Cán bộ Đoàn vượt khó, làm giàu từ đặc sản quê hương

TPO - Đến xã Lam Sơn (tỉnh Phú Thọ), khi nhắc đến chị Nguyễn Ngọc Minh (SN 1988), Bí thư Chi đoàn, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư Vạn Xuân, người dân đều trìu mến về người thanh niên biết nỗ lực vươn lên xây dựng kinh tế gia đình khấm khá. Người cán bộ Đoàn ấy đã trở thành tấm gương sáng trong phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp tại địa phương.

Chị Nguyễn Ngọc Minh.

Ước mơ làm giàu từ mảnh đất quê hương

Vừa dẫn chúng tôi đi thăm khu chuồng trại của gia đình, chị Nguyễn Ngọc Minh chia sẻ, quê hương Lam Sơn, nơi có đồi núi thoai thoải, đất đai màu mỡ, đặc biệt là đặc sản gà đồi thơm ngon như được “trời ban”. Lớn lên, chị luôn ấp ủ ước mơ làm giàu từ đặc sản quê hương.

Thế nhưng, khi mới lập gia đình, hai vợ chồng gần như tay trắng. Cuộc sống chật vật khiến ước mơ vụt khỏi tầm tay, gia đình chị rơi vào diện hộ cận nghèo. Trong những đêm tối ở căn nhà lụp xụp, chị Minh nhiều lần trăn trở: “Làm cách nào để thoát nghèo? Làm cách nào để con mình có tương lai tươi sáng hơn?”.

Không thể mãi trông chờ vào sự hỗ trợ, hai vợ chồng quyết định đánh liều một phen: thuê lại mảnh đất rộng 1ha với giá phải chăng để bắt đầu gây dựng mô hình chăn nuôi. Cái thời điểm năm 2016 ấy, trong tay chị chỉ có số vốn ít ỏi từ nguồn vay dành cho hộ cận nghèo và anh em nội ngoại. Nhưng ngần ấy cũng đủ để chị bắt đầu hành trình thay đổi cuộc sống.

“Tôi mua 1.000 con gà giống mía từ Sơn Tây về nuôi, đó là lứa gà đầu tiên trong đời tôi,” chị Minh nhớ lại. Nói thì nhẹ nhàng, nhưng để đi đến quyết định này, vợ chồng chị phải vừa lo vốn, vừa học cách chăm gà, vừa tìm tòi thị trường. Tất cả đều là những bước chân hết sức bỡ ngỡ của những người làm kinh tế trẻ.

Hiện chị Minh đang phát triển nuôi giống gà Đông Tảo.

Chị Minh cho biết, khởi nghiệp từ chăn nuôi chưa bao giờ dễ dàng, đặc biệt với những người chưa có kinh nghiệm. Chuồng trại ban đầu còn sơ sài, thức ăn thiếu thốn, thời tiết lại bất thường. Do thiếu kỹ thuật, lứa gà đầu tiên của gia đình chị chết khá nhiều. Mỗi buổi sáng bước xuống chuồng, nhìn những con gà non nằm la liệt, chị không khỏi chạnh lòng. Có lúc chị nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, nhưng rồi lại tự nhắc phải cố gắng, nếu lùi bước, nghèo sẽ bám mình cả đời.

Không cam chịu thất bại, chị Minh tìm đến các trang trại gà lớn để xin học hỏi. Người ta hướng dẫn gì chị đều ghi chép cẩn thận, tối về lại thực hành tỉ mỉ. Chị tự mày mò cách trộn thức ăn, cách giữ nhiệt chuồng trại, cách phòng bệnh theo từng giai đoạn phát triển của gà. Từ chỗ vụng về, chị dần trở thành người quản lý trang trại “như một bác sĩ thú y”. Nhờ sự kiên trì, lứa gà sau cho tỷ lệ sống cao hơn. Những chuyến xe của thương lái bắt đầu tìm đến chuồng gà nhỏ bé của gia đình chị.

Cuộc sống mới sau gần 10 năm gian khó

Từ chuồng gà đầu tiên, chị Minh dần tích góp, mở rộng số lượng chuồng trại. Từ 1 chuồng thành 3, rồi 6 chuồng. Đến nay, mô hình của gia đình chị đã đạt quy mô 12.000 con gà mía Sơn Tây và gà Đông Tảo.

