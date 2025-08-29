Người dân Lạng Sơn thoát nghèo nhờ trồng hạt dẻ ván ghép

TPO - Trong thời gian gần đây, với lợi thế là miền núi có những dãy đồi như mâm xôi chạy dọc ven sông Kỳ Cùng, đồng bào các dân tộc ở Quảng Lạc, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn đã thành công trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng cây hạt dẻ ván ghép, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Vào dịp ngày Tết Độc lập (2/9) hàng năm, du khách muôn phương lại cùng nhau hò hẹn tại các mảnh vườn thuộc Quảng Lạc, ven thành phố Lạng Sơn cũ để trải nghiệm đi hái hạt dẻ và cùng thưởng thức sản vật này cùng các loại xôi hạt dẻ, nước ép trái cây.

Du khách muôn phương đến Quảng Lạc để trải nghiệm, thưởng thức hạt dẻ.

Bà Hoàng Thị Thủy ở thôn Quảng Trung 2, Quảng Lạc hiện có 1.500 cây với diện tích 2,5ha. Bà cho biết: Trước đây, cây hạt dẻ thường mọc tự nhiên ở trong rừng, người ta hái quả về chủ yếu với mục đích sử dụng làm thực phẩm sinh hoạt hàng ngày. Trải qua nhiều năm, nó dần trở thành hàng hóa trên thị trường, giúp người dân địa phương tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Trong vườn nhà bà Thủy, chúng tôi thấy những cây trồng cao đều, khỏe khoắn cùng các chùm quả hạt dẻ lúc lỉu đua nhau nở vỏ, chìa ra những cái gai nhỏ sắc. Ẩn trong lớp vỏ như những chông gai dày đặc là những hạt đen hoặc nâu đậm, bóng bẩy. Trong ánh nắng chan hòa, bà Thủy vui vẻ cho biết: Gần đây, giá hạt dẻ luôn ổn định, với 3 mức giá khác nhau. Cụ thể, loại 1 là 100 nghìn đồng/kg; loại 2 là 80 nghìn đồng/kg và loại 3 là 60 nghìn đồng/kg…

Tự tay hái, chọn lọc, chế biến hạt dẻ tại vườn ở Quảng Lạc.

Trải nghiệm tại vườn dẻ.

Hạt dẻ xứ Lạng có tiếng thơm, ngon, bùi đã giúp người dân xứ Lạng thoát nghèo.

“Qua kinh nghiệm trồng lâu năm và không ngừng học hỏi, từ năm 2013, gia đình tôi đã tiến hành tự ghép cây để ươm giống, phục vụ nhu cầu của bà con địa phương; hiện trong vườn ươm của gia đình có 3.000 cây con. Sau khi trừ chi phí chúng tôi thu về khoảng 200 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, tạo công ăn, việc làm theo thời vụ cho gần chục lao động tại địa phương địa phương, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”, bà Thủy nói.

Với địa hình đồi núi như ở Lạng Sơn, nhất là hiện nhiều nơi chưa thực sự tận dụng hiệu quả đất rừng để phục vụ trồng trọt thì hạt dẻ ghép là một hướng đi khá hiệu quả kinh tế. Gần chục năm trở lại đây, xã Quảng Lạc cũ nay là phường Lương Văn Tri tiến hành các buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân trồng cây hạt dẻ và thường xuyên tổ chức giới thiệu, quảng bá thông qua chương trình "Hội mùa hạt dẻ".

Tại đây, du khách được tham gia trải nghiệm các dịch vụ hái hạt dẻ, thưởng thức sản phẩm từ hạt dẻ như sữa hạt dẻ, bánh trung thu làm từ hạt dẻ, xôi hạt dẻ...Bên cạnh đó còn được nghe những tiết mục dân ca, hát then đàn tính mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc…

Đến với vườn dẻ Quảng Lạc vào dịp 2/9, du khách còn được thưởng thức các làn điệu dân ca, dân vũ đậm đà bản sắc dân tộc.

Bà Nguyễn Lệ Thùy, Phó Chủ tịch UBND phường Lương Văn Tri cho biết: Cây dẻ được xác định là một trong những loại cây trồng chủ lực. Đến nay diện tích trồng dẻ trên địa bàn Quảng Lạc đã đạt trên 120ha, mang lại thu nhập cao cho người trồng. Không chỉ trồng theo hộ gia đình mà hạt dẻ ván ghép còn được sử dụng theo các dự án trồng rừng tại các địa phương trong và ngoài tỉnh, với số lượng cây không ngừng tăng lên.

Theo thống kê của Công ty Cổ phần giống cây trồng Đông Bắc, nếu như thời gian đầu, số lượng tiêu thụ cây giống hạt dẻ ván ghép chỉ khoảng vài ngàn cây, thì từ năm 2012 trở về đây đã lên đến vài vạn cây/năm.