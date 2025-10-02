Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Trung thu 'Đại đoàn kết' với thiếu nhi Tuyên Quang

Châu Linh Châu Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 2/10, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức chương trình "Trung thu Đại đoàn kết" tại xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang nhằm hưởng ứng hoạt động chăm lo Tết Trung thu cho thiếu nhi, đặc biệt là trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Chương trình "Trung thu Đại đoàn kết" tại xã Sơn Thủy, đoàn công tác đã trao tặng 300 suất quà Trung thu; 50 suất học bổng; 23 suất quà gồm balo, sách, bút; 210 thùng sữa; 10 xe đạp; 100 suất bánh Trung thu...

Đây không chỉ là những món quà vật chất, mà còn là tình cảm, sự quan tâm của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương dành cho thiếu nhi, đặc biệt là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Qua đó, chương trình góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng, tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ phấn đấu học tập, rèn luyện, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

z7074700862863-a2564902372bef3ad70457f847c49870.jpg
Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Chương trình "Trung thu Đại đoàn kết" tại xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cho biết, “Trung thu Đại đoàn kết” là một cái tên gợi nhắc đến tinh thần sẻ chia, cùng nhau vượt qua khó khăn, đặc biệt là trong những ngày nhiều nơi trên cả nước đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Trung thu là Tết của thiếu nhi, là ngày hội trăng rằm mà em nào cũng háo hức chờ đợi. Đất nước ta đang hướng đến những mục tiêu lớn, đến năm 2045 khi Việt Nam tròn 100 năm độc lập. Khi ấy, các em - những thiếu nhi hôm nay sẽ là chủ nhân của đất nước.

Vì vậy, mỗi sự quan tâm, đồng hành mà các em nhận được hôm nay chính là niềm tin gửi gắm rằng các em sẽ học tập thật tốt, rèn luyện thật chăm để sau này xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

z7074700852566-d69705f88ba8524581e5854e8675ee9e-6143.jpg
Anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã có những chia sẻ ấm áp với thiếu nhi.

"Anh mong rằng, chương trình “Trung thu Đại đoàn kết” với những phần quà, những chiếc xe đạp, học bổng hay cuốn vở… tuy nhỏ bé nhưng chất chứa hy vọng rằng các em sẽ có thêm động lực để vươn lên, để tự tin bước đi trên con đường học tập và trưởng thành", anh Linh nói.

﻿z7074882850806-a439a94b8da4385beb9c4f08977b916a.jpg
﻿z7074700839263-d81d2f5f89cd14ca712eab3af3475e2c.jpg﻿
z7074799216083-32773bf179c5e04fd21ba405fc18454f.jpg
Đoàn công tác trao tặng những phần quà ý nghĩa cho thiếu nhi xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang.
Châu Linh Châu Linh
#Trung thu #đoàn kết #quà tặng thiếu nhi #Tuyên Quang #học bổng #đoàn thể trung ương #quà trung thu #Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc #Trung thu Đại đoàn kết