Không dừng lại ở chăn nuôi theo cách truyền thống, chị Minh mạnh dạn áp dụng các kỹ thuật mới, đầu tư hệ thống nước uống tự động; trồng sắn quanh chuồng để tạo bóng mát và thức ăn tự nhiên, thực hiện tiêm phòng đầy đủ. Mọi quy trình đều hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ chết, đảm bảo chất lượng thịt và giữ tính đặc sản của giống gà mía.

Bình quân mỗi năm, gia đình chị xuất bán khoảng 24 tấn gà cho các thương lái, nhà hàng trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, nhờ chất lượng ổn định, đầu ra lúc nào cũng có người đến tận nơi mua, gia đình chị không phải lo chuyện thị trường.

Trong công việc chị Nguyễn Ngọc Minh (thứ 6 bên phải, hàng 2) là cán bộ Đoàn năng gương mẫu, trách nhiệm.

“Song song với nuôi gà, tôi còn kết hợp nuôi lợn và thả cá, tạo thành chuỗi khép kín để tận dụng tối đa nguồn thức ăn và phế phẩm trong chăn nuôi. Nhờ đó, hiệu quả kinh tế ngày càng cao. Doanh thu hằng năm của gia đình đạt khoảng 2 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí, chị thu về lãi 700 triệu đồng”, chị Minh chia sẻ.

Chị Minh cho biết, nhờ sự kiên trì, vượt khó, từ hộ nghèo, sau hơn 1 năm nuôi gà, gia đình chị chính thức thoát nghèo. Những năm tiếp theo, kinh tế không ngừng phát triển, đời sống ngày càng khấm khá. Chị dành dụm để xây dựng ngôi nhà mới khang trang trị giá hơn 1 tỷ đồng, thành quả từ chính sự lao động bền bỉ của hai vợ chồng.

“Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi vẫn không quên những ngày đạp xe đi xin từng bao cám, những đêm thức trắng vì đàn gà bị bệnh, hay những tháng phải vay mượn để kịp nhập con giống. Nhưng tất cả những khó khăn ấy giờ trở thành động lực để gia đình tôi tiếp tục phấn đấu phát triển”, chị Minh cho hay.

Điều đáng quý hơn cả là khi kinh tế ổn định, chị Minh không giữ kinh nghiệm cho riêng mình mà luôn sẵn lòng hỗ trợ những đoàn viên thanh niên trong xã đang tìm hướng khởi nghiệp. Ai hỏi gì chị cũng chia sẻ tận tình, thậm chí giúp con giống, giúp xây dựng chuồng trại, hướng dẫn cả cách phòng bệnh cho gà.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Minh còn được biết đến như một cán bộ Đoàn, cán bộ Mặt trận gương mẫu. Tám năm làm Bí thư chi Đoàn khu Vạn Xuân, chị luôn là người tiên phong trong mọi phong trào của thôn, xã.

Vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom rác thải, gây quỹ giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn… hoạt động nào cũng có mặt chị. Chị hiểu rằng, thanh niên muốn được bà con tin yêu thì phải “làm trước, nói sau”. Nhờ sự nhiệt tình ấy, phong trào đoàn ở khu 13 luôn sôi nổi, thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia, nhất là vào dịp hè.

Chị cũng là thành viên tích cực trong bảo vệ an ninh cơ sở.

Trên cương vị Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư, chị Minh cùng chi bộ vận động người dân thực hiện nếp sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia hiến đất mở đường, đóng góp cho xây dựng nông thôn mới. Ở bất cứ phong trào nào, hình ảnh chị Minh vẫn luôn nổi bật: giản dị, nhiệt huyết, trách nhiệm và uy tín, được người dân yêu mến và xem như “cầu nối” giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

Dù đã đạt được nhiều thành quả đáng kể, chị Minh không xem đó là điểm dừng. Chị chia sẻ: “Muốn dân tin thì bản thân phải gương mẫu trước. Làm kinh tế hay làm phong trào đều cần sự chân thành và trách nhiệm. Tôi mong mình có thể tiếp tục góp sức để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn”.