Bò giống trao tay, sinh kế bền vững 'hồi sinh' vùng đất khó

TPO - Từ những con bò giống, bò sinh sản được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều hộ dân nghèo ở Đắk Lắk từng bước gây dựng sinh kế, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

Gieo mầm no ấm từ những con bò sinh sản

Xã Ea Knốp (tỉnh Đắk Lắk) là vùng đất mà bao đời nay, người dân chủ yếu sinh sống dựa vào nương rẫy và lao động thời vụ. Thiếu vốn, thiếu đất canh tác khiến nhiều gia đình, dù rất chịu khó làm ăn, vẫn không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn nghèo khó. Thấu hiểu những khó khăn đó, thời gian qua, từ các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đã không ngừng triển khai, mở rộng nhiều mô hình sinh kế phù hợp, tạo điều kiện để người dân vươn lên thoát nghèo. Trong đó, mô hình hỗ trợ bò giống được đánh giá là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực.

Men theo con đường phủ đầy bùn đất sau cơn mưa, ông Vũ Văn Tạo – Trưởng thôn Ea Sar 9 (xã Ea Knốp) dẫn chúng tôi dạo một vòng quanh thôn. Nơi đây, thỉnh thoảng mới bắt gặp vài căn nhà khang trang của những hộ khá giả. Còn lại, phần lớn là những nếp nhà cấp bốn cũ kỹ, ngả màu theo thời gian.

Ông Tạo chia sẻ: “Đa phần người dân trong thôn đều sống bằng nghề nông, trong khi đất đai canh tác không nhiều nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nhiều thanh niên buộc phải rời quê xuống các thành phố lớn làm công nhân để mưu sinh, nhưng thu nhập chẳng đáng kể”.

Trên đường đi, chúng tôi ghé thăm gia đình chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1982, thôn Ea Sar 8, xã Ea Knốp), một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Chồng chị mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ già bị tai biến nằm một chỗ, hai con còn đang tuổi ăn học nên nhiều năm nay, mọi gánh nặng gia đình đều dồn lên vai người phụ nữ này.

Chị Thanh, lòng đầy phấn khởi khi được trao tặng bò giống.

Thấy chúng tôi đến, chị Thanh từ ngoài vườn vội vã chạy về, sau lưng cõng bó cỏ nặng trĩu. Gương mặt đẫm mồ hôi, chị chia sẻ: “Sau khi được xã tặng bò giống, tôi đã kịp thời làm một ‘mái ấm’ che nắng, che mưa cho bò. Tôi hy vọng, với sự chăm sóc cẩn thận, con bò này sẽ sinh thêm nhiều bê con trong tương lai”.

Cách nhà chị Thanh không xa, chúng tôi tiếp tục ghé thăm gia đình ông Nguyễn Cao Nguyên (SN 1950, thôn Ea Sar 8, xã Ea Knốp), hộ nhiều năm liền thuộc diện nghèo. Trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ, mấy ông cháu đang quây quần bên mâm cơm trưa. Ông Nguyên cho biết, gia đình chỉ có một sào ruộng để canh tác. Dù quanh năm làm lụng vất vả nhưng cái đói, cái nghèo vẫn bủa vây. Không có thêm đất sản xuất, các con ông đều phải vào TP. Hồ Chí Minh mưu sinh. Hiện nay, hai vợ chồng già đang gồng gánh nuôi 6 đứa cháu nhỏ, cuộc sống vô cùng chật vật.

Dẫu còn nhiều khó khăn, ông Nguyên vẫn giữ niềm tin lạc quan. Dẫn chúng tôi ra phía sau nhà, chỉ tay vào chuồng bò, ông vui mừng nói: “Nó đang mang trong mình một con bê con”. Giọng nói không giấu được niềm vui, ánh mắt ánh lên sự tự hào như vừa khoe một tài sản quý giá. Với ông, con bò mang thai ấy chính là “chìa khóa” mở ra hy vọng thoát nghèo trong tương lai.

Ông Nguyên, niềm vui nhân đôi khoe với cán bộ xã, con bò giống được trao tặng hiện đang mang thai.

Theo chị Nguyễn Thị Hương – Trưởng nhóm dự án chăn nuôi bò cái sinh sản thôn Ea Sar 8, 9 (xã Ea Knốp), dự án đã trao tặng 16 con bò sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ thiếu tư liệu sản xuất. Sau khi nhận bò, các hộ dân đã chủ động đầu tư làm chuồng trại, trồng cỏ, học cách chăm sóc và phòng bệnh cho đàn bò.

