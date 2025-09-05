Trao học bổng toàn phần cho tân sinh viên mất 4 người thân trong vụ lật tàu Hạ Long

TPO - Nguyễn Hữu Phước vừa trở thành tân sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Em là người duy nhất sống sót trong gia đình 5 người trên chuyến tàu bị lật tại vịnh Hạ Long hồi tháng 7.

Sáng nay, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025-2026.

Sau phần tiếp sóng lễ kỉ niệm 80 năm ngày truyền thống và lễ khai giảng của Bộ GD&ĐT, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đã tổ chức lễ khai giảng, trao học bổng cho tân sinh viên.

Nguyễn Hữu Phước (thứ hai từ trái qua) tại lễ khai giảng của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải sáng nay. Ảnh: Nguyễn Tùng

Nguyễn Hữu Phước là một trong những sinh viên được nhận học bổng. Em là tân sinh viên ngành Trí tuệ nhân tạo và Giao thông thông minh, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.

Cuộc sống của Phước đã hoàn toàn thay đổi kể từ ngày 19/7 định mệnh khi tàu du lịch Vịnh Xanh 58, số hiệu QN-7105 lật trên vịnh Hạ Long. Trên chuyến tàu đó, Phước có 4 người thân không bao giờ trở về là bố mẹ, chị gái và em gái. Chuyến du lịch của 5 người trong gia đình trên vịnh và chỉ trong phút chốc, Phước mất tất cả người thân yêu.

Chia sẻ với Tiền Phong, Phước cho biết, ngày đến Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải làm thủ tục nhập học, những mất mát, trống vắng như càng hiện hữu khi em chỉ có một mình, nhưng em được các thầy cô nhà trường hướng dẫn và hỗ trợ.

Được nhà trường tạo điều kiện ở kí túc xá miễn phí, Phước đã làm xong thủ tục nhưng em sẽ dành một nửa thời gian ở nhà với ông bà nội. Bố mẹ, chị em không còn, Phước đang sống với ông bà nội cùng với sự bao bọc của gia đình cô chú ruột gần nhà (Đại Thanh, Hà Nội).

Nguyễn Hữu Phước (phải) nhận học bổng từ PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Ảnh: Nguyễn Tùng

Lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải cho biết, nhằm động viên, chia sẻ, giúp đỡ Phước, nhà trường quyết định tặng học bổng toàn phần bao gồm miễn 100% học phí, hỗ trợ tiền sinh hoạt phí 3 triệu đồng/1 tháng, miễn phí ở nội trú kí túc xá trong toàn bộ thời gian khóa học, tổng giá trị học bổng khoảng 250 triệu đồng.

Hi vọng, học bổng đầy ý nghĩa này, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các thầy, các cô và các bạn sinh viên sẽ là điểm tựa vững chắc cho Phước vững bước trên con đường tương lai.

Phước vui và xúc động khi nhận được sự hỗ trợ của nhà trường. Ban đầu, Phước dự định sẽ đi làm thêm trong quá trình học tập nhưng với học bổng, hỗ trợ sinh hoạt phí, chỗ ở của nhà trường, Phước quyết tâm dồn tâm sức học tập thật tốt để có thể đạt được kết quả như mong muốn, không phụ sự hỗ trợ của nhà trường, thầy cô.