Tuổi trẻ xã Tam Tiến góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp và văn minh

Sáng ngày 19/10/2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Tiến, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội có sự tham dự của 125 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 500 đoàn viên trong toàn xã.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Tiến tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I

Đến dự Đại hội có đồng chí Mai Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Đông – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Tam Tiến đạt nhiều kết quả nổi bật: tổ chức hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên chào mừng các ngày lễ lớn; huy động hàng trăm lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; triển khai các mô hình sáng tạo, đồng hành cùng thanh niên trong học tập, khởi nghiệp và rèn luyện kỹ năng sống. Công tác xây dựng Đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Mai Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị Đoàn xã tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết – Tiên phong – Bản lĩnh – Sáng tạo”, khơi dậy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương Tam Tiến ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đoàn xã Tam Tiến khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; đồng thời công bố quyết định chỉ định Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ I.

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo của tuổi trẻ xã Tam Tiến, quyết tâm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của địa phương.