Từ chỗ còn e dè, người dân dần hình thành thói quen sản xuất, coi con bò là vốn liếng để phát triển kinh tế hộ gia đình. Để chính sách phát huy hiệu quả, chính quyền địa phương không dừng lại ở việc trao bò mà còn tổ chức các buổi hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, làm chuồng trại, phòng chống dịch bệnh, giúp người dân từng bước làm quen và gắn bó với mô hình mới.

Từ những con bò đầu tiên được trao, hy vọng về một tương lai bớt khó khăn hơn đang dần hình thành trong mỗi gia đình. Đây không chỉ là giải pháp hỗ trợ trước mắt mà còn là hướng đi lâu dài, góp phần tạo sinh kế bền vững, cải thiện thu nhập, giúp các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn từng bước vươn lên, phấn đấu giảm nghèo.

Khi sinh kế chạm đúng nỗi lo của người nghèo

Từ thôn Ea Sar 8, chúng tôi tiếp tục theo chân đoàn cán bộ địa phương ghé thăm gia đình anh Phạm Đình Tấn (SN 1964, trú thôn Ea Sar 9). Theo cán bộ xã, anh Tấn bị bệnh mắt bẩm sinh, từ nhỏ đã không thể nhìn rõ chữ, không biết đọc, không biết viết. Cuộc đời anh gắn với những công việc nặng nhọc, ai thuê gì làm nấy, chủ yếu dựa vào sức người để mưu sinh.

Thế nhưng, gánh nặng cơm áo chưa bao giờ nhẹ khi người vợ của anh lại đau ốm triền miên, thuốc thang trở thành nỗi lo thường trực trong căn nhà vốn đã thiếu trước hụt sau. Ngày được địa phương trao hỗ trợ con bò giống, anh Tấn đứng lặng hồi lâu. Không nói nhiều, cũng không biết diễn đạt bằng lời, anh chỉ đưa tay chạm nhẹ lên lưng bò, vuốt thật chậm, thật lâu, như sợ niềm vui ấy trôi đi mất.

Được sự động viên của cán bộ thôn, anh Tấn mới mở lời: “Nhà nghèo, lại không biết chữ, chỉ quen đi làm thuê, ai kêu gì thì làm nấy. Vợ tôi đau ốm suốt, nhiều lúc trong nhà không còn đồng nào, chỉ biết động viên nhau cố gắng. Ngày được xã trao bò, tôi mừng lắm, mừng đến mức cả đêm không ngủ được. Tôi nghĩ đây là cái vốn lớn, là của để dành cho gia đình. Nhà nước giúp mình sinh kế, mình phải cố gắng phát huy, nhân rộng đàn bò, từng bước vươn lên thoát nghèo”.

Mô hình hỗ trợ bò giống được đánh giá là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực.

Ông Phạm Ngọc Nam – Trưởng phòng Kinh tế xã Ea Knốp thông tin, hiện nay UBND xã đã hỗ trợ 139 con bò cái sinh sản cho 139 hộ nghèo, cận nghèo, với tổng kinh phí hơn 3,6 tỉ đồng. Địa phương đang tiếp tục triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, tạo điều kiện để bà con phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo. Thực tế cho thấy, việc hỗ trợ bò cái sinh sản tại xã Ea Knốp đang dần mang lại những tín hiệu tích cực.

Từ những con bò đầu tiên được trao, hy vọng về một tương lai bớt khó khăn hơn đang dần hình thành trong mỗi gia đình. Đây không chỉ là giải pháp hỗ trợ trước mắt mà còn là hướng đi lâu dài, góp phần tạo sinh kế bền vững, cải thiện thu nhập, giúp các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn từng bước vươn lên, phấn đấu giảm nghèo.

Một lãnh đạo UBND xã Ea Knốp cho rằng, sự đổi thay ở các thôn, buôn không đến từ những con số ồn ào mà bắt đầu từ những điều rất nhỏ khi một con bò giống được trao tay, một gia đình có thêm tư liệu sản xuất, một niềm tin được nhen lên sau nhiều năm chật vật. Khi chính sách đi đúng vào nhu cầu của người dân, sinh kế không chỉ được tạo ra mà còn có cơ hội sinh sôi theo thời gian. Những con bò hôm nay rồi sẽ thành đàn, như cách người dân nơi đây đang từng bước thoát khỏi cái nghèo bằng chính sức lao động của mình, chậm rãi nhưng bền bỉ.

Rời khỏi xã Ea Knốp, trong cơn mưa phùn phảng phất, chúng tôi hy vọng rằng, với sinh kế được trao, trong tương lai không xa, những nếp nhà cấp bốn cũ kỹ, xuống cấp sẽ dần được thay thế bằng những ngôi nhà khang trang, cuộc sống của người dân nơi đây sẽ ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn.