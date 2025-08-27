Câu chuyện thoát nghèo ở miền núi Quảng Ngãi

TPO - Những năm gần đây, trên các bản làng miền núi xa xôi ở Quảng Ngãi, nghèo khó không còn là “bóng đen” ám ảnh như trước. Số hộ nghèo giảm mạnh, nhà cửa kiên cố mọc lên, nhiều mô hình sinh kế mang lại thu nhập ổn định, diện mạo nông thôn khởi sắc từng ngày.

Hành trình thoát nghèo bền vững

Nhắc lại quãng thời gian cơ cực, chật vật trong nghèo khó, chị Phạm Thị Gam (trú xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn bùi ngùi: “Ngày đó, vợ chồng tôi quanh năm chỉ đủ cái ăn, cái mặc cũng chẳng lành lặn. Vào mùa mưa bão, nhà dột tứ bề, lo nhất là con cái”.

Cơ hội đến khi gia đình chị được hỗ trợ cây, bò giống từ chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước. “Ban đầu bỡ ngỡ lắm, sợ nuôi không được. Nhưng nghĩ nghèo hoài thì con cái khổ suốt đời, nên vợ chồng động viên nhau cũng cố gắng, bắt tay vào chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế. Đặc biệt, Nhà nước còn hỗ trợ xây được mái nhà vững chãi. Cái nghèo coi như lùi lại phía sau. Bà con ai cũng mừng cho gia đình tôi”, chị Gam cười rạng rỡ.

Căn nhà mới xây của gia đình chị Phạm Thị Gam (xã Ba Động, Quảng Ngãi).

Từ hộ nghèo, nhờ sự cần cù, chịu khó của cả hai vợ chồng, đến nay gia đình chị Gam đã khấm khá hơn, không chỉ đủ ăn, đủ mặc, mà còn tích lũy được vốn liếng để nuôi dạy con cái.

Ở xã Sơn Mai (tỉnh Quảng Ngãi), chị Đinh Thị Thả, một đảng viên từng là hộ nghèo, nay cũng trở thành tấm gương sáng. Không cam chịu nghèo khó, chị mạnh dạn đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, vừa lo cho gia đình, vừa tìm hướng đi để thoát nghèo bền vững.

Được sự hỗ trợ cây, bò giống từ chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước, gia đình chị Gam đã thoát nghèo.

Giờ đây, cuộc sống của chị Thả đã ổn định và ngày càng khấm khá hơn. “Thoát nghèo rồi, tôi càng muốn lan tỏa niềm tin cho bà con, chia sẻ tất cả kinh nghiệm mà mình biết, từ chăn nuôi đến trồng trọt. Tôi hay bảo: nghèo không phải cái số, chỉ cần chịu khó thì sẽ khác”, chị Thả tâm sự.

Từ tấm gương của chị Thả, nhiều hộ trong thôn mạnh dạn thay đổi cách làm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhờ đó từng bước thoát khỏi cái nghèo đeo bám bao đời.

Chính quyền “cầm tay, chỉ việc”, người dân tự lực vươn lên

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ con giống, cây trồng, nhiều địa phương miền núi Quảng Ngãi còn áp dụng cách làm mới là phân công chi bộ, đảng viên trực tiếp kèm cặp, hỗ trợ hộ từng hộ nghèo. Với phương châm “cầm tay, chỉ việc”, hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, các đảng viên trở thành cầu nối, đưa chính sách đến gần với người dân.

Chị Đinh Thị Thả (trú xã Sơn Mai, tỉnh Quảng Ngãi) là một đảng viên và cũng từng là hộ nghèo, nay đã trở thành tấm gương sáng cho nhiều hộ dân noi theo.

Những việc làm thiết thực này không chỉ giúp bà con tiếp cận hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, mà còn trang bị cho họ kỹ năng chăn nuôi, trồng trọt đúng cách. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo có thêm động lực và niềm tin để vươn lên, từng bước thoát nghèo bền vững.

Ông Hồ Văn Nghị (trú xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ, mọi người không chỉ giúp ngày công mà còn chỉ cách trồng trọt, chăn nuôi sao cho đúng kỹ thuật, phòng dịch bệnh. Có như vậy thì bà con mới làm được, mới thoát nghèo bền vững.

Căn nhà kiên cố của gia đình chị Thả.

Với phương châm “cầm tay, chỉ việc”, không chỉ giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, mà còn tiếp thêm niềm tin, khát vọng, nhiều mô hình sinh kế từ chăn nuôi bò, trồng quế, trồng keo, đến nuôi gà thả vườn… đã cho kết quả rõ rệt, trở thành điểm sáng nhân rộng.

Ở thôn Làng Teng (xã Ba Động), Trưởng thôn Phạm Văn Lam phấn khởi cho biết, trước đây hộ nghèo nhiều lắm, nhưng nhờ chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm rõ rệt. Nhà nước hỗ trợ cây, con giống, điện, đường, trường, trạm cũng được đầu tư đồng bộ. Giờ đời sống bà con khấm khá hơn nhiều, số hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm giảm.

Nhờ các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước mà đời sống của người dân từng bước cải thiện.

Diện mạo nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc.

Cùng với những kết quả giảm nghèo về thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân miền núi cũng ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương được triển khai hiệu quả, kết hợp cùng chính sách hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Ông Lê Minh Vương, Chủ tịch UBND xã Đông Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi), chia sẻ, xã đã triển khai các mô hình sinh kế gắn với điều kiện thực tế của địa phương, kết hợp hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Điều đáng quý là bà con đã thay đổi nếp nghĩ, không còn chờ đợi, ỷ lại, mà chủ động vươn lên. Giờ đây, có hộ không chỉ thoát nghèo, mà còn làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.

Phấn đấu đến năm 2030 sẽ không còn hộ nghèo

Giai đoạn 2021 - 2025, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện.

Công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện.

Các chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được triển khai đồng bộ, gắn với đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu. Nhờ đó, đời sống người dân từng bước cải thiện, diện mạo nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc.

Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân 2,17%/năm, trong đó, miền núi giảm tới 4,64%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra.

Tỉnh Quảng Ngãi đang đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ không còn hộ nghèo.

Những con số giảm nghèo là kết quả cụ thể, nhưng giá trị lớn hơn cả chính là sự thay đổi trong tư duy, cách sống của đồng bào. Cái nghèo không còn là định mệnh, mà chỉ là thử thách để vượt qua. Tỉnh Quảng Ngãi đang đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ không còn hộ nghèo. Đó là chặng đường còn nhiều gian nan, nhưng với nền tảng đã gây dựng, niềm tin ấy hoàn toàn có cơ sở.

