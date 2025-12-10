Phụ nữ An Giang tạo sức bật mới trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

TPO - Với hàng loạt mô hình sáng tạo từ hỗ trợ sinh kế, dạy nghề đến bảo vệ môi trường, các cấp Hội LHPN tỉnh An Giang đã giúp hơn 5.200 phụ nữ thoát nghèo, lan tỏa Cuộc vận động “5 không, 3 sạch” và hoàn thành vượt xa nhiều chỉ tiêu Trung ương giao. Những kết quả nổi bật này đang góp phần tạo diện mạo mới cho nông thôn An Giang trong giai đoạn phát triển bền vững.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh An Giang cho biết, những năm qua, với vai trò là tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội đã trở thành lực lượng nòng cốt trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Người dân xã Hòn Đất (An Giang) duy trì nghề làm nồi đất, tạo sinh kế và góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Dấu ấn hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo

Từ năm 2021 đến nay, công tác giảm nghèo bền vững được Hội LHPN các cấp triển khai sâu rộng. Mỗi cơ sở Hội đều đăng ký hỗ trợ ít nhất 2 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo. Kết quả vượt xa kỳ vọng: 5.234 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, đạt 174% chỉ tiêu Nghị quyết Trung ương.

Song song đó, công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm mang lại chuyển biến rõ rệt. Các cấp Hội phối hợp mở 365 lớp dạy nghề cho hơn 10.000 học viên; tư vấn nghề cho 28.831 lao động nữ; giới thiệu việc làm cho 115.867 lao động, trong đó 88.344 phụ nữ có việc làm ổn định, 195 lao động nữ xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, Hàn Quốc.

Nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tế tiếp tục được mở rộng. Hội đã giải ngân 9,8 tỷ đồng từ các dự án do Hội quản lý cho 1.526 phụ nữ vay sinh kế. Bên cạnh đó, các nguồn ủy thác với ngân hàng và quỹ tín dụng đạt quy mô lớn, với 230,5 tỷ đồng cho 8.913 phụ nữ vay phát triển chăn nuôi, buôn bán nhỏ, từng bước ổn định cuộc sống.

Các mô hình tiết kiệm cũng mang lại hiệu quả thiết thực. Toàn tỉnh duy trì 1.378 tổ tiết kiệm với 14.461 thành viên. Gần 38 tỷ đồng đã được luân chuyển hỗ trợ 9.087 phụ nữ nghèo, đơn thân, khó khăn, một nguồn lực quan trọng giúp họ chủ động nâng cao thu nhập.

Không chỉ hỗ trợ sinh kế, các cấp Hội còn vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm chung tay cho nhiều chương trình nhân ái: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”… Tổng nguồn lực huy động gần 50 tỷ đồng, giúp trên 68.000 lượt phụ nữ nghèo, trẻ mồ côi; xây mới và sửa chữa 563 căn “Mái ấm tình thương”, “Mái ấm biên cương”.

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Bám sát Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội LHPN tỉnh đã cụ thể hóa nội dung vào hoạt động Hội, yêu cầu mỗi cơ sở Hội đăng ký hỗ trợ ít nhất 2 hộ đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Công tác tuyên truyền được đổi mới mạnh mẽ, từ sinh hoạt chi hội đến ứng dụng chuyển đổi số qua fanpage, Zalo, Facebook…, giúp hội viên dễ tiếp cận và lan tỏa thông điệp đến cộng đồng.

Lễ khởi công Nhà Đại đoàn kết cho chị Lê Thị Thúy Liễu tại xã Hòa Điền (An Giang), thể hiện sự đồng hành của Hội Phụ nữ với các gia đình khó khăn.

Hiệu quả thấy rõ, phụ nữ và người dân trong cộng đồng đã nâng cao ý thức và chuyển đổi hành vi thông qua việc tích cực trồng hoa, trồng cây xanh trong hoặc trước nhà; tham gia các hoạt động do địa phương phát động như phát quang bụi rậm, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phân loại rác thải tại hộ gia đình, sử dụng giỏ xách đi chợ, tiết kiệm điện, nước. Đây chính là nền tảng để xây dựng nông thôn mới từ mỗi gia đình.

Các cấp Hội đã hỗ trợ 2.815 hộ xây nhà tiêu hợp vệ sinh và công trình nước sạch, đóng góp ít nhất 10% vào chỉ tiêu Chiến lược quốc gia về nước sạch nông thôn. Toàn tỉnh hiện có 13 mô hình “3 sạch” về môi trường, với 669 tổ và hơn 14.000 thành viên. Các mô hình nổi bật như “Phụ nữ đi chợ cùng giỏ xách nhựa”, “Phân loại rác tại hộ gia đình”… đã tặng tổng cộng 5.496 giỏ xách nhựa, 2.958 thùng rác, 525 túi vải và hơn 1,2 tấn túi nilon thân thiện môi trường.

Phụ nữ xã Tân Hội (An Giang) may thảm hoa, tạo thêm thu nhập và phát triển kinh tế gia đình.

Song song đó, 293 tổ sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu với 4.215 thành viên được duy trì hiệu quả, góp phần nâng cao khả năng chống chịu của phụ nữ trước biến động kinh tế, môi trường.

Trong phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025, 100% cơ sở Hội đăng ký thực hiện 1.500 công trình, phần việc. Kết quả thực hiện 3.000 phần việc, đạt 200% chỉ tiêu. Về hỗ trợ hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không 3 sạch”, “5 có, 3 sạch”, các cấp Hội giúp 9.000 hộ/7.500 hộ, đạt và vượt 120% so với chỉ tiêu Trung ương giao.

Có thể khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội LHPN tỉnh An Giang đã tạo sức lan tỏa lớn cho các phong trào thi đua, đặc biệt trong hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh xã hội. Những kết quả đạt được không chỉ cải thiện đời sống hội viên, mà còn đóng góp trực tiếp vào hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh.