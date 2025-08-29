Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Giảm nghèo bền vững

Google News

Người dân Lạng Sơn thoát nghèo nhờ trồng hạt dẻ ván ghép

Nguyễn Duy Chiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong thời gian gần đây, với lợi thế là miền núi có những dãy đồi như mâm xôi chạy dọc ven sông Kỳ Cùng, đồng bào các dân tộc ở Quảng Lạc, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn đã thành công trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng cây hạt dẻ ván ghép, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Vào dịp ngày Tết Độc lập (2/9) hàng năm, du khách muôn phương lại cùng nhau hò hẹn tại các mảnh vườn thuộc Quảng Lạc, ven thành phố Lạng Sơn cũ để trải nghiệm đi hái hạt dẻ và cùng thưởng thức sản vật này cùng các loại xôi hạt dẻ, nước ép trái cây.

d1.jpg
Du khách muôn phương đến Quảng Lạc để trải nghiệm, thưởng thức hạt dẻ.

Bà Hoàng Thị Thủy ở thôn Quảng Trung 2, Quảng Lạc hiện có 1.500 cây với diện tích 2,5ha. Bà cho biết: Trước đây, cây hạt dẻ thường mọc tự nhiên ở trong rừng, người ta hái quả về chủ yếu với mục đích sử dụng làm thực phẩm sinh hoạt hàng ngày. Trải qua nhiều năm, nó dần trở thành hàng hóa trên thị trường, giúp người dân địa phương tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Trong vườn nhà bà Thủy, chúng tôi thấy những cây trồng cao đều, khỏe khoắn cùng các chùm quả hạt dẻ lúc lỉu đua nhau nở vỏ, chìa ra những cái gai nhỏ sắc. Ẩn trong lớp vỏ như những chông gai dày đặc là những hạt đen hoặc nâu đậm, bóng bẩy. Trong ánh nắng chan hòa, bà Thủy vui vẻ cho biết: Gần đây, giá hạt dẻ luôn ổn định, với 3 mức giá khác nhau. Cụ thể, loại 1 là 100 nghìn đồng/kg; loại 2 là 80 nghìn đồng/kg và loại 3 là 60 nghìn đồng/kg…

tp-d3.jpg
Tự tay hái, chọn lọc, chế biến hạt dẻ tại vườn ở Quảng Lạc.
tp-d2.jpg
Trải nghiệm tại vườn dẻ.
tp-d5.jpg
Hạt dẻ xứ Lạng có tiếng thơm, ngon, bùi đã giúp người dân xứ Lạng thoát nghèo.

“Qua kinh nghiệm trồng lâu năm và không ngừng học hỏi, từ năm 2013, gia đình tôi đã tiến hành tự ghép cây để ươm giống, phục vụ nhu cầu của bà con địa phương; hiện trong vườn ươm của gia đình có 3.000 cây con. Sau khi trừ chi phí chúng tôi thu về khoảng 200 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, tạo công ăn, việc làm theo thời vụ cho gần chục lao động tại địa phương địa phương, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”, bà Thủy nói.

Với địa hình đồi núi như ở Lạng Sơn, nhất là hiện nhiều nơi chưa thực sự tận dụng hiệu quả đất rừng để phục vụ trồng trọt thì hạt dẻ ghép là một hướng đi khá hiệu quả kinh tế. Gần chục năm trở lại đây, xã Quảng Lạc cũ nay là phường Lương Văn Tri tiến hành các buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân trồng cây hạt dẻ và thường xuyên tổ chức giới thiệu, quảng bá thông qua chương trình "Hội mùa hạt dẻ".

Tại đây, du khách được tham gia trải nghiệm các dịch vụ hái hạt dẻ, thưởng thức sản phẩm từ hạt dẻ như sữa hạt dẻ, bánh trung thu làm từ hạt dẻ, xôi hạt dẻ...Bên cạnh đó còn được nghe những tiết mục dân ca, hát then đàn tính mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc…

d4.jpg
Đến với vườn dẻ Quảng Lạc vào dịp 2/9, du khách còn được thưởng thức các làn điệu dân ca, dân vũ đậm đà bản sắc dân tộc.

Bà Nguyễn Lệ Thùy, Phó Chủ tịch UBND phường Lương Văn Tri cho biết: Cây dẻ được xác định là một trong những loại cây trồng chủ lực. Đến nay diện tích trồng dẻ trên địa bàn Quảng Lạc đã đạt trên 120ha, mang lại thu nhập cao cho người trồng. Không chỉ trồng theo hộ gia đình mà hạt dẻ ván ghép còn được sử dụng theo các dự án trồng rừng tại các địa phương trong và ngoài tỉnh, với số lượng cây không ngừng tăng lên.

Theo thống kê của Công ty Cổ phần giống cây trồng Đông Bắc, nếu như thời gian đầu, số lượng tiêu thụ cây giống hạt dẻ ván ghép chỉ khoảng vài ngàn cây, thì từ năm 2012 trở về đây đã lên đến vài vạn cây/năm.

Sản phẩm hạt dẻ đã được đăng ký thương hiệu, nhãn mác đưa ra thị trường thu hút được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Từ một vùng quê nghèo khó nay Quảng Lạc đã vươn lên, nhiều hộ trở nên ổn định, khá giả

Nguyễn Duy Chiến
#trồng hạt dẻ Lạng Sơn #kỹ thuật ghép cây hạt dẻ #kinh tế từ hạt dẻ ván ghép #du lịch trải nghiệm hái hạt dẻ #thu nhập từ cây hạt dẻ #giá hạt dẻ Lạng Sơn #xây dựng thương hiệu hạt dẻ Quảng Lạc #phát triển nông nghiệp bền vững #chương trình hội mùa hạt dẻ #xu hướng trồng cây chủ lực Lạng Sơn

Xem thêm

Cùng chuyên mục