tốc diễn ra gay cấn, thứ hạng của các thí sinh liên tục thay đổi. Sau bốn cơ hội bứt phá, Vũ Đức tiếp tục dẫn đầu đoàn đua với 185 điểm, Thái Đan 165, Dương Đức 115, Lê Tuấn 100.

Phần thi Về đích, Vũ Đức lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 điểm. Cậu trả lời chính xác 1/3 câu, về vị trí với 205 điểm.

Thái Đan lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 điểm. Cậu ghi điểm câu đầu, để Vũ Đức ghi điểm câu thứ hai, rồi kịp ghi điểm ở câu cuối có chọn Ngôi sao hi vọng. Thái Đan về vị trí với 205 điểm.

Dương Đức lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 điểm. Cậu để Lê Tuấn ghi điểm câu đầu và câu cuối. Dương Đức chỉ giành điểm ở hai, về vị trí với 105 điểm.

Lê Tuấn với 140 điểm, lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 30 - 30 - 20 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu thứ hai. Lê Tuấn để Thái Đan có cơ hội trả lời, song không có điểm; để Dương Đức ghi điểm câu thứ hai; Thái Đan ghi điểm câu cuối. Lê Tuấn về vị trí với 90 điểm.

tienphong-vuduc.jpg
Nam sinh Hải Phòng giành vòng nguyệt quế trận tuần 3 tháng 3 quý IV.

Kết quả chung cuộc trận tuần 3 tháng 3 quý IV Olympia 25, Vũ Minh Đức (THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng) giành vòng nguyệt quế với 225 điểm.

Phạm Thái Đan (THPT Khoa học Giáo dục, Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội) về nhì với 210 điểm. Cùng về thứ ba, Dương Ngô Minh Đức (THPT chuyên Thái Nguyên, Thái Nguyên) 135 điểm và Nguyễn Lê Tuấn (THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM) 90 điểm.

Tường Kha
