Trung thu ấm áp cho học trò nghèo vùng biên

TPO - Trong lễ Trung thu ấm áp, hàng trăm em nhỏ vùng biên Ia Dom nhận các suất quà ý nghĩa của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tỉnh đoàn Gia Lai...

Tối 30/9, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp cùng Sở Y tế tỉnh tổ chức chương trình vui hội trăng rằm năm 2025 với chủ đề “Lồng đèn rạng rỡ - Nụ cười trẻ thơ” cho hơn 700 em thiếu nhi tại xã vùng biên Ia Dom (Gia Lai).

Với mong muốn chia sẻ những khó khăn, động viên các em cố gắng vươn lên trong cuộc sống và học tập, dịp này, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã trao tặng 90 suất học bổng, 500 thùng sữa, 100 balo học sinh, 1 tủ sách thiếu nhi. Tổng giá trị nguồn lực 205,5 triệu đồng.

Trong những năm qua, ở vùng biên, mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc, chắp cánh ước mơ cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới. Các chú Bộ đội Biên phòng không chỉ là những người lính canh giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là người cha, người thầy, người bạn đồng hành chăm lo, nuôi dưỡng, giúp các em vững bước trên con đường học tập và trưởng thành. Trong không khí thân tình, ấm áp, Trung ương Đoàn tặng 9 suất quà đầy ý nghĩa đến các em học sinh là “Con nuôi đồn Biên phòng” và chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Anh Phạm Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai trao tặng quà cho các em học sinh.

Những món quà của Trung ương Đoàn chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia, là nguồn động viên để các em phấn đấu học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương biên cương giàu đẹp.

Anh Phạm Hồng Hiệp và anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai trao tặng biển tượng trưng các nguồn lực của Trung ương Đoàn cho lãnh đạo xã Ia Dom.

Những suất quà ý nghĩa dịp Trung thu đã được trao đến học sinh vùng biên Ia Dom.

Các em nhỏ thích thú với các hoạt động được tổ chức trong chương trình nhân dịp Trung thu.

Để động viên tinh thần vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, trong chương trình hôm nay, được sự quan tâm của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và các cô, chú lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng dành tặng 160 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống.