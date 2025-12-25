Khởi đầu từ nghèo khó và thành công từ niềm đam mê giản dị

TPO - Giữa khu Đồi Hoa yên bình của xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ, xưởng cơ khí rộng gần 1.000m² ngày ngày vang tiếng máy cắt, máy hàn. Chủ nhân xưởng là anh Đinh Công Cảnh (SN 1989), một thanh niên khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Từ niềm đam mê mô hình cơ khí thuở nhỏ, anh bền bỉ tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn trí tuệ người Việt, vươn ra thị trường châu Âu.

Anh Đinh Công Cảnh (bên trái) cùng công nhân lắp ráp bộ đồ chơi cần cẩu xây dựng.

Khởi đầu từ nghèo khó và một niềm đam mê giản dị

Cùng anh rảo bước trên con đường bê tông của khu Đồi Hoa sạch đẹp, đầy hoa, anh Đinh Công Cảnh chia sẻ, sinh ra và lớn lên ở vùng quê khó khăn, tuổi thơ của anh gắn liền với ruộng nương, với những buổi theo chân người lớn làm việc để phụ giúp gia đình. Không có điều kiện học hành bài bản về cơ khí, cũng chẳng được tiếp cận những thiết bị hiện đại, nhưng trong anh sớm nhen nhóm một niềm yêu thích đặc biệt với các mô hình máy móc.

Tiếp xúc với anh Đinh Công Cảnh, điều dễ nhận thấy nhất là sự giản dị. Anh ít nói, không phô trương thành tích, chỉ lặng lẽ làm việc cùng anh em công nhân trong xưởng. Có những ngày cao điểm, anh trực tiếp tham gia từng công đoạn sản xuất để kịp tiến độ giao hàng.

Xưởng sản xuất lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp. Máy móc được đầu tư bài bản, từng khu vực sản xuất được sắp xếp khoa học. Anh Cảnh cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục đầu tư thêm vào tự động hóa, đặc biệt là máy hàn robot, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Anh Đinh Công Cảnh với sản phẩm đồ chơi do mình chế tạo.

“Ngày còn nhỏ, mỗi khi thấy xe tải, máy xúc hay những thiết bị cơ khí ngoài công trình, tôi lại đứng ngắm rất lâu. Những mảnh sắt vụn, bu lông cũ, thanh thép ai bỏ đi tôi nhặt về, mày mò ghép nối thành những mô hình thô sơ. Chúng không đẹp, không tinh xảo, nhưng đó là cả một thế giới sáng tạo của cậu bé nghèo như tôi”, anh Cảnh chia sẻ.

Niềm yêu thích ấy theo anh lớn dần lên, trở thành đam mê. Dù cuộc sống mưu sinh vất vả, anh vẫn dành thời gian tự học, tự tìm hiểu về cơ khí, thiết kế, chế tạo. Có những lúc tưởng như phải bỏ dở ước mơ để lo miếng cơm manh áo, nhưng chính niềm đam mê đã giữ anh ở lại với nghề.

Năm 2018, sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm và vốn liếng ít ỏi, anh Đinh Công Cảnh quyết định thành lập cơ sở sản xuất, chế tạo cơ khí của riêng mình. Thời điểm ấy, nhiều người không khỏi lo lắng: làm cơ khí đã khó, chọn làm đồ chơi cơ khí cao cấp để xuất khẩu lại càng khó hơn.

Trong khi nhiều xưởng cơ khí địa phương tập trung gia công đơn giản hoặc phục vụ thị trường trong nước, anh Cảnh lại chọn một hướng đi khác, chế tạo đồ chơi mô hình kim loại mô phỏng máy móc, thiết bị kỹ thuật cao, nhắm tới phân khúc khách hàng quốc tế có yêu cầu khắt khe về chất lượng và độ tinh xảo.

Ngày đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình làm thứ mình yêu thích, nhưng phải làm cho thật tốt. Nếu sản phẩm đủ chất lượng thì dù ở làng quê hay thành phố, vẫn có chỗ đứng”, anh Cảnh bộc bạch chân thành.

Những ngày đầu khởi nghiệp là chuỗi ngày đầy thử thách. Từ thiết kế, hoàn thiện quy trình sản xuất, tìm nguồn nguyên liệu, cho đến tiếp cận thị trường nước ngoài, tất cả đều mới mẻ. Không ít lần anh phải làm đi làm lại một chi tiết nhỏ chỉ để đạt độ chính xác theo yêu cầu. Có những sản phẩm mất hàng tháng trời mới hoàn thiện, nhưng vẫn phải chấp nhận bỏ đi vì chưa đạt chuẩn.

