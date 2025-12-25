'Điểm tựa' giúp thanh niên vùng khó Đà Nẵng lập nghiệp

TPO - Trong bối cảnh Đà Nẵng nỗ lực thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, Thành Đoàn và Đoàn các cấp đang trở thành “điểm tựa” cho nhiều thanh niên ở vùng khó khăn, miền núi, biên giới phát triển sinh kế bền vững, vươn lên thoát nghèo.

Từ hỗ trợ sinh kế, kết nối việc làm đến tạo động lực khởi nghiệp, lập nghiệp, chương trình giảm nghèo bền vững được Thành Đoàn Đà Nẵng lồng ghép ngày càng sâu vào phong trào thanh niên, giúp nhiều bạn trẻ tự tin vươn lên thoát nghèo.

Các hoạt động trao sinh kế hỗ trợ thanh niên miền núi, biên giới thoát nghèo thường xuyên được tổ chức. Ảnh: Giang Thanh

Báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với anh Lê Công Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, về các hoạt động, chương trình, mô hình đồng hành, khuyến khích thanh niên làm kinh tế, lập nghiệp, khởi nghiệp trên quê hương.

Thưa anh, thời gian qua, Thành Đoàn đã lồng ghép Chương trình giảm nghèo bền vững vào các chương trình, hoạt động như thế nào để hỗ trợ thanh niên vượt khó, vươn lên làm kinh tế, làm giàu trên quê hương? Kết quả ra sao?

Trong thời gian qua, Thành Đoàn Đà Nẵng đã lồng ghép Chương trình giảm nghèo bền vững thông qua Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và các hoạt động hỗ trợ sinh kế cho thanh niên. Trọng tâm là hỗ trợ thanh niên nông thôn, miền núi và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.

Cụ thể, Thành Đoàn đã hỗ trợ hiện thực hóa 47 ý tưởng sáng tạo của thanh niên; tổ chức 8 lớp tập huấn chuyển giao khoa học – kỹ thuật; 7 hoạt động tham quan, học tập các mô hình kinh tế hiệu quả và trao 32 vườn cây sinh kế cho thanh niên khó khăn.

Anh Lê Công Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng.

Song song với đó, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố tiếp tục hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Đến nay, tổng nguồn vốn giải ngân đạt hơn 2.309 tỷ đồng, tạo điều kiện để thanh niên và các hộ gia đình mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Bên cạnh các chương trình đồng hành dài hạn, Thành Đoàn còn lồng ghép mục tiêu giảm nghèo bền vững thông qua các hoạt động tình nguyện tại địa bàn khó khăn, gắn hỗ trợ trước mắt với sinh kế lâu dài.

Tiêu biểu gần đây, Thành Đoàn đã tổ chức chương trình “Tri thức trẻ tình nguyện chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật cho thanh niên miền núi” tại xã Bến Giằng và xã Phước Chánh, qua đó, trao tặng 1.000 cây chuối giống và 5.000 cây quế giống cho thanh niên địa phương.

Đồng thời, cán bộ, đoàn viên còn trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác, giúp thanh niên từng bước ổn định sinh kế và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Các chương trình, hoạt động trên đã tạo điều kiện để nhiều thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn và miền núi, có sinh kế ổn định, từng bước cải thiện thu nhập, đóng góp vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố.

Nhiều mô hình sinh kế, lập nghiệp, khởi nghiệp của thanh niên nông thôn, thanh niên miền núi được đánh giá hiệu quả. Anh có thể chia sẻ một vài mô hình nổi bật trong thanh niên, có thể nhân rộng?

Thời gian qua, tại các địa bàn miền núi, nhiều mô hình sinh kế, lập nghiệp của thanh niên đã được hình thành, mang lại hiệu quả tích cực, trong đó nổi bật là mô hình trồng Sâm Ngọc Linh.

Nhiều mô hình sinh kế phát huy hiệu quả, giúp thanh niên thoát nghèo.

