Hàng trăm suất quà Trung thu tặng trẻ em hoàn cảnh đặc biệt

TPO - Cùng với không khí sôi nổi vui đón Tết Trung thu sớm, hàng trăm suất quà ý nghĩa đã được trao tặng các em nhỏ tại xã biên giới vừa bị thiệt hại nặng nề do bão lũ, bệnh nhi và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng.

Trung thu gắn kết yêu thương

Chương trình do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình trao quà “Trung thu gắn kết yêu thương” đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá các phần quà, học bổng trị giá 100 triệu đồng.

Bà Lê Tuyết Mai – Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chia sẻ, mỗi món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng trong đó là tất cả tình yêu thương, sự quan tâm của cộng đồng dành cho các em.

"Chúng tôi mong rằng, những món quà tinh thần này sẽ giúp các em có một mùa Trung thu thật trọn vẹn, cảm nhận được sự sẻ chia của cộng đồng và có thêm động lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống", bà Mai nói.

Chương trình “Trung thu gắn kết yêu thương” trao tặng nhiều phần quà đến em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: CTV

Chương trình đã trao 200 suất quà các em nhỏ tại xã biên giới Tam Thái (tỉnh Nghệ An) nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ; 200 phần quà được tặng các bệnh nhi đang kiên cường điều trị tại Trung tâm Ung thư và Khoa Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).

Chương trình cũng sẽ trao 24 suất học bổng giá trị 1.000.000 đồng/suất tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Thái Nguyên, để thắp sáng những ước mơ đến trường.

Chương trình "Trung thu﻿ gắn kết yêu thương" tại xã biên giới Tam Thái.

Vui Tết Trung thu

Nhằm phát huy vai trò xung kích, đồng hành trong trong quan tâm, chăm lo đời sống các em thiếu nhi, Đoàn Phường Đống Đa (Hà Nội) phối hợp Đoàn Thanh niên Công an phường Đống Đa và các đơn vị tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” tại Nhà nuôi dưỡng Trẻ em Hữu nghị Đống Đa. Hiện Nhà Nuôi dưỡng đang nhận chăm sóc 46 em.

Ban Tổ chức đã tặng 46 suất quà Trung Thu cho các em thanh thiếu nhi đang sinh hoạt tại Nhà Nuôi dưỡng Trẻ em Hữu nghị Đống Đa. Mỗi phần quà gồm tiền mặt, sách truyện, đồ dùng học tập, bánh kẹo, gấu bông, dụng cụ vệ sinh răng miệng, voucher điều trị răng.

Các em được tham gia các hoạt động ý nghĩa như chơi đố vui, giao lưu với chú hề vặn bóng, xem múa lân và các tiết mục văn nghệ đặc sắc, phá cỗ Trung thu…

Không khí sôi nổi chương trình vui Tết Trung thu tại Nhà nuôi dưỡng Trẻ em Hữu nghị Đống Đa. Ảnh: CTV

Cũng dịp này, Đảng uỷ - HĐND - UBND - UB MTTQ phường Đống Đa tổ chức Chương trình "Đêm hội Trăng rằm 2025" cho thiếu nhi trên địa bàn tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường (59 Hoàng Cầu). Tham gia vui chơi, phá cỗ tại đêm hội có hơn 350 thanh thiếu nhi.

Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức thu hút đông đảo người dân và thanh thiếu nhi như thi bày mâm cỗ Trung thu, biểu diễn múa lân sư tử, trao quà Trung thu cho trẻ em; trao giải cuộc thi bày mâm cỗ Trung Thu đẹp; giao lưu và tặng quà cho các em thiếu nhi tham dự; phá cỗ trung thu…

Chương trình văn nghệ, tặng quà Tết Trung thu các em thiếu nhi trên địa bàn phường Đống Đa. Ảnh: CTV

Trong chương trình, Đoàn Phường Đống Đa phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nội tiết Trung ương và các nhà hảo tâm trao tặng 30 suất quà (mỗi suất gồm tiền mặt, bánh kẹo, đồ dùng học tập, gấu bông…) cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt; biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ, múa lân đặc sắc dành tặng các “khán giả nhí”; tặng 500 gấu bông cho các em thiếu nhi đến chơi trăng, phá cỗ Trung Thu.

Tổng nguồn lực các phần quà do Đoàn Thanh niên phường Đống Đa và các đơn vị gửi tặng thiếu nhi dịp Tết Trung thu năm nay là hơn 100 triệu đồng.