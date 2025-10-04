Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Tặng quà Trung thu cho trẻ em vùng lũ Lạng Sơn

Nguyễn Duy Chiến
Tân Lộc







TPO - Đêm 3/10, Tỉnh Đoàn- Hội đồng Đội tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND xã Hữu Lũng, Lạng Sơn tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm” năm 2025 với nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích.

Trong “Đêm hội Trăng rằm”, có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc của các em thiếu nhi trên địa bàn xã biểu diễn cùng màn múa lân, sư, rồng sôi động của đơn vị phối hợp. Ấn tượng là phần diễn diễu mô hình đèn Trung thu của 16 thôn, khu dân cư và trường học trên địa bàn. Các em thiếu nhi cùng cha mẹ, thầy cô, anh chị đoàn viên thanh niên tham gia phần thi mâm cỗ trung thu và thiết kế mô hình đèn Trung thu..

tp-h1.jpg
Tỉnh Đoàn- Hội đồng đội tỉnh Lạng Sơn và lãnh đạo xã Hữu Lũng tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ảnh: Duy Chiến

Bà Lê Thùy Dung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hữu Lũng cho biết: Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10, một số nơi vùng thấp, sát sông suối bị ngập lụt. Do công tác phòng chống bão lụt được triển khai tốt, cũng như khi nước rút, cấp ủy, chính quyền, nhân dân và tuổi trẻ địa phương bắt tay ngay vào việc khắc phục hậu quả nên chỉ sau hơn một ngày địa bàn trở nên bình thường, môi trường khá xanh sạch đẹp.

tp-h5.jpg
Các em thiếu nhi Hữu Lũng hào hứng tham gia biểu diễn văn nghệ. Ảnh: Duy Chiến
tp-h4.jpg
h7.jpg
Các tổ dân phố, thầy cô giáo cùng các em học sinh trổ tài làm các mâm cỗ Trung thu.

“Để tạo không khí mới, tất cả vì vì đàn em thân yêu, “Đêm hội Trăng rằm” tại xã Hữu Lũng được tổ chức với sự đồng hành của Tỉnh Đoàn- Hội đồng Đội tỉnh là hoạt động thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và cộng động xã hội đối với thiếu nhi trên địa bàn xã. Chương trình không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, ý nghĩa cho các em thiếu nhi mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, động viên thiếu nhi trên địa bàn xã nỗ lực học tập, rèn luyện tốt hơn”.

tp-h3.jpg
Tỉnh Đoàn- Hội đồng Đội tỉnh Lạng Sơn và lãnh đạo xã Hữu Lũng trao tặng giải Nhất cuộc thi trình bày mâm cỗ Trung thu đẹp﻿.
tp-h2.jpg
Khen thưởng các đội thi thiết kế mô hình đèn Trung thu.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao 30 suất quà gồm tiền mặt, sữa, cặp sách với tổng trị giá trên 20 triệu đồng, cho các em học sinh vượt khó vươn lên học tốt, đạt thành tích cao trong học tập.

tp-h6.jpg
Các em thiếu niên, nhi đồng Hữu Lũng hào hứng giới thiệu các mô hình đèn Trung thu 2025.
h-8.jpg
"Đêm hội trăng rằm 2025" xã Hữu Lũng rộn rã, cuốn hút với màn múa lân sư rồng...Ảnh: Duy Chiến.

Trong ngày 4/10, tại địa bàn xã Hữu Lũng có 5 đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo xã và đoàn thanh niên thăm, tặng quà cho các em ở Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn và thiếu niên nhi đồng xã Hữu Lũng.

Đưa vầng trăng tuổi thơ tới trẻ em nghèo Cà Mau

Tối 3/10, Dự án Cho em, phối hợp cùng CLB Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên xã Phú Tân tổ chức chương trình “Vầng trăng tuổi thơ” dành cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Dự án Cho em do anh Lê Trần Anh Hùng - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau làm Chủ nhiệm.

3853c413eb8461da3895.jpg
Trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Chương trình Vầng trăng tuổi thơ là một ngày hội Trung thu, nơi các em được đón nhận sự sẻ chia, chăm lo và niềm vui trọn vẹn. Chương trình có sự tham gia của hơn 80 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến từ Trường Tiểu học - THCS Mỹ Bình, Trường tiểu học Phú Tân và Tiểu học Tân Hải của xã Phú Tân.

Trong chương trình, các em nhỏ sẽ trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Làm lồng đèn từ vật liệu tái chế, vừa gần gũi, vừa giúp các em hiểu thêm về ý nghĩa của việc tiết kiệm, bảo vệ môi trường; quầy bánh tuổi thơ – gian hàng 0 đồng; gian hàng nấu ăn, hớt tóc bằng nụ cười...

Ngoài ra, chương trình còn tái hiện không gian văn hoá dân gian như: Múa lân, rước đèn, phá cỗ đêm trăng, kể chuyện chú Cuội – chị Hằng. Qua đó, trẻ em ở vùng khó khăn không chỉ có dịp vui chơi, mà còn được cảm nhận trọn vẹn hồn cốt của Tết Trung thu cổ truyền.

Các em còn được tham gia thả đèn hoa đăng – gửi gắm điều ước, để nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng vào tương lai tươi sáng.

Thông qua “Vầng Trăng Tuổi Thơ”, Ban Tổ chức cũng mong muốn thắp sáng nụ cười, gieo niềm tin và động lực để các em nhỏ tiếp tục vững bước đến trường. Nhiều em cười rạng rỡ khi được nếm vị ngọt của chiếc bánh bé xinh, món quà tưởng chừng giản đơn nhưng lại chứa đựng cả một tuổi thơ đầy mơ ước.

358c36cc195b9305ca4a.jpg
Quầy bánh tuổi thơ – gian hàng 0 đồng mang đến bánh kẹo, quà vặt quen thuộc của tuổi thơ.
2825828824555443267.jpg
Hớt tóc miễn phí.
5605c348ecdf66813fce.jpg
Những chiếc lồng đèn lung linh được làm từ vật liệu tái chế, vừa gần gũi, thân thiện môi trường.

Cùng ngày, Nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau cũng tổ chức chức chương trình Vui tết Trung thu, mang đến không khí rộn ràng của đêm Rằm tháng Tám, thu hút sự tham gia của hơn 500 em thiếu nhi. Dịp này, Nhà thiếu nhi tỉnh đã vận động trao 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Nguyễn Duy Chiến
Tân Lộc
#quà trung thu cho trẻ em vùng lũ #tổ chức đêm hội trăng rằm 2025 #tặng quà thiếu nhi Lạng Sơn #hoạt động văn nghệ trung thu #thiết kế đèn trung thu #phòng chống bão lụt Hữu Lũng #góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa #trao quà học sinh vượt khó #tuyên dương đội thi mâm cỗ trung thu #mâm cỗ Trung thu đẹp #hoàn lưu cơn bão số 10

