Giới trẻ

Google News

Đêm hội Trăng rằm Bắc Ninh: Hơn 3 tỷ đồng tặng thiếu nhi khó khăn

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại chương trình Đêm hội Trăng rằm vào tối 3/10, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao 1,5 tỷ đồng học bổng, 500 triệu đồng hỗ trợ phẫu thuật tim và 1,1 tỷ đồng quà Trung thu tặng thiếu nhi.

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng, Trung thu năm 2025 mang đến một ý nghĩa thật đặc biệt. Năm nay, các em thiếu nhi cùng đón Tết Trung thu trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh đang khởi động những chặng đường phát triển mới. Đó là sự kiện chính quyền địa phương bắt đầu vận hành theo mô hình hai cấp, việc sáp nhập hai tỉnh.

Đặc biệt, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Những dấu mốc quan trọng này đang mở ra nhiều cơ hội và hứa hẹn cho sự phát triển của quê hương. Trong không khí của những đổi thay tích cực ấy, việc tổ chức một Đêm hội Trung thu trọn vẹn, ngập tràn yêu thương và tiếng cười cho các em thiếu nhi lại càng trở nên đáng quý và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

tp-b4.jpg
tp-b3.jpg
tp-b1.jpg
Các em thiếu nhi tham dự chương trình. Ảnh: Nguyễn Thắng

Đây không chỉ là một đêm hội đơn thuần, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ từ Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh Bắc Ninh: Trong bất cứ hoàn cảnh nào, bằng mọi nỗ lực, thiếu nhi vẫn luôn là trung tâm của sự quan tâm, là đối tượng được chăm lo bằng những điều tốt đẹp nhất, bởi các em chính là mùa xuân của quê hương.

Anh Đăng cho biết, đặc biệt, tại Đêm hội Trăng rằm, để thắp sáng thêm những ước mơ, tiếp thêm nghị lực cho các em, ban tổ chức trao 150 suất học bổng “Nâng bước chân em tới trường”, 10 suất hỗ trợ phẫu thuật tim cùng hàng nghìn phần quà Trung thu ý nghĩa dành tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

tp-b9.jpg
tp-b2.jpg
Đoàn viên tỉnh Bắc Ninh tham gia tổ chức Đêm hội Trăng rằm. Ảnh: Nguyễn Thắng

Những món quà này, dù là vật chất hay tinh thần, đều chứa đựng không chỉ sự động viên kịp thời mà còn là niềm tin sâu sắc, tình cảm ấm áp, sẻ chia của toàn xã hội gửi gắm. Những món quà ấy là ngọn lửa nhỏ, tiếp thêm sức mạnh, động lực để các em vững bước hơn nữa trên con đường học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng hoài bão lớn lao cho tương lai.

Chương trình Đêm hội Trăng rằm năm nay còn đặc biệt sôi động với liên hoan các đội thi lân sư rồng và trình diễn linh vật Trung thu truyền thống. Đây là cơ hội để cùng nhau tận hưởng bầu không khí rộn ràng, đồng thời góp phần giữ gìn và lan tỏa những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc, đậm đà bản sắc của quê hương Bắc Ninh giàu truyền thống lịch sử và văn hiến.

tp-b8.jpg
tp-b5.jpg
tp-b7.jpg
Múa lân và tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Thắng

Mỗi ánh mắt thơ ngây của các em thiếu nhi đều đang ấp ủ những ước mơ. Các em sẽ tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy; biết yêu thương, sẻ chia với bạn bè, với gia đình và cộng đồng.

"Hãy luôn nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng thật lớn, để mai này, chính các em sẽ trở thành những công dân ưu tú, những người con của Bắc Ninh góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại”, anh Đăng chia sẻ.

tp-b10.jpg
tp-b12.jpg
tp-b11.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao học bổng tặng các em thiếu nhi. Ảnh: Nguyễn Thắng

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 1,5 tỷ đồng học bổng, 500 triệu đồng hỗ trợ phẫu thuật tim và 1,1 tỷ đồng quà Trung thu tặng thiếu nhi. Đồng thời, các em thiếu nhi tham gia vui hội Trăng rằm, diễu hành linh vật. Đây cũng là hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nguyễn Thắng
#Đêm hội Trăng Rằm Bắc Ninh #quỹ học bổng thiếu nhi Bắc Ninh #hỗ trợ mổ tim trẻ em #quà Trung Thu Bắc Ninh #phát triển văn hóa truyền thống Bắc Ninh #chương trình thiện nguyện thiếu nhi #bổ sung nguồn lực giáo dục Bắc Ninh #sự kiện trung thu Bắc Ninh 2025 #kết nối cộng đồng Bắc Ninh #bảo tồn nét đẹp văn hóa dân gian #Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh #Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh

