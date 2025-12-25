Từ đồng vốn ưu đãi đến sinh kế bền vững cho hơn 7.100 lượt hộ dân ở Đà Nẵng

TPO - Trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội, nguồn vốn tín dụng chính sách luôn được xem là “đòn bẩy” quan trọng, tiếp sức cho hàng chục nghìn hộ nghèo và đối tượng yếu thế vươn lên ổn định cuộc sống. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Tiền Phong có cuộc trao đổi với ông Đoàn Ngọc Chung - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP. Đà Nẵng.

Tiếp cận nguồn vốn gần 5.200 tỷ đồng

Phóng viên: Thưa ông, trong những năm qua, Chi nhánh NHCSXH TP. Đà Nẵng đã đạt được những thành tựu, kết quả nổi bật nào trong triển khai các chương trình tín dụng chính sách phục vụ mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố?

Ông Đoàn Ngọc Chung: Trong những năm qua, Chi nhánh NHCSXH TP. Đà Nẵng đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố để triển khai đồng bộ các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Ông Đoàn Ngọc Chung (đứng) chủ trì giao ban giữa Chi nhánh NHCSXH TP. Đà Nẵng và các hội đoàn thể của thành phố.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được tập trung ưu tiên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách khác; qua đó Chi nhánh đã khẳng định vai trò trong thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; góp phần quan trọng vào việc giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn.

Tính đến năm 2025, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn ước đạt 14.900 tỷ đồng, với gần 225.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ.

Phóng viên: Trong năm 2025 ngân hàng đã giải ngân (dự tính) được số tiền bao nhiêu? Bao nhiêu hộ đã được tiếp cận nguồn vốn vay để thoát nghèo?

Ông Đoàn Ngọc Chung: Trong năm 2025, Chi nhánh dự kiến giải ngân khoảng 5.200 tỷ đồng, giúp hơn 7.100 lượt hộ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện sinh kế và từng bước thoát nghèo bền vững.

Phóng viên: Các chương trình cho vay ưu đãi hiện nay đã tác động ra sao đến đời sống, sinh kế và khả năng tự vươn lên của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, đặc biệt là trong việc tạo việc làm và phát triển kinh tế hộ gia đình?

Ông Đoàn Ngọc Chung: Thực tiễn triển khai cho thấy, các chương trình tín dụng ưu đãi đã mang lại tác động tích cực, giúp cải thiện rõ rệt đời sống và sinh kế của người dân. Nguồn vốn vay lãi suất thấp, thủ tục đơn giản đã hỗ trợ hàng nghìn hộ đầu tư sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh nhỏ lẻ, tạo việc làm tại chỗ và tăng thu nhập gia đình; giảm tình trạng vay tín dụng đen. Nhiều hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo bền vững, tự tin hơn trong khả năng tự vươn lên mà không phụ thuộc trợ cấp.

Đặc biệt, chương trình cho vay giải quyết việc làm đã góp phần duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 120.000 lao động trong những năm qua, giúp kinh tế hộ gia đình ổn định, giảm tỷ lệ tái nghèo và góp phần vào mục tiêu an sinh xã hội của thành phố.

Phóng viên: Trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, NHCSXH TP. Đà Nẵng đã có những điều chỉnh, đổi mới gì trong công tác phối hợp với chính quyền cơ sở và các tổ chức nhận ủy thác để quản lý, giải ngân nguồn vốn hiệu quả, đúng đối tượng?

Ông Đoàn Ngọc Chung: Trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp từ năm 2025, dù một số xã, phường được sáp nhập, Chi nhánh NHCSXH TP. Đà Nẵng đã chủ động điều chỉnh, đổi mới công tác phối hợp với chính quyền cơ sở và các tổ chức nhận ủy thác, đảm bảo quản lý, giải ngân vốn hiệu quả, đúng đối tượng.

Chi nhánh duy trì nguyên vẹn 280 điểm giao dịch tại 93 xã, phường sau sáp nhập, áp dụng phương thức “làm hồ sơ tại nhà, giải ngân tại xã” để người dân tiếp cận vốn thuận tiện, đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách thông suốt, không gián đoạn.

Để giữ vững mạng lưới điểm giao dịch gần dân, sát dân và bổ sung nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, Chi nhánh đã tham mưu UBND thành phố ban hành Công văn số 281/UBND-KT ngày 15/7/2025 chỉ đạo: Công an thành phố bố trí lực lượng bảo vệ an ninh suốt các phiên giao dịch; UBND các xã, phường bố trí ít nhất 01 điểm giao dịch tại trụ sở mới, ưu tiên các điểm còn lại tại trụ sở cũ hoặc nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng vị trí thuận lợi, gắn biển hiệu và bảng công khai theo quy định; Sở Tài chính rà soát, tham mưu bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác giai đoạn 2026-2030; kiến nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố mở rộng vận động Quỹ “Vì người nghèo” để tăng nguồn vốn tín dụng chính sách.

Bên cạnh đó, Chi nhánh đã tham mưu Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố phát động phong trào thi đua nhằm động viên kịp thời các phường, xã và các thành phần có liên quan trong việc triển khai có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đồng thời đề nghị các phường, xã tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động tín dụng chính sách sau 3 tháng sáp nhập để đánh giá và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai hoạt động tín dụng chính sách, nhất là việc bố trí các điểm giao dịch xã tại các phường, xã sau sáp nhập.

