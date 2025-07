Quảng Ninh cầu siêu cho các nạn nhân vụ lật tàu ở Hạ Long

Đại lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham dự của Hoà Thượng Thích Quảng Tùng, Phó chủ tịch Trung ương GHPG Việt Nam; Hoà thượng Thích Thanh Quyết; Phó chủ tịch Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng Ban trị sự GHPG tỉnh Quảng Ninh. Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng đại diện các sở, ngành chức năng, thân nhân các nạn nhân và tăng ni, phật tử.

Chương trình lễ cầu siêu diễn ra từ sáng sớm đến 21h, bao gồm các nghi thức: Lễ khai đàn; lễ chiêu hồn Hà Bá (lễ bắc cầu); lễ nghinh sư duyệt định; lễ tiếp thỉnh vong linh; lễ thỉnh Phật đại khoa; lễ khai xá; lễ triệu tam phủ; lễ giải oan nghiệp; đăng đàn mông sơn thí thực bình đẳng chẩn âm linh trên bờ dưới nước; lễ thả hoa đăng…

Đại lễ cầu siêu nhằm tưởng nhớ tới các nạn nhân xấu số trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long.

Với tinh thần “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, đại lễ cầu siêu là một nghĩa cử nhân văn sâu sắc, không chỉ là lời tiễn biệt, tưởng nhớ những người đã khuất mà còn thể hiện được văn hoá Việt Nam trong việc tri ân, chia sẻ mất mát với các gia đình có người thân không may thiệt mạng trong vụ tai nạn lật tàu do dông lốc trên Vịnh Hạ Long. Qua đó, thể hiện trách nhiệm, tinh thần nhân đạo và sự sẻ chia sâu sắc của tỉnh với thân nhân các nạn nhân, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền địa phương trong xử lý các tình huống khẩn cấp và bảo vệ an toàn cho du khách.

Trước đó, vụ tai nạn lật tàu do dông lốc xảy ra trên Vịnh Hạ Long đã khiến 39 người thiệt mạng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tỉnh Quảng Ninh đã huy động tối đa lực lượng chức năng tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp.

Tỉnh cũng quyết liệt chỉ đạo xử lý sự cố, đồng thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong việc lo hậu sự, di chuyển thi thể và động viên thân nhân vượt qua nỗi đau.

Nhiều lãnh đạo tỉnh tham gia cầu siêu cho các nạn nhân trên tàu Vịnh Xanh 58.

Theo đại diện tỉnh Quảng Ninh, sau sự cố tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, siết chặt công tác quản lý an toàn giao thông đường thủy, đặc biệt tại khu vực Vịnh Hạ Long và các điểm du lịch trọng điểm khác.

Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát điều kiện kỹ thuật của phương tiện, năng lực thuyền viên, công tác cứu hộ - cứu nạn, cũng như việc chấp hành các quy định về vận tải khách du lịch đường thủy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý phương tiện, lộ trình di chuyển, điều kiện thời tiết và thông tin cảnh báo an toàn, nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tai nạn và xử lý tình huống khẩn cấp. Qua đó, hướng tới xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện.