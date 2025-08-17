Cách giảm nghèo bền vững cho người dân xứ Lạng

TPO - Lạng Sơn là tỉnh miền núi, dân tộc với tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm phần đa nên cuộc sống khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo lớn. Trong đó, xã Văn Quan (trước 1/7 là huyện Văn Quan), tỉnh Lạng Sơn là 1 trong 74 huyện nghèo của cả nước. Cấp ủy, chính quyền ở Văn Quan đã và đang triển khai nhiều biện pháp có hiệu quả nhằm giúp người dân thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Chúng tôi đến xã Văn Quan trong không khí chào mừng kỷ niệm 115 ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2025)- lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Cuộc sống trên quê hương Văn Quan ngày càng đổi mới, diện mạo mới với những nếp nhà vững chãi bên những cánh đồng và dải đồi ngát hương hoa hồi.

Nhiều rừng hồi hữu cơ ở Văn Quan phát triển tốt, đem lại hiệu quả năng suất cao.

Văn Quan là địa phương có diện tích cây hồi lớn nhất tỉnh với khoảng 14.000 ha. Thời gian qua, huyện tập trung các giải pháp như: phát triển hồi hữu cơ, sơ chế, mở rộng thị trường tiêu thụ… Qua đó, nâng cao giá trị kinh tế từ cây hồi cho người dân. Người nông dân được tiếp thu khoa học kỹ thuật nên chất lượng, sản lượng hoa hồi được nâng cao.

Điển hình như gia đình bà Nguyễn Thị Hoan ở thôn Khòn Cải (xã Liên Hội cũ) có khoảng 3 ha hồi được trồng đã lâu năm, hơn nữa việc chăm sóc không thường xuyên. Vì vậy, nhiều diện tích hồi bắt đầu thoái hóa, cho năng suất thấp. Sau đó, thực hiện đề án phát triển hồi hữu cơ của địa phương, bà Hoan được hỗ trợ phân bón, kiến thức khoa học kỹ thuật để phát triển hồi theo hướng sản xuất hữu cơ.

Đến nay, cây hồi phát triển xanh tốt hơn, nhiều cây tạp dưới gốc hồi được phát dọn, hạn chế sâu bệnh gây hại. Đặc biệt, cây hồi sản xuất theo hướng hữu cơ có tỉ lệ đậu hoa cao hơn từ 15% đến 20% so với các năm trước. Trung bình gia đình bà Hoan thu trên 2 tấn hồi, thu về hàng chục triệu đồng.

Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, người dân Văn Quan tự tin, yên tâm bước vào vụ thu hoạch hồi ổn định, năng suất cao.

Không chỉ gia đình bà Hoan, nhiều gia đình khác cũng phát triển hồi theo hướng sản xuất hữu cơ với khoảng 60 ha hồi phát triển theo hướng sản xuất hồi hữu cơ.

Bà Đường Ngọc Xuyên, Bí thư Đảng ủy xã Văn Quan cho biết: Nhằm giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, địa phương đã xây dựng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Các mô hình này đã tác động tích cực đến đời sống, cũng như công tác giảm nghèo trên địa bàn.

Ở các địa phương khác thuộc huyện Văn Quan cũ cũng có nhiều mô hình giảm nghèo bền vững tiêu biểu như xã Yên Phúc đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, phát huy thế mạnh, văn hoá bản sắc địa phương. Điển hình như việc xây dựng HTX Cao khô Chợ Bãi và phát triển sản phẩm cao khô Chợ Bãi đạt OCOP 3 sao. Đời sống của người dân ngày một khấm khá, số hộ nghèo giảm mạnh từng năm. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã Yên Phúc là 8,38% (99 hộ nghèo) thì đến cuối năm 2024 xã còn 35 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 2,97%, (giảm 5,41% so với năm 2023).

Văn Quan (Lạng Sơn) là thủ phủ hoa hồi của Lạng Sơn.

Cùng với mô hình sản xuất cao khô, nông dân xã Yên Phúc, xã Văn Quan còn phát triển mạnh các mô hình trồng hồi; chăn nuôi trâu, bò vỗ béo; chế biến hồi…Có thể nói, các xã Văn Quan, Yên Phúc được biết đến là “thủ phủ hoa tám cánh-hoa hồi xứ Lạng” với khoảng 15.000ha, chiếm 1/2 diện tích cây hồi toàn tỉnh Lạng Sơn.

Người dân Lạng Sơn phơi hồi khô, sẵn sàng bán ra thị trường và xuất khẩu.

Việc đẩy mạnh mở rộng diện tích kết hợp với thu mua, sơ chế, chế biến của các doanh nghiệp, Hợp tác xã giúp thu nhập cho người dân toàn huyện được nâng cao, góp phần giúp người dân giảm nghèo, vươn lên làm giàu.