Tại xã Trà Linh, nhiều thanh niên đã tham gia trồng sâm Ngọc Linh, qua đó tạo sinh kế bền vững, làm giàu chính đáng, đồng thời gắn phát triển kinh tế với bảo vệ và phát triển rừng.

Bên cạnh đó, một số thanh niên miền núi xã Bến Giằng còn triển khai mô hình trồng nấm với các loại nấm sò xám, nấm mèo, nấm linh chi, phù hợp điều kiện tự nhiên và cho thu nhập ổn định.

Ngoài ra, tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục đồng hành với đoàn viên, thanh niên thông qua các hoạt động hỗ trợ cây giống, chuyển giao kỹ thuật trồng cây ăn quả cho thanh niên và người dân vùng khó khăn. Đây là những mô hình sinh kế phù hợp thực tiễn, có thể tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng trong thời gian tới.

Trong thực tế triển khai, có những thuận lợi và khó khăn gì để hỗ trợ thanh niên các địa bàn khó khăn làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo?

Trong quá trình triển khai hỗ trợ thanh niên tại các địa bàn khó khăn phát triển kinh tế, thuận lợi lớn nhất đó là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự phối hợp đồng bộ của các ngành, cùng với ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó của các thanh niên.

Các hoạt động Tri thức trẻ tình nguyện chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên miền núi đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khó khăn có sinh kế bền vững.

Tuy nhiên, việc triển khai vẫn gặp không ít khó khăn do điều kiện hạ tầng, khả năng kết nối thị trường ở một số vùng miền núi, vùng sâu còn hạn chế. Một bộ phận thanh niên còn thiếu kinh nghiệm quản lý, kỹ năng tổ chức sản xuất, kinh doanh; việc ứng dụng khoa học – công nghệ vào thực tiễn chưa đồng đều.

Thực tế đó đòi hỏi tổ chức Đoàn tiếp tục phát huy vai trò đồng hành, hỗ trợ lâu dài, tạo nền tảng để thanh niên phát triển kinh tế ổn định và bền vững.

Thành Đoàn và các cấp bộ Đoàn đã hỗ trợ thanh niên vay vốn làm kinh tế ra sao? Đến nay, dư nợ các gói hỗ trợ là bao nhiêu? Bên cạnh vốn, tổ chức Đoàn còn có những sự hỗ trợ cụ thể nào?

Thời gian qua, Thành Đoàn và các cấp bộ Đoàn toàn thành phố đã tập trung hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế thông qua việc nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đến nay, tổng dư nợ các nguồn vốn do tổ chức Đoàn quản lý đạt hơn 2.309 tỷ đồng, với 834 tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo điều kiện cho hàng trăm nghìn lượt hộ vay, trong đó có nhiều thanh niên đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Tổ chức Đoàn là điểm tựa cho thanh niên thoát nghèo, lập nghiệp trên quê hương.

Bên cạnh việc hỗ trợ vốn, tổ chức Đoàn còn đồng hành với thanh niên thông qua tư vấn xây dựng phương án sản xuất – kinh doanh, tập huấn chuyển giao khoa học – kỹ thuật, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm và chia sẻ kinh nghiệm từ các mô hình kinh tế hiệu quả…

Trong thời gian tới, Thành Đoàn có những định hướng, chương trình để hỗ trợ thanh niên, đặc biệt là thanh niên các địa bàn khó khăn phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững?

Trong thời gian tới, Thành Đoàn Đà Nẵng tiếp tục tập trung các chương trình đồng hành với thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, nhất là thanh niên nông thôn, miền núi và các địa bàn khó khăn.

Thành Đoàn sẽ đẩy mạnh nhân rộng các mô hình kinh tế thanh niên hiệu quả, gắn với chuyển giao khoa học – kỹ thuật, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời, tăng cường hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, đào tạo kỹ năng và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, góp phần giúp thanh niên có sinh kế ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Xin cảm ơn anh!