Những chiếc máy xúc, xe tải của doanh nghiệp anh Cảnh.

Kiên trì để đi xa

Khó khăn lớn nhất không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở thị trường. Để đưa sản phẩm ra nước ngoài, anh phải tự mày mò tìm hiểu tiêu chuẩn, thị hiếu, cách tiếp cận khách hàng quốc tế. “Mỗi đơn xuất đi giống như một “bài thi” khắt khe và giúp mình trưởng thành, hoàn thiện”, anh Cảnh tâm sự.

Bù lại, sự tỉ mỉ và nghiêm túc trong từng sản phẩm đã giúp anh dần tạo dựng được uy tín. Những mô hình xe tải, máy xúc, ô tô bằng kim loại do xưởng của anh sản xuất được đánh giá cao về độ tinh xảo, bền bỉ và tính thẩm mỹ.

Đến nay, các sản phẩm của Công ty của anh đã xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính như Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Mỹ, Úc… Mỗi sản phẩm có giá từ 20 đến 50 triệu đồng, tùy kích thước và độ phức tạp.

Doanh thu hằng năm của doanh nghiệp ước đạt trên 2 tỷ đồng, lợi nhuận sau khi trừ chi phí hơn 500 triệu đồng. Đó là thành quả xứng đáng cho hành trình khởi nghiệp đầy bền bỉ của một thanh niên đi lên từ nghèo khó.

Điều đáng quý hơn cả là cách anh đối xử với người lao động. Xưởng hiện tạo việc làm ổn định cho 5–6 lao động địa phương, mức thu nhập từ 8–10 triệu đồng/tháng. Không chỉ dạy nghề, anh còn quan tâm đến đời sống, hoàn cảnh của từng công nhân.

Anh Văn Phúc – một công nhân gắn bó với xưởng hơn 3 năm chia sẻ: “Trước khi vào đây tôi chưa biết gì về cơ khí. Được anh Cảnh đào tạo tận tình, giờ tôi có tay nghề ổn định, thu nhập hơn 10 triệu đồng mỗi tháng”.

Làm giàu nhưng không quên trách nhiệm với cộng đồng

Với anh Đinh Công Cảnh, làm kinh tế không chỉ để làm giàu cho bản thân mà còn để góp phần xây dựng quê hương. Những năm qua, doanh nghiệp và cá nhân anh đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội tại địa phương.

Từ ngày khởi nghiệp ổn định có thu nhập, anh đã dành hơn 200 triệu đồng để xây dựng cảnh quan khu dân cư, trồng cây xanh, lắp đặt bàn ghế đá, hỗ trợ nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Anh cũng là một trong những thanh niên tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương. “Mình có điều kiện hơn thì dành dụm chia sẻ với cộng đồng. Tôi thích trải nghiệm và làm từ thiện. Mỗi lần đi như vậy giúp tôi thư thái, tiếp thêm năng lượng và sáng tạo ra nhiều điều”, anh Cảnh chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, anh Cảnh còn phối hợp với chính quyền xã tổ chức các buổi định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên, thanh niên. Tạo điều kiện cho những người trẻ có nhu cầu học nghề, tìm kiếm việc làm, làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Xác định giáo dục là nền tảng cho sự phát triển lâu dài, anh Đinh Công Cảnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các em học sinh. Doanh nghiệp đã tặng các nhà trường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy.

"Những bộ bàn ghế mới, thiết bị học tập được trao tặng tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tấm lòng của mình; đặc biệt động viên các cháu vươn khó học tập, vươn lên bằng tri thức", anh Cảnh cho hay.

Ngoài đam mê với cơ khí, máy móc, anh còn cuồng nhiệt với môn đua xe địa hình.

Những đóng góp âm thầm nhưng bền bỉ ấy đã được ghi nhận, nhiều năm liền anh Đinh Công Cảnh được địa phương vinh danh là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua lao động sản xuất và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ông Phạm Hảo, Trưởng khu Đồi Hoa chia sẻ trong niềm phấn khởi: “Anh Cảnh là tấm gương sáng của thanh niên địa phương. Không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn luôn sẵn sàng ủng hộ, đóng góp cho cộng đồng. Những việc làm của cháu đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết trong khu dân cư”.

Chị Trần Thị Hải, Bí thư Đoàn xã Lạc Thủy cho hay, anh Đinh Công Cảnh là thanh niên tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế. Anh phát triển sản xuất không chỉ làm giàu cho bản thân, mà còn giải quyết việc làm, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ thanh niên phát triển.