Chi nhánh cũng tăng cường phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã và 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh) qua ứng dụng công nghệ số, hội nghị trực tuyến, kiểm tra định kỳ; chú trọng đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ ủy thác và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp quản lý vốn hiệu quả, đúng đối tượng dù bộ máy chính quyền thay đổi.

Nhân rộng mô hình hiệu quả

Phóng viên: Thực tế ghi nhận nhiều hộ dân được tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, thuận lợi để có nguồn lực kịp thời phát triển kinh tế. Ông có thể chia sẻ những cách làm hay, sáng kiến hoặc mô hình quản lý vốn tín dụng chính sách đang phát huy hiệu quả tại Đà Nẵng?

Ông Đoàn Ngọc Chung: Một trong những điểm nổi bật là việc phát huy hiệu quả mô hình ủy thác qua các tổ chức chính trị – xã hội gắn với hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn tại khắp thôn, bản, khối phố trên toàn thành phố, kết hợp kiểm tra giám sát thường xuyên từ hội đoàn thể giúp người dân sử dụng vốn đúng mục đích, giảm nợ quá hạn xuống mức thấp; cùng với việc chú trọng thường xuyên củng cố nâng cao, chất lượng hiệu quả hoạt động điểm giao dịch tại 93 xã, phường với công khai dư nợ, chương trình vay tại chỗ.

Bên cạnh đó, Chi nhánh chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý tín dụng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân; phối hợp lồng ghép tín dụng chính sách với các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao kỹ thuật. Những mô hình này đã giúp đồng vốn đến tay người dân nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả hơn.

Một mô hình sản xuất hiệu quả trên địa bàn Đà Nẵng nhờ sử dụng tốt nguồn vốn vay.

Phóng viên: Vậy nguồn vốn vay chính sách đem lại những “quả ngọt” ra sao? Ông ấn tượng với những điển hình thoát nghèo nào?

Ông Đoàn Ngọc Chung: Từ nguồn vốn vay chính sách, trên địa bàn thành phố đã hình thành nhiều mô hình làm ăn hiệu quả. Một số hộ ở vùng miền núi vay vốn phát triển chăn nuôi, trồng rừng kinh tế hoặc nuôi cá nước ngọt, phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, kết hợp mô hình kinh doanh dịch vụ... Các hộ buôn bán nhỏ lẻ ở khu vực đô thị sử dụng vốn để nhập hàng, mở quán ăn, sửa chữa xe máy... Đặc biệt, những mô hình vượt khó nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách đã minh chứng về hành trình thoát nghèo của hàng ngàn hộ dân TP. Đà Nẵng thời gian qua, bắt đầu từ những đồng vốn nhỏ bé nhưng được gửi gắm vào niềm tin và sự quyết tâm, để rồi mở ra con đường mới, thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đói nghèo, vươn lên khá giả, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế địa phương.

Tiêu biểu như, hộ Đinh Thị Phượng (33 tuổi, ở thôn Ga Doong, xã Sông Vàng) khi gia đình còn nằm trong danh sách hộ nghèo, chị mạnh dạn vay 100 triệu đồng, gây dựng được hơn 3 ha keo xanh tốt và duy trì đàn 5 con heo giống; đến nay kinh tế dần ổn định, chị tích lũy xây mới ngôi nhà khang trang, con cái ăn học tử tế. Hộ bà Hoàng Thị Tố Nga (Hòa Cường) vay vốn ưu đãi để mở rộng kinh doanh bánh mì, từ một cơ sở nhỏ nay đã có ba điểm bán, tạo việc làm cho lao động địa phương và thoát nghèo bền vững…

Phóng viên: Thưa ông, trong các mô hình vay vốn hiệu quả đó, Ngân hàng đã có những biện pháp gì để hỗ trợ người dân từ khâu vay vốn, hướng dẫn sử dụng vốn đến giám sát, đồng hành, nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả đầu tư?

Ông Đoàn Ngọc Chung: Chi nhánh luôn đồng hành cùng người vay từ khi tiếp cận đến khi hoàn trả nợ vay như: Hướng dẫn hồ sơ đơn giản qua Tổ tiết kiệm và vay vốn, giải ngân nhanh chóng tại xã; phối hợp hội đoàn thể tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất, chuyển giao công nghệ, khuyến khích gửi tiết kiệm để tạo thói quen tích lũy, giảm áp lực khi đến hạn trả nợ; kiểm tra định kỳ sử dụng vốn, hỗ trợ khắc phục rủi ro do nguyên nhân khách quan gây ra... Những biện pháp này giúp hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả đầu tư, duy trì nợ quá hạn ở mức thấp và hỗ trợ người dân phát triển bền vững.

Phóng viên:Thưa ông, trong thời gian tới, Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng định hướng như thế nào để tiếp tục nhân rộng các mô hình vay vốn làm ăn hiệu quả, gắn tín dụng chính sách với phát triển sinh kế, khởi sự kinh doanh và mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố?

Ông Đoàn Ngọc Chung: Thời gian tới, Chi nhánh NHCSXH TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, tập trung triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách gắn với giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội; tham mưu bố trí tăng nguồn vốn ngân sách ủy thác địa phương, nhân rộng các mô hình vay vốn làm ăn hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!