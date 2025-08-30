Thanh niên người Mông thoát nghèo từ nông nghiệp sạch

TPO - Sinh ra trong một gia đình nghèo có 6 anh chị em ở xã Mường Lầm (tỉnh Sơn La), tuổi thơ của Vừ Pát Ly (28 tuổi) gắn liền với ruộng nương, thiếu thốn trăm bề. Bố mẹ làm nông quanh năm vất vả nhưng vẫn cố gắng cho Ly đi học đại học. Chính sự may mắn ấy khiến anh càng quyết tâm học tập để thoát nghèo, xây dựng cuộc sống hạnh phúc.

Ý chí và nỗi trăn trở thoát nghèo

Năm 2017, anh thi đỗ Đại học Nội vụ Hà Nội. Những năm đầu xa nhà, chi phí học tập đắt đỏ buộc Ly phải làm đủ nghề từ phục vụ quán ăn, rửa bát đến phụ hồ. Cuộc sống sinh viên vô cùng khó khăn, nhưng cũng chính những trải nghiệm ấy hun đúc ý chí vươn lên, khát vọng làm chủ cuộc đời nơi chàng trai người Mông.

Trong quá trình bươn chải cuộc sống để lo cho việc học, Ly nhận thấy nhiều nông sản của đồng bào vùng cao được bày bán tại Hà Nội. Anh tự hỏi: “Tại sao người khác có thể làm giàu từ sản phẩm của dân tộc mình, còn đồng bào mình lại không làm được, mãi quanh quẩn với cái nghèo?”. Chính nỗi trăn trở ấy đã thôi thúc Ly khởi sự kinh doanh ngay khi còn là sinh viên.

Anh lập Câu lạc bộ sinh viên dân tộc Mông khởi nghiệp tại Hà Nội, cùng 12 bạn trẻ quê miền núi bán gạo, mật ong, rau cải, táo mèo… tại Trung tâm Triển lãm Nông nghiệp. Dù lợi nhuận không nhiều, chỉ vài triệu đồng/tháng, nhưng đó là những bước đi đầu tiên trên hành trình vươn lên thoát nghèo bằng chính sản vật của quê hương.

Không dừng lại, Ly tham gia cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp trong đồng bào dân tộc thiểu số và xuất sắc giành giải Nhất với dự án “Sản xuất nông nghiệp theo yêu cầu của khách hàng”. Thành công này vừa mang đến vốn hỗ trợ, vừa khẳng định rằng thanh niên dân tộc hoàn toàn có thể tạo dựng sự nghiệp bền vững từ đôi bàn tay và khối óc của mình.

Những sản phẩm của trang trại hữu cơ của anh Vừ Pát Ly.

Từ gian khó đến khát vọng phát triển bền vững

Năm 2021, tốt nghiệp đại học, trong khi nhiều bạn bè chọn công việc hành chính ổn định, Vừ Pát Ly trở về Sơn La lập nghiệp. Anh thuê 5000m2 đất ở xã Vân Hồ (tỉnh Sơn La) xây nhà màng, lắp hệ thống tưới nhỏ giọt, bắt tay trồng rau hữu cơ. Bước đầu vô vàn thử thách: chưa có đầu ra, nhiều vụ mùa thua lỗ, thậm chí mất trắng vì mưa đá...

Nhưng với nghị lực bền bỉ, anh từng bước khắc phục khó khăn. Sau gần bốn năm, diện tích sản xuất mở rộng lên 30ha, hình thành Hợp tác xã Vân Hồ Retreat và Tổ hợp tác sản xuất rau hữu cơ bản Hang Trùng. Hơn 20 lao động địa phương có việc làm thường xuyên với thu nhập 7–10 triệu đồng/tháng.

Vừ Pát Ly kiểm tra cà rốt trước khi xuất bán.

Mỗi năm, hợp tác xã cung cấp khoảng 100 tấn rau hữu cơ cho các siêu thị và cửa hàng nông sản sạch tại Hà Nội. Từng bước, thương hiệu “Pat Ly Organics” khẳng định chỗ đứng trên thị trường, trở thành minh chứng rõ ràng rằng thanh niên dân tộc hoàn toàn có thể thoát nghèo một cách bền vững bằng con đường nông nghiệp sạch.

Không chỉ sản xuất, anh Ly còn biến nông trại thành không gian xanh cho khách tham quan, lan tỏa mô hình “làm nông gắn với trải nghiệm và giáo dục”. Anh tận dụng nền tảng số như YouTube, TikTok để giới thiệu sản phẩm, chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp, quảng bá hình ảnh đẹp của người Mông.

Từ một chàng trai nghèo nơi vùng cao, Vừ Pát Ly đã chứng minh rằng chỉ cần ý chí, quyết tâm và sáng tạo, thanh niên có thể vươn lên, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ bền vững cho Sơn La.

Tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, thanh niên người Mông Vừ Pát Ly, đại diện tỉnh Sơn La, vinh dự được tham luận. Anh bày tỏ niềm tự hào khi không chỉ đại diện cho thanh niên dân tộc Mông, mà còn thay tiếng nói, khát vọng đổi đời của thế hệ trẻ các dân tộc thiểu số. “Chúng em không muốn mãi là đối tượng thụ hưởng chính sách, mà muốn trở thành lực lượng chủ lực trong phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc quê hương”, Ly chia sẻ.

Vừ Pát Ly tặng Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính sản phẩm rau hữu cơ của mình

Được gặp Thủ tướng Chính phủ, anh xúc động gửi lời cảm ơn vì đã luôn quan tâm, lắng nghe, tạo cơ hội để thanh niên dân tộc tự tin khởi nghiệp, vươn lên thoát nghèo. Anh khẳng định Chương trình mục tiêu quốc gia chính là động lực, “đòn bẩy” giúp thanh niên mạnh dạn lập nghiệp ngay trên quê hương.

Vừ Pát Ly vượt qua khó khăn để hoàn thành ước mơ của mình. Thành công của anh tạo cảm hứng để thanh niên dân tộc thiếu số khởi nghiệp thoát nghèo bền vững.

Sau khi trao tặng Thủ tướng và các đại biểu những bó rau hữu cơ – sản phẩm của Hợp tác xã do anh sáng lập, Pát Ly nói: "Đó là món quà giản dị nhưng chứa đựng tâm huyết và khát vọng xây dựng quê hương của người trẻ vùng cao".