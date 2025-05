Dạy bơi miễn phí, trao học bổng cho thiếu nhi ở Gia Lai

TPO - Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang đến dự khai mạc lớp dạy bơi miễn phí, tặng dụng cụ học bơi, cùng các suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Chư Păh, Gia Lai.

Ngày 31/5, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang đã dự khai mạc lớp dạy bơi miễn phí và tặng 100 bộ dụng cụ học bơi cho các em thiếu nhi (áo phao, phao tay) và 10 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ia Ka (huyện Chư Păh).

Cũng trong dịp này, Hệ thống Y tế 315 đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 500 thiếu nhi và người dân xã Ia Ka. Mỗi thiếu nhi và người dân tham gia hoạt động được nhận thuốc bổ, bánh, sữa.

Đoàn công tác cũng trao 10 suất học bổng cho 10 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ia Nhin (huyện Chư Păh), tặng 500 phần quà cho thiếu nhi của Trường Tiểu học Ia Nhin.

Đặc biệt, T.Ư Đoàn phối hợp với Tập đoàn FPT tổ chức tập huấn trang bị kỹ năng số, an toàn trên không gian mạng cho thiếu nhi; phối hợp cùng Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia tổ chức hoạt động tuyên truyền, nâng cao kỹ năng an toàn giao thông cho thiếu nhi xã Ia Nhin.

Đồng thời, đoàn công tác của Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Diện ở phường Thắng Lợi (TP. Pleiku).

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 là năm thứ 26 được Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai, Chiến dịch diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8/2025 với các nội dung xuyên suốt, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề được xã hội quan tâm. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 được triển khai đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm và nhiều nội dung sáng tạo. Trung ương Đoàn đã đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm trong Chiến dịch, gồm: Tổ chức cho 10.000.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn-Hội triển khai. Hỗ trợ xóa ít nhất 2.000 nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, người dân theo các chương trình mục tiêu quốc gia và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trồng mới ít nhất 8.000.000 cây xanh. Sửa chữa ít nhất 3.000km, làm mới ít nhất 600km đường giao thông nông thôn. Hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 25.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên. Đảm bảo mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 đội hình “Bình dân học vụ số”; hỗ trợ nâng cao năng lực số, không dùng tiền mặt, cải cách hành chính cho ít nhất 6.000.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân. Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho ít nhất 300.000 lượt thanh niên; hỗ trợ 2.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. Tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho ít nhất 1.000.000 lượt đoàn viên, thanh niên; giới thiệu việc làm cho ít nhất 200.000 thanh niên. Tổ chức cho 1.000.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Tổ chức 5.000 lớp dạy bơi miễn phí dành cho thiếu nhi. Thực hiện ít nhất 3.000 công trình và phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó ưu tiên các công trình thiết thực, có ý nghĩa gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Giới thiệu ít nhất 50.000 đoàn viên ưu tú là chiến sĩ tình nguyện cho Đảng xem xét kết nạp.