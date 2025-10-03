Tết Trung thu ấm áp đến sớm với bệnh nhi và trẻ mồ côi

TPO - Chiều tối 2/10, Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) rộn ràng tiếng cười trẻ thơ trong dịp Trung thu đặc biệt. Những chiếc lồng đèn, những phần quà, những giai điệu tuổi thơ đã mang lại cho các bệnh nhi nghèo và trẻ mồ côi do COVID-19 một cái Tết Trung thu sớm, đầy yêu thương.

Các "chiến binh nhí" thỏa sức vẽ ước mơ giữa Tết Trung thu đến sớm trong bệnh viện

Trong không gian hội trường lầu 3, hơn 30 bệnh nhi và người thân cùng nhau quây quần. Nhiều em đang bị bệnh tật hành hạ trong cảnh đau đớn nhưng ánh mắt vẫn sáng lên khi thấy chị Hằng, chú Cuội cùng các tình nguyện viên vui đùa. Những đứa trẻ vốn quen với mùi thuốc sát trùng, nay háo hức hoà trong âm nhạc, trong những tiết mục ảo thuật và những màn trình diễn sôi động của nhóm nhạc Mắt Ngọc.

Những bài hát về đêm hội trăng rằm giúp vơi đi những đau đớn thân xác cho con trẻ

Đặc biệt, 33 em nhỏ mồ côi cha mẹ vì đại dịch COVID-19 được Bệnh viện Chợ Rẫy bảo trợ suốt mấy năm qua cũng có mặt, nhận quà và cùng nhau tận hưởng những phút giây hiếm hoi quên đi mất mát. Với các em, đây là một “trung thu bù đắp”, một cái Tết ấm áp giữa vòng tay cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức thăm hỏi và tặng quà cho bệnh nhi "siêu dễ thương" mới được mổ tim

Trong buổi sum vầy ấy, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức và Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ - Trẻ em Trần Đăng Khoa đã tận tay trao quà cho từng bệnh nhi.

Chứng kiến nụ cười của trẻ thơ, Thứ trưởng Thức xúc động chia sẻ: “Hôm nay trở về Bệnh viện Chợ Rẫy trong dịp Tết Trung thu, thấy những bệnh nhi, những em nhỏ lâm cảnh mồ côi vì COVID-19 có được niềm vui, tình yêu thương của các bác sĩ và nhân viên y tế, tôi rất xúc động. Xin cảm ơn bệnh viện và các đơn vị đã chung tay tổ chức một Trung thu thật sự ấm áp, đầy yêu thương cho các em”.

2 bệnh nhi trở thành ảo thuật gia trong màn biểu diễn chiếc ghế bay

TS- BS CK2 Nguyễn Tri Thức cũng bày tỏ hy vọng các bác sĩ sẽ tiếp tục chăm sóc tận tình để bệnh nhi sớm hồi phục, trở về với gia đình, bạn bè và tiếp tục đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Giữa hàng ghế của hội trường, chị Nguyễn Thị L. – mẹ bé N.T.K. (2 tuổi), đang điều trị tại khoa Hồi sức Phẫu thuật Tim trẻ em – rưng rưng khi nhìn con gái nhỏ nhận được lồng đèn và phần quà Trung thu từ lãnh đạo Bộ Y tế. Chị chia sẻ: “Tôi không nghĩ con mình, đang nằm viện mổ tim, lại có được ngày Trung thu thế này. Những ngày qua, gia đình chỉ lo lắng, buồn tủi, nhưng hôm nay nhìn con được các bác sĩ, lãnh đạo quan tâm, tôi thực sự cảm thấy ấm lòng. Đây là động lực rất lớn để tôi vững vàng cùng con vượt qua bệnh tật”.

Đây cũng là dịp sum họp và chung vui của nhóm trẻ mồ côi do dịch COVID-19 đang được Bệnh viện Chợ Rẫy bảo trợ

Lời bộc bạch của người mẹ nghèo ấy như nói thay tâm tư của nhiều phụ huynh đang gồng gánh khó khăn để lo cho con chữa bệnh. Với họ, Trung thu trong bệnh viện vốn là điều xa xỉ, nhưng bằng tình yêu thương của cộng đồng, giấc mơ ấy đã thành hiện thực.

Những mảnh đời bất hạnh đã hòa chung không khí ấm áp tình thương khi Tết Trung thu đến sớm

Buổi Trung thu sớm khép lại khi những ngọn đèn lồng được thắp sáng, những món quà nhỏ trao tận tay các em, và nụ cười hồn nhiên còn đọng lại trên gương mặt bệnh nhi. Đó không chỉ là món quà vật chất, mà còn là liều thuốc tinh thần, giúp xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm niềm tin cho hành trình điều trị đầy gian khó.

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào trẻ em vẫn luôn được quan tâm, yêu thương và sẻ chia

Tết Trung thu năm nay đến sớm trong bệnh viện đã để lại dư âm sâu đậm. Với những bệnh nhi nghèo và trẻ mồ côi, niềm vui giản dị này sẽ là kỷ niệm khó quên, nhắc nhở rằng dù ở đâu, dù trong hoàn cảnh nào, các em vẫn được sẻ chia và yêu thương.