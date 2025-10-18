Sơn La lên kế hoạch đưa 5.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài để giảm nghèo bền vững

TPO - Giai đoạn 2025–2030, tỉnh Sơn La phấn đấu đưa 5.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó, riêng năm 2026 sẽ có khoảng 700 lao động xuất cảnh. Tỉnh Sơn La xác định đây là chiến lược trong giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La tư vấn, giới thiệu cho thanh niên đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng.

Theo lãnh đạo tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020 – 2024, tỉnh Sơn La tổ chức đưa hơn 1.100 người đi lao động tại các thị trường Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc… Thu nhập bình quân khoảng 25-35 triệu đồng/người/tháng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La cho rằng, đời sống của người dân trong tỉnh còn nhiều khó khăn, việc tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, luôn là nhiệm vụ cấp thiết. Vì vậy, đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2025–2030 là một trong những giải pháp trọng tâm trong chiến lược giảm nghèo bền vững của địa phương.

Theo đề án, giai đoạn 2025–2030, Sơn La phấn đấu đưa 5.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó riêng năm 2026 sẽ có khoảng 700 lao động xuất cảnh. Đối tượng được ưu tiên là thanh niên nông thôn, người dân tộc thiểu số, hộ nghèo và cận nghèo.

"Điều đáng chú ý là đề án không chỉ dừng lại ở việc tạo việc làm tạm thời mà hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Sau khi hoàn thành hợp đồng lao động, ít nhất 70% người lao động sẽ có việc làm ổn định hoặc tự tạo việc làm tại địa phương", lãnh đạo UBND tỉnh Sơn la nhấn mạnh.

Nhiều thanh niên trở về đã tích lũy được vốn, kỹ năng và tác phong công nghiệp, trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần lan tỏa tinh thần làm giàu chính đáng, giảm nghèo hiệu quả trong cộng đồng.

UBND tỉnh Sơn La giao Sở Nội vụ Sơn La là đơn vị đầu mối phối hợp với các doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đảm bảo công tác tuyển chọn, hỗ trợ thủ tục và quản lý lao động chặt chẽ. Các sở, ngành và địa phương cũng tích cực lồng ghép đề án với các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.