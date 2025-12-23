Ông Nguyễn Thành Trung làm Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM

TPO - Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Thành Trung - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM được chỉ định tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM.

Ngày 23/12, tại TPHCM đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc chỉ định nhân sự Ban Chấp hành Hội Nông dân TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 65 thành viên, Ban Thường vụ gồm 13 thành viên.

Ông Nguyễn Thành Trung - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM được chỉ định tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Bốn Phó Chủ tịch Hội gồm: ông Đỗ Ngọc Huy (giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực), ông Trương Thành Quang, ông Trần Văn Mảng và bà Huỳnh Thị Kim Xuyến.

Ban Chấp hành Hội Nông dân TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Hùng

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Nông dân TPHCM đặt ra mục tiêu tiếp tục xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh toàn diện, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai nhiệm vụ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm và uy tín; đồng thời phát triển, nâng cao chất lượng hội viên, củng cố vững chắc cơ sở Hội. Hội tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong toàn bộ chuỗi sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu thụ nông sản, gắn với quản lý rủi ro thiên tai, dịch bệnh.

Ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM

Cùng với đó, Hội tập trung nâng cao hiệu quả các phong trào nông dân, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” gắn với “Bình dân học vụ số”; hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; phát triển các mô hình liên kết, kinh tế tập thể, hợp tác xã, chi – tổ Hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nông thôn, tăng cường liên kết, hợp lực phát triển bền vững.

Tại Đại hội, Hội Nông dân TPHCM vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.