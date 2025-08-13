Hành trình thanh niên khởi nghiệp 2025 tại Quảng Ninh

TPO - Các chương trình hội nghị, hội thảo, tọa đàm lớn trong hành trình thanh niên khởi nghiệp năm 2025 do Trung ương Đoàn tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh nhằm giúp đoàn viên, thanh niên tiếp cận các chính sách, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ngày 13/8, tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tập huấn kỹ năng khởi nghiệp, chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn, Hội năm 2025. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hoạt động nằm trong hành trình “thanh niên khởi nghiệp” năm 2025 do Trung ương Đoàn tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh.

Tham dự buổi tập huấn có anh Cảnh Chí Quân - Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Trung ương Đoàn; chị Nguyễn Phương Thảo - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh cùng các đoàn viên, thanh niên đến từ các tỉnh phía Bắc và Quảng Ninh.

Nhiều chuyên gia, nhà quản lý tham gia Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn, Hội năm 2025.

Phát biểu khai mạc, anh Cảnh Chí Quân - Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Trung ương Đoàn, cho biết hành trình “Thanh niên khởi nghiệp” năm 2025 là sự kiện quan trọng với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm truyền cảm hứng, tạo động lực, thúc đẩy khát vọng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho các tầng lớp thanh niên nói chung và thanh niên Quảng Ninh nói riêng.

Với vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội LHTN Việt Nam luôn xác định nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp; phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên trong và ngoài nước; tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn, Hội và hội viên, thanh niên nhằm mục tiêu trang bị cho các bạn thanh niên những công cụ thiết yếu để khởi nghiệp thành công, từ việc hình thành tư duy kinh doanh, xây dựng kế hoạch kinh doanh bền vững, đến kỹ năng quản lý rủi ro và tận dụng các cơ hội trong thời đại số.

Anh Cảnh Chí Quân - Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Trung ương Đoàn mong muốn thanh niên tham gia vào hành trình khởi nghiệp trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Đây là cơ hội để chúng ta cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các chuyên gia cũng như các doanh nghiệp đã khởi nghiệp thành công. Thông qua đó giúp thổi bùng ngọn lửa đam mê, khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết để cùng nhau tạo nên những giá trị mới, những câu chuyện khởi nghiệp truyền cảm hứng cho cộng đồng”, anh Cảnh Chí Quân chia sẻ.

Theo đại diện Ban tổ chức, trong năm 2025, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội sẽ triển khai loạt hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với nhiều sự kiện quy mô lớn, tiêu biểu như Ngày hội “Tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên”; Diễn đàn “Thanh niên khởi nghiệp” Quốc gia; Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam; Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” và chuỗi Hành trình “Thanh niên khởi nghiệp” tại 3 khu vực.

Chuỗi hành trình sẽ bao gồm các hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm; đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp; ứng dụng thực tiễn trí tuệ nhân tạo cho cán bộ Đoàn, Hội và thanh niên khởi nghiệp. Hành trình tại tỉnh Quảng Ninh hôm nay chính là hoạt động mở đầu, mở ra chuỗi sự kiện sôi nổi tiếp theo tại Thành phố Huế và tỉnh Đồng Tháp.

Nhiều dự án khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên thành công nhờ việc áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sau hội nghị tập huấn, vào buổi chiều cùng ngày sẽ diễn ra buổi Tọa đàm “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hệ sinh thái khởi nghiệp” và Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam vùng đối thoại địa phương – Cụm trung du Bắc bộ.

Sáng 14/8 sẽ diễn ra Vòng bán kết Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025” khu vực miền Bắc với 18 dự án khởi nghiệp của thanh niên nông thôn đến từ các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên.