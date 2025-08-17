Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Giảm nghèo bền vững

Google News

Cách giảm nghèo bền vững cho người dân xứ Lạng

Nguyễn Duy Chiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lạng Sơn là tỉnh miền núi, dân tộc với tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm phần đa nên cuộc sống khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo lớn. Trong đó, xã Văn Quan (trước 1/7 là huyện Văn Quan), tỉnh Lạng Sơn là 1 trong 74 huyện nghèo của cả nước. Cấp ủy, chính quyền ở Văn Quan đã và đang triển khai nhiều biện pháp có hiệu quả nhằm giúp người dân thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Chúng tôi đến xã Văn Quan trong không khí chào mừng kỷ niệm 115 ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2025)- lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Cuộc sống trên quê hương Văn Quan ngày càng đổi mới, diện mạo mới với những nếp nhà vững chãi bên những cánh đồng và dải đồi ngát hương hoa hồi.

2024-05-02-03-33-133.png
Nhiều rừng hồi hữu cơ ở Văn Quan phát triển tốt, đem lại hiệu quả năng suất cao.

Văn Quan là địa phương có diện tích cây hồi lớn nhất tỉnh với khoảng 14.000 ha. Thời gian qua, huyện tập trung các giải pháp như: phát triển hồi hữu cơ, sơ chế, mở rộng thị trường tiêu thụ… Qua đó, nâng cao giá trị kinh tế từ cây hồi cho người dân. Người nông dân được tiếp thu khoa học kỹ thuật nên chất lượng, sản lượng hoa hồi được nâng cao.

Điển hình như gia đình bà Nguyễn Thị Hoan ở thôn Khòn Cải (xã Liên Hội cũ) có khoảng 3 ha hồi được trồng đã lâu năm, hơn nữa việc chăm sóc không thường xuyên. Vì vậy, nhiều diện tích hồi bắt đầu thoái hóa, cho năng suất thấp. Sau đó, thực hiện đề án phát triển hồi hữu cơ của địa phương, bà Hoan được hỗ trợ phân bón, kiến thức khoa học kỹ thuật để phát triển hồi theo hướng sản xuất hữu cơ.

Đến nay, cây hồi phát triển xanh tốt hơn, nhiều cây tạp dưới gốc hồi được phát dọn, hạn chế sâu bệnh gây hại. Đặc biệt, cây hồi sản xuất theo hướng hữu cơ có tỉ lệ đậu hoa cao hơn từ 15% đến 20% so với các năm trước. Trung bình gia đình bà Hoan thu trên 2 tấn hồi, thu về hàng chục triệu đồng.

image.jpg
Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, người dân Văn Quan tự tin, yên tâm bước vào vụ thu hoạch hồi ổn định, năng suất cao.

Không chỉ gia đình bà Hoan, nhiều gia đình khác cũng phát triển hồi theo hướng sản xuất hữu cơ với khoảng 60 ha hồi phát triển theo hướng sản xuất hồi hữu cơ.

Bà Đường Ngọc Xuyên, Bí thư Đảng ủy xã Văn Quan cho biết: Nhằm giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, địa phương đã xây dựng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Các mô hình này đã tác động tích cực đến đời sống, cũng như công tác giảm nghèo trên địa bàn.

Ở các địa phương khác thuộc huyện Văn Quan cũ cũng có nhiều mô hình giảm nghèo bền vững tiêu biểu như xã Yên Phúc đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, phát huy thế mạnh, văn hoá bản sắc địa phương. Điển hình như việc xây dựng HTX Cao khô Chợ Bãi và phát triển sản phẩm cao khô Chợ Bãi đạt OCOP 3 sao. Đời sống của người dân ngày một khấm khá, số hộ nghèo giảm mạnh từng năm. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã Yên Phúc là 8,38% (99 hộ nghèo) thì đến cuối năm 2024 xã còn 35 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 2,97%, (giảm 5,41% so với năm 2023).

hoi-2.jpg
Văn Quan (Lạng Sơn) là thủ phủ hoa hồi của Lạng Sơn.

Cùng với mô hình sản xuất cao khô, nông dân xã Yên Phúc, xã Văn Quan còn phát triển mạnh các mô hình trồng hồi; chăn nuôi trâu, bò vỗ béo; chế biến hồi…Có thể nói, các xã Văn Quan, Yên Phúc được biết đến là “thủ phủ hoa tám cánh-hoa hồi xứ Lạng” với khoảng 15.000ha, chiếm 1/2 diện tích cây hồi toàn tỉnh Lạng Sơn.

2024-05-02-03-33-145.png
Người dân Lạng Sơn phơi hồi khô, sẵn sàng bán ra thị trường và xuất khẩu.

Việc đẩy mạnh mở rộng diện tích kết hợp với thu mua, sơ chế, chế biến của các doanh nghiệp, Hợp tác xã giúp thu nhập cho người dân toàn huyện được nâng cao, góp phần giúp người dân giảm nghèo, vươn lên làm giàu.

Nguyễn Duy Chiến
#giảm nghèo bền vững Lạng Sơn #phát triển kinh tế nông nghiệp Lạng Sơn #trồng hồi hữu cơ Lạng Sơn #mô hình giảm nghèo xã Văn Quan #xuất khẩu hoa hồi Lạng Sơn #đào tạo khoa học kỹ thuật nông nghiệp #phát triển mô hình hợp tác xã OCOP #giảm nghèo dân tộc thiểu số Lạng Sơn #chăn nuôi trâu bò Lạng Sơn #đẩy mạnh thương mại nông sản Lạng Sơn

Xem thêm

Cùng chuyên mục