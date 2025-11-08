Những mô hình giảm nghèo, vươn lên giàu có từ nông nghiệp của thanh niên Sơn La

TPO - Phong trào “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” tại tỉnh Sơn La đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy tinh thần lập thân, lập nghiệp của tuổi trẻ vùng cao. Từ phong trào này, nhiều mô hình phát triển kinh tế của thanh niên mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nhiều bạn trẻ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Anh Bùi Việt Hùng chăm sóc vườn nho hạ đen.

Thúc đẩy thanh niên thoát nghèo

Chúng tôi đến xã Chiềng Cơi thăm mô hình của anh Bùi Việt Hùng (SN 1997, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La) một trong tấm gương tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp của thanh niên. Vừa dẫn khách đi thăm vườn nho hạ đen, Bùi Việt Hùng vừa chia sẻ, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2018, anh trở về quê hương với khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất của mình.

Nhờ sự hỗ trợ của tổ chức Đoàn và các chương trình tập huấn kỹ thuật, anh đã mạnh dạn đầu tư mô hình trồng cây ăn quả công nghệ cao trên diện tích 1,2 ha. Vườn cây của anh được bố trí theo hàng lối khoa học, lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt tự động giúp tiết kiệm nhân công và chi phí sản xuất.

Hiện nay, gia đình anh đang canh tác 2.000 trụ thanh long, 500 cây lê và 2.700 gốc nho hạ đen trồng trong nhà màng nylon và 2 héc ta cà phê. Nhờ áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến, các cây trồng phát triển tốt, cho năng suất cao và đạt tỷ lệ đậu quả gần như tuyệt đối.

Vườn thanh long của anh Bùi Việt Hùng.

Năm 2025, mô hình của anh thu hoạch gần 70 tấn quả, mang lại doanh thu gần 2 tỷ đồng, lợi nhuận thu về khoảng 800 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn tận dụng đất trống để trồng rau, củ ngắn ngày, tạo thêm thu nhập ổn định cho gia đình.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Hùng còn chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt cho nhiều đoàn viên, thanh niên trong khu vực, cùng nhau phát triển sản xuất. Mô hình của anh trở thành điểm tham quan, học tập thực tế cho nhiều thanh niên muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

“Trong thành công ban đầu của em có sự đồng hành sát sao của Tỉnh Đoàn Sơn La, như việc giúp em tham gia các lớp tập huấn để tiếp cận kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến và công nghệ trồng mới trong trồng giúp nâng cao năng suất cây trồng. Đặc biệt, giúp em được giao tiếp mở rộng hợp tác trong sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm”, Hùng chia sẻ.

Rời trang trại của Bùi Việt Hùng, chúng tôi đến mô hình chăn nuôi của anh Điêu Chính Tuyền (SN 2001, phường Chiềng An, tỉnh Sơn La). Niềm nở đón chúng tôi tại khu chăn nuôi, anh Tuyền chia sẻ, sau khi tốt nghiệp ngành Chăn nuôi - Thú y tại Trường Cao đẳng Sơn La, anh trở về quê hương để phụ giúp gia đình phát triển chăn nuôi.

Mô hình chăn nuôi của anh Điêu Đình Tuyền có doanh thu 700 triệu đồng mỗi năm.

Nhờ được vay 80 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, cùng số vốn tích lũy của gia đình, anh Tuyền đầu tư xây dựng chuồng trại, mua bò và 20 con lợn giống để bắt đầu hành trình khởi nghiệp.

Đến nay, mô hình của anh duy trì thường xuyên hơn 100 con lợn thương phẩm mỗi năm, xuất bán 2 lứa với sản lượng khoảng 15 tấn, mang lại lợi nhuận gần 700 triệu đồng/năm. Không dừng lại ở đó, anh còn mở cửa hàng kinh doanh thức ăn và vật tư chăn nuôi, mỗi năm thu thêm 250 triệu đồng.

Anh Tuyền luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giống và thức ăn chăn nuôi cho các đoàn viên, thanh niên khác trong bản. Với kiến thức được đào tạo bài bản, anh giúp bà con phòng chống dịch bệnh, chăm sóc đàn vật nuôi đạt năng suất cao, góp phần phát triển kinh tế cộng đồng.

Hàng nghìn thanh niên được hỗ trợ

Những mô hình như của anh Hùng và anh Tuyền chính là minh chứng sống động cho hiệu quả của chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” mà Tỉnh Đoàn Sơn La triển khai. Từ sự định hướng, đồng hành và hỗ trợ thiết thực, nhiều thanh niên đã có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi, được tập huấn kiến thức, kỹ năng để phát triển sản xuất, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Chị Cầm Thị Huyền Trang, Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La cho biết, thực hiện phong trào “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” toàn tỉnh đã có hàng nghìn thanh niên được hỗ trợ khởi nghiệp thông qua nhiều hình thức. Các cấp bộ Đoàn đã hỗ trợ 136 thanh niên khởi nghiệp, 76 ý tưởng đổi mới sáng tạo, 1.475 thanh niên được tập huấn nâng cao năng lực…

Đặc biệt, cuộc thi “Dự án, ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên tỉnh Sơn La” được tổ chức thường niên đã tạo sân chơi bổ ích, giúp thanh niên rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng thuyết trình, gọi vốn và hoàn thiện mô hình kinh tế. Qua đó, nhiều ý tưởng khả thi đã được lựa chọn, hỗ trợ và nhân rộng trên toàn tỉnh.

Mô hình thanh niên thành công đã truyền cảm hứng, năng lượng cho nhiều thanh niên Sơn La khởi nghiệp.

“Từ các phong trào, chương trình thiết thực đó, Sơn La đã và đang hình thành một lớp thanh niên mới, dám nghĩ, dám làm, có khát vọng và ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững. Họ không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, từng bước hiện thực hóa mục tiêu thoát nghèo bền vững và phát triển nông thôn”, chị Cầm Thị Huyền Trang chia sẻ.