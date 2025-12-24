'Chìa khóa' giảm nghèo bền vững trên cao nguyên Lang Biang

TPO - Từ những sườn đồi từng gắn với cà phê bấp bênh, hoa hồng đã bén rễ, nở rộ và mang lại sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số ở phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hoa hồng đã giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Trở thành “chìa khóa” giảm nghèo bềgiản vững

Phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 7 (TP Đà Lạt cũ), thị trấn Lạc Dương và xã Lát (huyện Lạc Dương cũ). Với diện tích hơn 322km², địa phương này hiện được xem là “thủ phủ hoa hồng” của Lâm Đồng - nơi cây hoa không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn mở ra sinh kế bền vững, giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo.

Toàn phường Lang Biang - Đà Lạt hiện có khoảng 800ha đất trồng hoa hồng.

Theo thống kê của UBND phường Lang Biang - Đà Lạt, toàn phường hiện có khoảng 800ha đất trồng hoa hồng, tập trung chủ yếu ở khu vực thị trấn Lạc Dương cũ. Nhờ điều kiện khí hậu mát mẻ quanh năm, thổ nhưỡng phù hợp, cây hoa hồng sinh trưởng tốt, cho năng suất và chất lượng cao. Từ đó, nhiều hộ dân đã có thu nhập ổn định, dao động từ hàng trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng mỗi năm.

Không chỉ là cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế, hoa hồng còn được chính quyền địa phương xác định là một trong những sinh kế quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững. Thông qua các chương trình hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng nhà kính, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước ổn định cuộc sống.

Tại tổ dân phố Đankia (phường Lang Biang – Đà Lạt), gia đình anh Bon Yô Soa (người đồng bào dân tộc thiểu số) là một trong những hộ tiêu biểu thoát nghèo nhờ cây hoa hồng. Dẫn phóng viên tham quan khu vườn rộng hơn 1.200m² được phủ kín nhà kính, anh Soa không giấu được niềm phấn khởi.

“Trước đây, gia đình tôi trồng cà phê nhưng giá cả bấp bênh, thu nhập thấp. Hai vợ chồng thường xuyên phải đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Thấy nhiều hộ trong vùng trồng hoa hồng có thu nhập ổn định, tôi bắt đầu tìm hiểu và quyết định chuyển đổi”, anh Bon Yô Soa kể.

Anh Bon Yô Soa.

Thời điểm chuyển đổi, gia đình anh Bon Yô Soa được Hội Nông dân phường hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, đầu tư hệ thống nhà kính và giống hoa. Nhờ áp dụng đúng quy trình, vườn hoa hồng của gia đình anh cho sản lượng ổn định, bình quân mỗi tháng thu hoạch khoảng 12.000 cành hoa, giá bán trung bình khoảng 1.000 đồng/cành.

“Sau khi trừ chi phí, gia đình tôi có thu nhập gần 10 triệu đồng mỗi tháng. Nhờ đó, cuộc sống ổn định hơn, con cái được đi học đầy đủ, không còn lo thiếu trước hụt sau như trước”, anh Bon Yô Soa chia sẻ.

Cùng tại tổ dân phố, anh Cil Ha Vit cũng là một điển hình vươn lên nhờ chuyển sang trồng hoa hồng. Trên diện tích khoảng 2.000m², mỗi tuần gia đình anh thu hoạch từ 5.000 - 6.000 cành hoa, bình quân mỗi tháng bán ra khoảng 20.000 cành, tùy thời điểm. “Trước đây, tôi trồng cà phê và một ít dâu tây nhưng thu nhập không ổn định. Chuyển sang trồng hoa hồng, tuy chưa phải là khá giả nhưng gia đình đã có nguồn thu đều đặn, đời sống được nâng lên rõ rệt”, anh Vit nói.

Theo lãnh đạo UBND phường Lang Biang – Đà Lạt, những mô hình như của gia đình anh Soa, anh Vit đang được địa phương khuyến khích nhân rộng. Việc chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, gắn với hỗ trợ vốn và kỹ thuật đã giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số từng bước thoát nghèo bền vững.

Với định hướng đúng đắn, cách làm linh hoạt và sự đồng hành của các cấp, ngành, cây hoa hồng đang tiếp tục khẳng định vai trò là “chìa khóa” mở ra con đường thoát nghèo cho nhiều hộ dân ở Lang Biang - Đà Lạt, góp phần xây dựng vùng cao nguyên này phát triển bền vững.

Tạo cơ hội cho người nghèo vươn lên

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Công Định - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Nông dân phường Lang Biang - Đà Lạt cho biết, công tác giảm nghèo của địa phương được Đảng uỷ và chính quyền địa phương rất quan tâm. Trong năm 2025 phường đã giảm không còn hộ nghèo và hiện nay toàn phường chỉ còn 16 hộ cận nghèo.

“Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo được triển khai thường xuyên, đồng bộ, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tạo cơ hội cho các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó, chương trình cũng đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội hằng năm của địa phương”, ông Định nói.

Hoa hồng đã giúp nhiều hộ ở Lâm Đồng vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Theo ông Định, thời gian qua, nguồn vốn từ Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững được ưu tiên phân bổ để hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo thông qua các dự án đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng.

Việc lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đã tạo tác động lớn đến phát triển kinh tế – xã hội, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nhất là trong đầu tư hạ tầng kinh tế – xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các khu vực khó khăn, ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm.

Trong giai đoạn 2024 – 2025, phường Lang Biang - Đà Lạt được UBND tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ hơn 2,6 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để triển khai Đề án giảm nghèo. Đến nay, địa phương đã giải ngân đạt 99,4%. Bên cạnh đó, phường còn vận động thêm nhiều nguồn lực xã hội để hỗ trợ sinh kế, giúp người dân vay vốn xoay vòng, hỗ trợ con giống, sửa chữa và xây dựng nhà ở cho các hộ khó khăn.

Nhờ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, nhiều người đã thoát nghèo.

Tuy nhiên, theo ông Hồ Công Định, quá trình triển khai chương trình giảm nghèo vẫn còn gặp không ít khó khăn. Ngoài ra, việc đồng thời triển khai các chương trình giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số khiến công tác bình xét đối tượng thụ hưởng và giải ngân nguồn vốn gặp nhiều vướng mắc.

Trao đổi với Tiền phong, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Lâm Đồng cho biết, tính đến hết ngày 22/12/2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách của chi nhánh đạt 18.289 tỷ đồng đồng, tăng 2.098 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương 2.216 tỷ đồng, tăng 535 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 12,1% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 18.246 tỷ đồng, hỗ trợ 287.174 hộ vay vốn. Nguồn vốn chính sách này cũng đã giúp 13.669 hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo tiếp cận vốn.

Nhờ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Lâm Đồng và ứng dụng kỹ thuật canh tác hiện đại, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại phường Lang Biang - Đà Lạt đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng hoa hồng công nghệ cao. Sau nhiều năm, mô hình mang lại thu nhập ổn định, giúp người dân từng bước thoát nghèo.