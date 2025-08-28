Gia Lai giảm mạnh hộ nghèo, xuất hiện nhiều gương thoát nghèo bền vững

TPO - Công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực nhờ sự quan tâm sâu sát của các cấp chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, đoàn thể cùng sự đồng lòng của người dân.

Theo Sở NN&MT tỉnh Gia Lai, những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh luôn được sự quan tâm rất lớn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến công tác giảm nghèo phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương, cùng với đó là sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức và đông đảo quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó tỉnh hưởng ứng mạnh mẽ “Phong trào thi đua Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, và “Phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước” và phát động sâu rộng phong trào thi đua từ tỉnh đến cơ sở, với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp đối với công tác giảm nghèo.

Đến nay, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Công tác giảm nghèo của tỉnh thời gian qua đã đạt được những kết quả khả quan, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên góp phần giúp người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ giáo dục, y tế, văn hoá… nhiều hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo.

Giai đoạn 2021-2025, địa phương đã huy động các nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước để hỗ trợ cho công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, với tổng giá trị tiền và hiện vật là 1.312 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2024, toàn tỉnh Gia Lai tỷ lệ hộ nghèo còn 3,38% với 28.369 hộ nghèo, giảm 2,08% so với năm 2023 (16.988 hộ nghèo thoát nghèo); tỷ lệ hộ cận nghèo còn 5,27% với 44.230 hộ cận nghèo, giảm 0,64% so với năm 2023 (4.845 hộ cận nghèo thoát nghèo).

Dự kiến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,24% với 18.965 hộ nghèo, dự kiến giảm 1,14% so với năm 2024 (9.404 hộ nghèo thoát nghèo).

Nhiều cá nhân tiêu biểu vươn lên thoát nghèo

Cũng theo Sở NN&MT tỉnh Gia Lai, các cấp, các ngành và địa phương đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả giúp cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo biết cách làm ăn, vươn lên thoát nghèo và xã hoàn thành nông thôn mới.

Gia Lai có kế hoạch, dành nguồn lực để đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn năm 2025.

Hộ ông Đinh Văn Cho (thôn 2, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai) là hộ nghèo của xã. Năm 2021, từ sự hỗ trợ của dự án 3 con heo đen, gia đình đã mạnh dạn vay vốn sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, mở rộng chăn nuôi, nấu rượu. Đến nay, gia đình đã ổn định thu nhập, và vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, hộ ông Cho còn mở rộng kinh doanh, buôn bán các sản phẩm tại địa phương.

Hộ ông Lê Văn Ngôn (thôn Vạn An, xã Phù Mỹ Bắc) là hộ khó khăn, thu nhập chủ yếu nhờ trồng lúa với diện tích 7 sào, chăn nuôi vài con heo, bò.

Năm 2021, được sự hỗ trợ vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân, ông vay hơn 300 triệu đồng để đầu tư chuồng trại và chăn nuôi 15 con bò sinh sản. Đến nay, đời sống của gia đình ông Ngôn đã khá giả, sau khi trừ chi phí lợi nhuận hằng năm từ 75 đến 90 triệu đồng. Hộ ông Ngôn còn tham gia hỗ trợ cho một số hộ nghèo, hộ khó khăn tại địa phương tham gia phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Gia đình ông còn tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường, đóng góp quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ hỗ trợ nông dân tại địa phương.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, ông Rơ Lan Jă (41 tuổi, ở xã Chư Prông, Gia Lai) đã phát triển thành công mô hình chăn nuôi bò kết hợp với trồng trọt, đem lại thu nhập cao. Ảnh: T.C

Ông Nguyễn Cảnh Duy (thôn Tăng Lợi, xã Canh Vinh) là chủ cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa phương, với sản phẩm cây trà (trà dung, trà đinh lăng) thảo dược. Cơ sở ông Duy xây dựng dự án liên kết với các hộ có đất tại địa phương tổ chức trồng và thu mua sản phẩm sau thu hoạch cho nông dân, tạo nguồn nguyên liệu tại chỗ cho cơ sở đồng thời giải quyết công ăn việc làm cho hộ dân, thu nhập ổn định, giúp hộ dân thoát nghèo bền vững.