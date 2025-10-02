Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao 1,8 tỷ đồng học bổng dịp Trung thu

TPO - 3 năm qua, quỹ học bổng “Nâng bước chân em tới trường” của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã thắp sáng ước mơ cho hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Mới đây, em Nguyễn Thị Ánh Ngọc – học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lục Sơn (Bắc Ninh) đón nhận niềm vui dịp Trung thu. Em Ngọc được Tỉnh Đoàn Bắc Ninh và nhà tài trợ trao học bổng “Nâng bước chân em tới trường”, với tổng giá trị 12 triệu đồng cho 2 năm học.

Em Ngọc có hoàn cảnh thật khó khăn: Bố mất sớm, cả gia đình với 7 thành viên chỉ trông chờ vào người mẹ gánh vác. Mẹ Ngọc làm ruộng nên thu nhập không nhiều. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo. Số tiền học bổng do Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao đã góp phần hỗ trợ em vững bước đến trường.

Tương tự, em Bàn Thị Hương đang là học sinh lớp 5 của Trường Tiểu học Lục Sơn cũng có hoàn cảnh khó khăn. Em mồ côi ch, kinh tế gia đình phụ thuộc vào mẹ và anh trai đi làm thuê. Em cũng nhận được học bổng “Nâng bước chân em tới trường” vào dịp Trung thu.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao học bổng “Nâng bước chân em tới trường”.

Theo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, nhân dịp Tết Trung thu 2025 và chào đón năm học mới, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Ninh phối hợp các đơn vị đồng hành trao 150 suất học bổng “Nâng bước chân em tới trường” cho 150 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi trên địa bàn tỉnh.

Mỗi suất học bổng trị giá 12 triệu đồng trong 2 năm học (tương đương 500.000 đồng/tháng), trở thành nguồn động viên thiết thực để các em thêm vững tin trên con đường học tập và rèn luyện.

Quỹ học bổng “Nâng bước chân em tới trường” là hoạt động thường niên do Hội đồng Đội tỉnh Bắc Ninh phát động, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Suốt 3 năm qua, quỹ học bổng này đã hỗ trợ trên 380 học sinh, trong đó có 60 em thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và 320 em tiếp tục được đồng hành trong học tập. Học bổng không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình mà còn thắp sáng niềm tin, hun đúc nghị lực, chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao quà tặng các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Ảnh: Nguyễn Thắng

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Hà Thái Sơn chia sẻ, mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là niềm tin và động lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vững bước đến trường. Đây cũng là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và hướng đến Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chương trình học bổng tiếp tục là “nhịp cầu nối yêu thương”, mở ra cơ hội cho nhiều em học sinh nghèo vượt khó, nuôi dưỡng khát vọng và niềm tin trên hành trình chinh phục tri thức.

“Chúng tôi mong quỹ học bổng là nguồn khích lệ để các em nỗ lực học tập, rèn luyện, trưởng thành, đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Tỉnh Đoàn Bắc Ninh sẽ tiếp tục đồng hành, huy động nguồn lực xã hội để nhiều em có cơ hội đến trường và viết tiếp ước mơ của mình”, anh Sơn nhấn mạnh.